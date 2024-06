Grandes empresas estão agora recuando de suas metas climáticas; entenda

Londres | Financial Times

Em um recente discurso para investidores, o ex-CEO da BP, Lord John Browne, citou a fábula de Esopo, em que um cavalheiro para de alimentar seu cavalo em tempos de paz, mas o encontra manco quando a guerra chega.

A analogia representa as empresas que estão recuando na ação climática, criando mais riscos de longo prazo à medida que efeitos cada vez maiores da crise climática se aproximam.

"A história é um bom lembrete de que se quisermos que algo nos sirva por mais tempo, precisamos cuidar dele constantemente", disse ele. "A dura verdade é que fizemos um trabalho ruim em conciliar as ações corporativas com os interesses da sociedade e do planeta de forma equilibrada. No entanto, a necessidade urgente de fazê-lo não diminuiu."

Usina a carvão em Niederaussem, na Alemanha - INA FASSBENDER/Ina Fassbender - 17.jan.2023/AFP

As observações de Browne, presidente do fundo General Atlantic BeyondNetZero, de US$ 3,5 bilhões, e defensor vocal de políticas climáticas robustas, refletem uma realidade preocupante. Este ano, líderes corporativos em diversos setores reconheceram que não conseguem atingir suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, estabelecidas, em alguns casos, há vários anos.

Grandes corporações, incluindo Unilever, Bank of America e Shell, abandonaram ou não cumpriram metas para reduzir emissões ou para diminuir os laços com os setores mais poluentes no último ano. Outras simplesmente ignoraram promessas de melhoria.

A maioria justificou a falha com uma reclamação comum: fatores políticos e regulatórios fora do controle das empresas estão retardando o progresso. Isso inclui a falta de padronização e regulamentação clara, apoio governamental insuficiente e atrasos na implementação de novas tecnologias.

Mas não são apenas as empresas que estão encontrando dificuldades para atingir as metas climáticas: alguns governos também estão.

O governo descentralizado da Escócia abandonou a meta de descarbonização até 2030 em abril, dizendo que estava "fora de alcance" devido a atrasos no plano preliminar. O conselheiro climático da Alemanha disse, no último dia 3 de junho, que acredita que a meta de 2030 do país também provavelmente está fora de alcance.

O não cumprimento das metas é relevante, porque elas já eram, em sua maioria, relativamente pouco ambiciosas para começo de conversa. O objetivo mediano de 51 grandes empresas era reduzir as emissões em apenas 30% até 2030, concluíram os grupos sem fins lucrativos NewClimate Institute e Carbon Market Watch em um estudo conjunto este ano.

E isso à luz da necessidade de reduzir as emissões globais em 43% até o final da década, o que é o que o corpo de cientistas da ONU, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, diz ser necessário para permanecer dentro dos limites de idealmente 1,5°C de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais, estabelecidos no acordo de Paris, de 2015.

A escalada implacável das emissões e das temperaturas globais médias desde então, alimentando eventos climáticos extremos, tornou a questão ainda mais urgente.

No entanto, mesmo que atinjam suas metas, alguns executivos disseram que podem não ser capazes de comprovar os feitos, devido à especulação em técnicas de medição de pegada de carbono relativamente novas.

Muitas empresas estabeleceram suas metas sem perceber o quanto seria trabalhoso cumpri-las, diz Rachel Whittaker, chefe de pesquisa de investimentos sustentáveis da gestora de ativos holandesa Robeco, comparando isso ao efeito de ganhar um filhote de cachorro no Natal.

"Todos foram envolvidos por uma onda de entusiasmo", diz ela. "A realidade não é tão fácil."

Mulher se refresca em São Paulo durante onda de calor, com termômetros a 38ºC - Rubens Cavallari/Folhapress

O recuo das companhias

Não faltaram metas climáticas corporativas ambiciosas após o acordo de Paris. Os pronunciamentos atingiram o auge durante a pandemia e as negociações climáticas da COP26 em Glasgow.

Mais de 10.000 empresas globalmente se comprometeram a reduzir as emissões sob os auspícios de uma campanha das Nações Unidas, a Corrida para o Zero.

