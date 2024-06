Ex-sócios da XP querem lançar nova Bolsa de Valores no Brasil

Reuters

Dois ex-sócios da XP, um advogado e o cofundador da corretora Ideal buscam colocar em operação até o final de 2026 uma empresa que vai atuar no segmento de Bolsa no Brasil, com foco inicial em derivativos e futuros.

O grupo anunciou nesta terça-feira (18) uma rodada Série A para financiar os investimentos em equipe e tecnologia para o lançamento operacional da A5X, que terá soluções de negociação e pós-negociação para o mercado financeiro e de capitais.

Painel de cotações na B3, em São Paulo - Amanda Perobelli - 6.jul.2023/Reuters

Os fundadores são Carlos Ferreira, ex-sócio controlador da XP; Julian Chediak, advogado de mercado de capitais, professor, sócio do Chediak Advogados e ex-presidente do Conselho de Autorregulação da Cetip; Karel Luketic, ex-sócio sênior e diretor na XP; e Nilson Monteiro, CEO e cofundador da Ideal.

Parceiros estratégicos institucionais minoritários participantes do mercado também ingressaram na A5X com a conclusão da Série A, que terá detalhes anunciados em breve.

"Com as recentes mudanças regulatórias, inúmeras inovações tecnológicas que impactam o setor e um cenário global em ebulição, a A5X nasce para melhorar a experiência de todos os investidores no Brasil", disse Ferreira, CEO da A5X, em nota.