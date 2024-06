Lula diz que resultado da balança comercial surpreendeu pessimistas

São Paulo | Reuters

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em publicação no X (antigo Twitter) nesta sexta-feira (7) que os dados da balança comercial de maio, divulgados na quinta-feira (6), surpreenderam aqueles que chamou de pessimistas.

Lula diz que "pessimistas" se surpreenderam com resultado positivo da balança comercial - Gabriela Biló/Folhapress

"E os pessimistas sendo surpreendidos novamente", escreveu Lula ao repostar uma notícia sobre os números da balança comercial de maio, divulgados pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), que mostraram superávit de US$ 8,53 bilhões.

Apesar da fala do presidente, de que o dado surpreendeu "pessimistas", o resultado veio em linha com o saldo positivo de US$ 8,55 bilhões projetado por analistas em pesquisa da Reuters. Ainda, o superávit registrado no mês passado é 22,3% menor que o observado em maio de 2023, quando houve superávit comercial de US$ 11 bilhões.

Além disso, os dados do MDIC mostraram queda de 1,9% nas exportações e aumento de 7,5% nas importações. Os dados da pasta mostraram ainda que o saldo comercial acumulado de janeiro a maio foi de US$ 35,89 bilhões de dólares, 3,9% maior que o observado no mesmo período de 2023.