Em março, centenas dessas empresas, incluindo Microsoft, Unilever e JBS, foram removidas de um processo de validação por um padronizador global de metas climáticas corporativas, a Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência. Elas não haviam estabelecido metas suficientemente significativas, constatou o órgão de fiscalização, como haviam prometido fazer vários anos antes.

A Unilever —cujo ex-CEO Paul Polman foi um dos primeiros líderes corporativos a argumentar que as multinacionais poderiam desempenhar um papel na abordagem das mudanças climáticas— destaca a sustentabilidade de forma proeminente em suas comunicações com investidores.

A empresa ainda tem como objetivo zerar emissões líquidas em toda a sua cadeia de valor até 2039. Mas em abril, anunciou que abandonaria suas metas principais de reduzir a poluição plástica e preservar a biodiversidade. Em alguns casos, o grupo simplesmente "não estava pronto", disse o CEO recém-nomeado, Hein Schumacher.

"Quando as metas iniciais foram estabelecidas, talvez tenhamos subestimado a escala e a complexidade do que é necessário para que isso aconteça", disse ele a jornalistas após uma atualização de negociação do primeiro trimestre. Pouco depois de falar, enchentes tomaram o Rio Grande do Sul, uma fonte chave de soja para a Unilever.

Greenpeace Indonésia exibe resíduos plásticos de produtos da gigante multinacional britânica de higiene e alimentos Unilever como parte da ação "Devolva ao Remetente", em frente ao escritório da Unilever em Tangerang, um subúrbio de Jacarta, em 20 de junho de 2024 - YASUYOSHI CHIBA/AFP

Medos de ameaças legais por parte de reguladores ou grupos de consumidores também podem estar impulsionando a mudança de tom. Poucos meses antes do recuo verde da Unilever, o regulador de concorrência de mercado do Reino Unido lançou uma investigação para verificar se as alegações ambientais sobre os produtos de limpeza e de higiene pessoal condiziam com a realidade.

Em algumas indústrias, a tecnologia é citada como uma barreira para a ação. Barend van Bergen, diretor de sustentabilidade da Roche, diz que aquecer edifícios e alimentar processos de fabricação de forma limpa ainda é um "desafio" para o grupo suíço de saúde. Seus engenheiros e fornecedores estão explorando o potencial de biomassa, biogás e outros combustíveis.

Fatores geopolíticos e comerciais também estão em jogo para alguns grupos multinacionais. Um aumento nas exportações de veículos elétricos da China para a Europa fez com que fabricantes de automóveis que planejavam migrar da produção de motores a combustão, em alguns casos, diminuíssem seus esforços.

A maior montadora da Europa, a Volkswagen, não faz mais referência à meta voluntária anterior de reduzir as emissões de CO₂ de veículos de passageiros e veículos comerciais leves em 30% entre 2015 e 2025.

Em vez disso, seu novo —e atrasado— objetivo visa reduzir essas emissões na mesma quantidade entre 2018 e 2030. Isso significa que ela não tem mais um compromisso de emissões vinculativo em toda a empresa a cumprir até o final da década. "Devido a ciclos longos de desenvolvimento e implementação em nossa indústria, metas de curto prazo não são úteis para nós", disse a montadora.

A nova meta é mais ambiciosa, pois não depende de compensações de carbono —instrumentos negociáveis destinados a representar uma tonelada de carbono removida, evitada ou reduzida em projetos ao redor do mundo.

A disponibilidade de energia limpa é outro problema. A AIE (Agência Internacional de Energia) alertou este ano que a implantação global de capacidade de energia renovável está sendo prejudicada pela incerteza política, lacunas de investimento em infraestrutura de rede e barreiras para obter licenças.

A Kimberly-Clark, fabricante americana de lenços Kleenex, diz que "atrasos crônicos na rede elétrica" estão retardando a transição para energia limpa. Isso poderia dificultar o alcance do objetivo de alimentar instalações de produção no Reino Unido apenas com energias renováveis até 2030.

A companhia foi aconselhada a não esperar que a planta de energia solar, planejada para alimentar a fábrica em Barrow-in-Furness no noroeste da Inglaterra, entre no sistema da rede elétrica.

