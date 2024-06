CMN define novas linhas de financiamento para áreas afetadas por calamidades

Reuters

O CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou nesta quarta-feira (5) uma resolução que estabelece novas linhas de financiamento para mitigar e para a adaptação às mudanças climáticas e o enfrentamento das consequências de calamidades públicas.

Os recursos virão do superávit financeiro do Fundo Social e beneficiarão tanto pessoas físicas quanto jurídicas em regiões com estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional e pelo Executivo federal, afirmou nota do Ministério da Fazenda.

As linhas de crédito são destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos, materiais de construção, serviços relacionados e projetos de investimento, com juros de 1% ao ano.

Bairro no município de Cruzeiro do Sul (RS), no Vale do Taquari, segue com cenário de destruição - Anselmo Cunha - 4.jun.2024/Folhapress

A medida também atenderá capital de giro para micro, pequenas e médias empresas, com taxa de 4% ao ano para as que faturam até R$ 300 milhões e de 6% para as que tiverem faturamento superior a esse valor. Além das taxas de juros facilitadas, as condições incluem também prazos de reembolso estendidos.

A medida vem na esteira de esforços do governo para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, que ainda sofre com os efeitos de uma série de enchentes, e exige em contrapartida, no caso de pessoas jurídicas, a manutenção ou ampliação do número de empregos existentes anteriormente à calamidade pública.

Os financiamentos serão oferecidos pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ou instituições financeiras habilitadas, que assumirão o risco de crédito. Os prazos de financiamento variam entre 60 e 120 meses e o período de carência será entre 12 e 24 meses, a depender da linha.