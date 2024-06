Embraer quer expandir produção, importação de arroz repercute e o que importa no mercado

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaMercado desta sexta-feira (7). Quer recebê-la de segunda a sexta, às 7h, no seu email? Inscreva-se abaixo:

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Embraer quer ser maior

A fabricante de aviões Embraer produz hoje seis unidades de seu principal modelo de defesa, o avião KC-390 Millennium, ao ano. A ideia é dobrar o ritmo.



↳ A empresa prevê um aumento da produção até 2030 para dar contas das encomendas atuais.



Expansão. A Embraer estuda até novas fábricas na Arábia Saudita e na Índia, caso os países fechem encomendas. A fabricante está mais próxima de fechar negócio com os sauditas, que devem encomendar 33 aeronaves.

A todo vapor. O repórter Igor Gielow visitou a produção dos aviões na cidade de Gavião Peixoto (SP).



↳ No pátio, dois modelos já prontos encomendados pela Hungria e Portugal passavam por testes. Nos hangares, quatro eram finalizados e outros dois haviam acabado de entrar na produção. Veja o vídeo da fabricação.



A empresa passa por um crescimento na entrega de aviões comerciais, executivos e militares, assim como ganhos financeiros.

Em números:

Em 2023, a Embraer entregou 181 aviões civis, entre aeronaves comerciais e executivas, e dois militares, os KC-390;

A receita da empresa foi de R$ 26,1 bilhões, alta de 11%.

O KC-390. O modelo militar produzido pela Embraer tem foco em apoio operacional, transporte de carga e combustível. Ele é o maior modelo da companhia e foi projetado sob encomenda da Força Áerea Brasileira.

Hoje, faz sucesso lá fora. A Hungria, por exemplo, pagou R$ 900 milhões por unidade.

Repercussões. O resultado positivo de 2023 levou agências de classificação de risco, como S&P e Moody’s, a melhorar a nota de crédito da empresa.



Mesmo antes dos números, o banco Morgan Stanley recomendou a compra das ações da empresa e dobrou seu preço-alvo. Em um ano, elas subiram 67%.

↳ No mercado de passageiros, a Embraer é a terceira maior fabricante do mundo.



Carros voadores no cardápio. Outra aposta mantém atenção de investidores sobre a empresa. A Embraer criou uma subsidiária, a Eve, para desenvolver eVtols (aeronaves de decolagem e pouso vertical, popularmente conhecidas como carros voadores).



↳ Os eVtols devem entrar em serviço em 2026. Mais de 3.000 cartas de intenção (espécie de encomenda prévia) já foram feitas.

Tensões globais dão impulso. A divisão de defesa da Embraer foi a que mais cresceu em 2023. A atratividade dos aviões militares foi reforçada em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia e em resposta à "Guerra Fria 2.0" entre China e Estados Unidos.



A Embraer também tem parceria com a sueca Saab e lançará em 2025 o primeiro caça supersônico produzido no Brasil, com tecnologia da Suécia. As empresas pretendem usar a produção brasileira para atender às encomendas da FAB e países vizinhos. O modelo Gripen é um dos caças mais avançados do mundo. Veja a produção aqui.

Enfim, o arroz

O governo federal comprou o primeiro lote de arroz desde que anunciou a importação para garantir o estoque do grão após as enchentes no Rio Grande do Sul.



↳ Foram compradas 263 mil toneladas por R$ 1,3 bilhão. O saco de 5 kg saiu em média por R$ 25.



↳ A maior parte do arroz brasileiro vêm do Rio Grande do Sul, onde chuvas no mês de maio destruíram cidades inteiras, fazendas e deixaram a capital Porto Alegre alagada por semanas. Mais de 170 pessoas morreram.

Idas e vindas. O leilão só pôde acontecer depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) suspendeu a liminar de um juiz federal que havia barrado a compra. Ele alegava que não havia risco de desabastecimento no país.