Complexo Solar Panati no interior do Ceará da SPCI Brasil. Os painéis de energia solar ocupam uma área de 741 hectares e vão abastecer cerca de 350 mil residências por ano. - Rubens Cavallari/Folhapress

Novo discurso

Esses desafios estão transformando a forma como as empresas falam sobre a mudança climática: o discurso sobre propósito deu lugar ao pragmatismo.

Mais de duas décadas depois que Browne renomeou a BP para "Além do Petróleo", empresas do setor argumentam cada vez mais que não podem reduzir suas emissões totais de combustíveis fósseis mais rapidamente do que o restante da sociedade.

Quando a Shell abandonou sua meta de redução de emissões de gases de efeito estufa para 2035 em março, o CEO Wael Sawan culpou a incerteza sobre "a forma da transição energética e o ritmo da evolução em diferentes países".

Murray Auchincloss, novo chefe da BP, ecoa a abordagem da Shell, dizendo no mês passado que a BP é "muito, muito movida por retornos financeiros".

Enquanto isso, instituições financeiras nos EUA agiram após preocupações levantadas por políticos republicanos que dizem que reduzir os investimentos em combustíveis fósseis é "muito woke", termo usado para designar a preponderância de discursos "politicamente corretos".

O Bank of America está entre um grupo de pares na América do Norte que enfraqueceram suas políticas climáticas após isso.

Na corrida para a conferência climática de Glasgow em 2021, o banco fez uma promessa principal de não financiar mais diretamente novas minas de carvão térmico, novas usinas a carvão ou projetos de perfuração no Ártico.

Mas em sua última política de riscos ambientais e sociais, datada de dezembro, eliminou a proibição explícita, dizendo que os tipos mais poluentes de combustíveis fósseis seriam objeto de "análise prévia aprimorada", juntamente com o financiamento de empréstimos de curto prazo, armas de fogo e prisões.

"Certas relações com clientes ou transações que apresentam riscos elevados passarão por um processo aprimorado de análise envolvendo uma revisão de risco em nível sênior", disse o banco.

Como resultado dessa mudança de tom, incorporar metas climáticas nas estruturas de dívida se tornou menos atraente do que era há alguns anos.

Os títulos vinculados à sustentabilidade tinham o objetivo de trazer rigor às reivindicações verdes, vinculando os custos de empréstimos das empresas à capacidade de cumprir promessas climáticas.

As emissões globais desse tipo de título caíram para apenas US$ 9,2 bilhões nos primeiros três meses de 2024, em comparação com um pico de quase US$ 100 bilhões no mesmo período de 2021, de acordo com análise do Barclays.

A diminuição do apetite por incorporar metas de sustentabilidade em mecanismos financeiros pode ser um sintoma de uma relutância em discutir abertamente promessas verdes, o que por si só poderia ter um efeito desestimulante sobre a ação climática.

"Sabemos que a ação climática se baseia no diálogo", diz Lucie Pinson, chefe do grupo de campanha de finanças verdes francês Reclaim Finance. "A natureza pública das promessas é importante."

Para alguns ativistas climáticos, outro sinal de que algumas empresas desistiram de fazer cortes significativos em suas próprias emissões é o contínuo interesse por créditos de carbono, apesar de inúmeros estudos levantarem questões sobre sua eficácia. As empresas utilizaram 180 milhões de créditos de carbono no ano passado, apenas uma leve queda em relação aos 185 milhões do ano anterior, estima a provedora de dados MSCI Carbon Markets.

A Iniciativa de Integridade dos Mercados Voluntários de Carbono, que conta com amplo apoio corporativo, afirmou que as empresas podem "compensar" até metade de suas emissões indiretas.

O relatório do Instituto NewClimate constatou que isso permitiria que a maioria das empresas atingisse suas metas sem efetivamente reduzir as emissões de sua própria cadeia de suprimentos e relacionadas a clientes.

O relatório também destacou outras abordagens contábeis que poderiam disfarçar baixa ambição.

Ao contrário de outras grandes multinacionais, a gigante do varejo dos EUA, Walmart, não tem planos de reduzir a pegada de carbono geral de sua cadeia de suprimentos em termos percentuais. Em vez disso, afirma que já atingiu a impressionante meta do "Projeto Gigaton" de reduzir, sequestrar ou evitar 1 bilhão de toneladas de emissões de gases de efeito estufa.

