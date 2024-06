Investidores abandonam fundos ESG após performance fraca e escândalos

Nova York | Financial Times

Investidores globais estão virando as costas para fundos de ações com foco em sustentabilidade, à medida que o fraco desempenho, uma série de escândalos e ataques de republicanos dos Estados Unidos afetam o entusiasmo por um setor muito divulgado que atraiu trilhões de dólares em ativos.

Os clientes retiraram um total líquido de US$ 40 bilhões (R$ 211 bilhões) de fundos de ESG (ações ambientais, sociais e de governança) até agora este ano, de acordo com pesquisa do Barclays, o primeiro ano em que os fluxos tiveram tendência negativa.

As retiradas, que incluem uma saída líquida mensal recorde de cerca de US$ 14 bilhões (R$ 74 bilhões) em abril, foram generalizadas em todas as principais regiões.

As saídas marcam uma reversão significativa para um setor ao qual os investidores têm se dirigido nos últimos anos, atraídos pela alegação de que tais fundos poderiam ajudar a mudar o mundo para melhor, ao mesmo tempo em que ganham tanto —ou até mais— dinheiro do que as carteiras de ações tradicionais.

Painel na B3, Bolsa de Valores de São Paulo - Amanda Perobelli/Reuters

Pierre-Yves Gauthier, chefe de estratégia e co-fundador da AlphaValue, uma empresa de pesquisa independente sediada em Paris, comparou o setor à bolha da tecnologia que estourou em 2000. "ESG foi um tipo de hype equivalente a internet só que 20 anos depois e agora passou", disse ele.

Muitos fundos foram afetados pelo fraco desempenho de setores como energia limpa, enquanto também perderam retornos fortes de empresas de combustíveis fósseis que evitaram ativamente.

Escândalos como o da gestora de ativos alemã DWS —que concordou em pagar US$ 19 milhões (R$ 100 milhões) ao regulador de valores mobiliários dos EUA em uma investigação de greenwashing depois de ser acusada de fazer "declarações materialmente enganosas"— também afetaram o apetite pelo setor.

Os republicanos do Congresso atacaram o investimento ESG como "ativismo partidário radical disfarçado de governança corporativa responsável". A Câmara dos Representantes, controlada pelo Partido Republicano, convocou a BlackRock e a concorrente State Street como parte de uma investigação sobre o setor, que eles dizem poder violar leis antitruste.

Larry Fink, da BlackRock, disse no ano passado que não usa mais o termo ESG "porque foi totalmente armado".

Diante da reação, investidores dos EUA retiraram US$ 4,4 bilhões (R$ 23,2 bilhões) de fundos de ações ESG em abril, de acordo com a pesquisa do Barclays, que se baseia em dados do rastreador de fundos EPFR.

Os ativos no maior fundo ESG dos EUA da BlackRock caíram pela metade, de US$ 25 bilhões (R$ 132,3 bilhões) no pico no final de 2021 para US$ 12,8 bilhões (R$ 67,7 bilhões) em maio. No ano passado, a empresa retirou o fundo ESG de sua popular carteira de modelo "60/40" de ações e títulos.

O maior fundo sustentável dos EUA, Parnassus Core Equity, que tem US$ 28,4 bilhões (R$ 150,3 bilhões) em ativos, "foi um dos dez maiores perdedores em termos de fluxos por dois anos seguidos", disse a Morningstar em um relatório em maio.

"Os fluxos de ESG nos EUA são negativos, e provavelmente é um testemunho do que está acontecendo no contexto estadunidense com um debate muito polarizado e politizado em torno disso, o que congelou o comportamento nesse sentido", disse Elodie Laugel, diretora de investimentos responsáveis da Amundi, que é a segunda maior gestora de fundos sustentáveis globalmente após a BlackRock.

Mas os dados mais recentes destacam que a retirada do ESG chegou à Europa, reduto tradicional da estratégia. As saídas de fundos de ações ESG na região foram de US$ 1,9 bilhão (R$ 10 bilhões) em abril.

O apetite dos investidores globais por ESG atingiu o pico no final de 2021, logo antes da Rússia invadir a Ucrânia, levando a um aumento nos preços do gás e nas ações de combustíveis fósseis.

Acentuadas altas nas taxas de juros pelos bancos centrais em 2022 para combater a inflação, por outro lado, puniram as empresas de tecnologia de alto crescimento, que são tipicamente favorecidas pelos fundos ESG em relação às empresas de petróleo e gás.

Nos últimos 12 meses, os fundos de ações sustentáveis globais tiveram um retorno de 11%, em comparação com 21% para os fundos de ações convencionais, de acordo com um relatório de maio do JPMorgan.

"Claramente, o fato de que o desempenho não foi bom para esses fundos nos últimos dois anos desencorajou alguns investidores", disse Hortense Bioy, diretora global de pesquisa de sustentabilidade da Morningstar.

Sugerindo que alguns produtos ESG podem não ter cumprido sua promessa, Jamie Franco, chefe global de investimentos sustentáveis da gestora de ativos TCW, disse que alguns fundos lançados entre 2020 e 2021 "provavelmente saíram um pouco rápido demais [e] provavelmente se aproveitaram de algum sentimento de marketing ESG".

Mas ela acrescentou que alguns investidores continuaram a buscar objetivos ESG em contas separadamente gerenciadas que não necessariamente foram capturadas pelas figuras de fluxo de fundos.

Enquanto os fundos de ações ESG foram prejudicados por retiradas, os fundos de títulos ESG tiveram 13 meses seguidos de entradas até abril, de acordo com o Barclays. Até agora este ano, os fundos de títulos ESG arrecadaram US$ 22 bilhões (R$ 116,46 bilhões).

Todd Cort, professor da Escola de Administração de Yale especializado em investimentos sustentáveis, disse que, embora o rótulo ESG possa cair cada vez mais em desuso, os desafios sociais e ambientais subjacentes permanecerão.

"Por trás das cortinas, haverá substancialmente mais esforço por parte dos investidores para entender os riscos ambientais e sociais", disse ele. "Isso continuará a crescer, e na verdade não me importo muito se continuarmos a chamá-lo de ESG."