↳ Antes da suspensão na justiça, o próprio governo havia adiado o leilão assim que verificou que os preços de fornecedores externos tinham subido.



Em entrevista à Folha, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o leilão foi "um sucesso contra a especulação".

Insatisfeitos. Agricultores do Rio Grande do Sul e a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) criticaram a importação. A CNA, inclusive, questiona o leilão no STF (Supremo Tribunal Federal).



↳ Segundo a representante do setor, as importações têm potencial de desestruturar a cadeia produtiva ao criar instabilidade de preços e prejudicar produtores locais. Veja mais detalhes da crítica aqui.



Inflação. Dados da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) mostram alta do preço do arroz após as enchentes. Após oito quadrissemanas em queda, o cereal voltou a subir. A alta média foi de 0,72% em maio.

Mas… Os dados oficiais da inflação brasileira de maio só serão conhecidos na próxima semana. Ela deve trazer informações mais precisas. Dados prévios não mostraram impacto nacional da tragédia, apesar de já registrarem alimentos mais caros em Porto Alegre.

Burger King + Starbucks

A Zamp, dona das redes Burger King e Popeyes no Brasil, anunciou a compra das operações do Starbucks por R$ 120 milhões nesta quinta-feira (6).



↳ O grupo SouthRock, operador da cafeteria americana por aqui, está em recuperação judicial desde o final do ano passado. São R$ 2 bilhões em dívidas.



↳ Desde então, mais de 50 lojas Starbucks foram fechadas no Brasil.

Por que a crise? O fundo SouthRock Capital, que também controla Subway e Eataly, afirmou, em outubro de 2023, que a realidade do varejo é desafiadora no Brasil.



A venda ainda precisa de aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e da assinatura definitiva da Starbucks Corporation.



Mas… A matriz da empresa nos Estados Unidos já chegou a um acordo com a Zamp.

Onda de recuperação judicial. Outras empresas do setor de varejo engrossam a lista de recuperações judiciais desde o ano passado no Brasil.



↳ A última a fazer o pedido foi a Polishop. A rede de supermercados Dia e a Casas Bahia são outros nomes, assim como a Americanas.



Mais sobre a Zamp: é controlada pelo fundo saudita Mubadala, que possui 58% da empresa. A Restaurant Brands International tem uma participação de 9%.

↳ O Mubadala tem feito investimentos no Brasil —mais de US$ 5 bilhões (R$ 26,29 bilhões) desde 2012. Um dos mais relevantes foi a compra de uma refinaria da Petrobras na Bahia.



↳ O fundo também opera concessão de estradas, linhas de metrô e cogita lançar uma bolsa de valores no Brasil para rivalizar com a B3. Conheça os investimentos do Mubadala aqui.



Curiosidade: Jared Kushner, genro do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, investiu US$ 200 milhões (R$ 1,05 bilhão) no início deste ano na Zamp, e tem direito a voto no conselho.

O interesse da Zamp pelo Starbucks já era conhecido nos últimos meses. De acordo com a agência Bloomberg, o Outback é outra rede na mira da companhia.

Efetivação do negócio depende da aprovação do Cade e da assinatura definitiva da Starbucks Corporation - Spencer Platt/Getty Images, via AFP

Para aprofundar:



Dez razões para o surto de recuperações judiciais no Brasil



Com missão de reerguer Americanas, diretora diz que processo é de 'terra arrasada'

Para assistir

"Dinheiro sujo: por dentro da economia nazista" (90 min), no CurtaTV e Prime Video

Há 80 anos, o regime nazista começou a ruir na Segunda Guerra Mundial com a chegada do exército aliado às praias da Normandia, na França. O dia de ontem, 6 de junho, foi conhecido como o Dia D, que marcou a reviravolta.



A dica desta sexta-feira é um documentário sobre o sistema econômico da Alemanha nazista, que ameaçou a Europa mesmo com contas fragilizadas. Tudo girava em torno da indústria da guerra.



↳ Análise: Guerra de volta à Europa marca 80 anos do Dia D