Essa meta adota a abordagem incomum de somar emissões hipotéticas que não entraram na atmosfera em comparação com um cenário de negócios como de costume, conhecido como "emissões evitadas", bem como a diferença entre algumas emissões históricas ligadas a fornecedores e mais recentes.

Os fornecedores diretos podem somar reduções de emissões de todo o grupo, mesmo que o Walmart seja um cliente pequeno.

O Walmart afirma que essa abordagem foi aprovada pela Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência e que representa "inovação significativa".

No ano passado, afirmou que provavelmente não atingiria sua meta de reduzir as emissões de suas próprias lojas e centros de distribuição em mais de um terço entre 2015 e 2025. "Embora o progresso ano a ano não seja linear, continuamos progredindo em direção a zero [emissões nas operações] até 2040", disse.

Avanços silenciosos

Mesmo com o recuo de algumas empresas, outras continuam avançando silenciosamente com metas de zero líquido.

Novos dados da Energy & Climate Intelligence Unit, uma organização sem fins lucrativos sediada em Londres, mostram que mais de dois terços das receitas anuais (US$ 31 trilhões) das maiores empresas do mundo estão agora alinhadas com zero líquido, representando um aumento de 45% em dois anos.

Mas grandes investidores que acreditam que as mudanças climáticas criam riscos de longo prazo para os retornos financeiros estão pressionando cada vez mais por evidências de ação, em vez de ambição.

Por vários anos, grupos como o Climate Action 100+, composto por 700 grandes investidores, pressionaram as empresas a estabelecer metas de zero líquido e a delinear os riscos relacionados às emissões de gases de efeito estufa.

No ano passado, mudaram o foco, afastando-se do que as empresas estão divulgando para como estão realmente implementando esses planos climáticos.

Mas muitos investidores também afirmam que as empresas têm as mãos atadas por um ambiente regulatório instável.

"Achamos que isso não é intelectualmente honesto. Precisamos de uma melhor divulgação", diz Chris Hohn, o bilionário investidor de fundos de hedge que liderou uma campanha histórica para forçar as empresas a apresentar planos de transição e permitir que os acionistas votem sobre eles, dizendo que as falhas de políticas são frequentemente as culpadas pelas empresas não conseguirem reduzir suas emissões de gases de efeito estufa.

"A realidade é que falar é barato", diz ele. "Todos podemos falar e dizer que somos todos verdes. Mas então, quando [as empresas] têm que fazer os investimentos, elas não conseguem justificá-los sem regulamentação e tributação."

As maneiras inconsistentes pelas quais o progresso é medido continuam sendo uma fonte de frustração para os investidores.

A Calstrs, o plano de pensão público da Califórnia que se comprometeu a garantir que as empresas em que investe produzam emissões líquidas zero até 2050, adiou a publicação de seu relatório climático anual em abril devido a imprecisões na forma como estava calculando a pegada de carbono de seu portfólio de $331 bilhões. Avaliar dados de vários provedores diferentes se mostrou complicado, afirmou.

"Outras empresas que publicam suas pegadas de carbono estão usando uma estimativa de uma estimativa de uma estimativa e publicando isso", disse Chris Ailman, diretor de investimentos do fundo, em uma reunião do conselho da Calstrs em maio. "Não achamos isso intelectualmente honesto. Não podemos e não devemos. Precisamos de uma divulgação melhor."

A Robeco estava enfrentando complicações semelhantes com sua própria meta de emissões líquidas zero, diz Whittaker, dos gestores de ativos holandeses. Medir o progresso em relação à meta e se os cortes de emissões estão vindo de mudanças nas participações, ou "das empresas realmente descarbonizando no mundo real", era "realmente desafiador".

A empresa não está recuando na meta de emissões líquidas zero, acrescenta. "Mas você pode ver por que outras empresas fazem isso. Algo que parecia uma ótima ideia no início acaba sendo bastante difícil."

Com reportagem adicional de Josephine Cumbo e Madeleine Speed em Londres