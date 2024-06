Nvidia revela a próxima geração de chips de IA na tentativa de consolidar a liderança no mercado

Taipé (China), Londres e São Francisco (Califórnia) | Financial Times

A Nvidia anunciou a próxima geração de seus processadores de inteligência artificial no domingo, em um movimento surpresa menos de três meses após seu lançamento mais recente.

Na conferência Computex em Taipé, o CEO da fabricante de chips, Jensen Huang, revelou "Rubin", o sucessor de seus chips "Blackwell" para data centers, que estão atualmente em produção após terem sido anunciados em março.

Recentemente, a Nvidia passou a incorporar as esperanças dos investidores sobre o efeito potencialmente transformador da inteligência artificial generativa na economia global - Dado Ruvic/Illustration/REUTERS

O movimento inesperado de revelar sua próxima onda de produtos antes que o Blackwell tenha começado a ser enviado para os clientes mostra como a fabricante de chips mais valiosa do mundo está correndo para consolidar sua dominação dos processadores de IA, o que a levou a se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo.

"Uma nova era da computação está começando", disse Huang, enquanto a Nvidia também anunciava novos acordos de chips de IA com fabricantes de PCs.

Rubin está programado para começar a ser enviado em 2026 e promete eficiência energética aprimorada, à medida que a empresa sediada no Vale do Silício tenta abordar as preocupações de que a expansão de data centers de IA das Big Techs está sobrecarregando a rede de energia em algumas regiões.

O anúncio foi escasso em detalhes, mas Huang disse que a Nvidia estava trabalhando em um "ritmo de um ano" para construir novas plataformas de IA.

O ritmo de inovação da Nvidia assumiu uma importância desproporcional para o mercado de ações em geral, à medida que os traders apostam se o enorme rali impulsionado pela IA em um punhado de empresas de Big Tech pode continuar.

A fabricante de chips adicionou cerca de US$ 350 bilhões à sua capitalização de mercado após relatar um crescimento acentuado da receita, e a empresa está se aproximando da Apple para se tornar a segunda empresa mais valiosa dos EUA, depois da Microsoft.

Enquanto a Nvidia vende hoje a maioria dos chips de IA necessários para treinar grandes modelos de linguagem, como o GPT da OpenAI, a empresa enfrenta uma crescente concorrência da AMD e Intel, bem como chips personalizados desenvolvidos por provedores de computação em nuvem, incluindo Amazon, Google e Microsoft.

O chip Blackwell da Nvidia está sendo lançado pouco mais de um ano após seus chips da geração atual "Hopper" terem sido revelados.

A empresa também anunciou no domingo uma nova unidade central de processamento baseada em Vera Arm, enquanto a Nvidia busca aproveitar mais dos chips que vão para os data centers de IA.

As CPUs, um mercado dominado pela Intel e AMD, são tradicionalmente o cavalo de batalha de qualquer computador, mas Huang está tentando remodelar o mercado de servidores em torno de seus chips de IA, à medida que a inteligência artificial assume uma parcela crescente das cargas de trabalho dos data centers.

A Nvidia começou há mais de 30 anos fabricando unidades de processamento gráfico, que atuavam como ajudantes das CPUs Intel em PCs de jogos de vídeo. Mas há mais de 15 anos, Huang percebeu que a tecnologia dentro de suas GPUs também era adequada para outras tarefas de computação intensiva de dados, como IA.

A empresa agora está tentando impulsionar seu negócio de chips para PC capitalizando sua dominação em chips de IA para data centers.

Huang também anunciou no domingo acordos com dois fabricantes de PCs, Asus e MSI, que lançarão máquinas usando as unidades de processamento gráfico GeForce RTX da Nvidia para suportar uma variedade de tarefas de IA, desde executar assistentes digitais até edição de vídeo e codificação.

"Seu futuro laptop estará constantemente ajudando você em segundo plano", disse Huang. "O PC executará aplicativos aprimorados por IA, desde redação, edição de fotos, até humanos digitais que são IAs", disse Huang.

A Nvidia não especificou quando os laptops da Asus e MSI estarão à venda.

Uma variedade de fabricantes de PCs e fornecedores de componentes devem usar o evento Computex para fazer anúncios e se posicionar como beneficiários de uma esperada onda de "PCs de IA".

A Microsoft recentemente revelou uma série de PCs e tablets aprimorados com IA equipados com sua ferramenta assistente Copilot, alimentada pelos chips da Qualcomm, que começarão a ser lançados ainda este mês. A Microsoft disse que espera incluir os chips da Nvidia e os chips gráficos Radeon da AMD em seus PCs no futuro.

As vendas de PCs diminuíram desde a pandemia, mas os analistas esperam que, quando a demanda reviver, as empresas optem cada vez mais por PCs de IA embutidos com chips poderosos para executar aplicativos de IA, em vez de dependerem exclusivamente da nuvem.

"Os PCs de IA trarão a inovação mais emocionante para a indústria de PCs nos últimos dois ou três décadas, desde a criação da World Wide Web no final dos anos 1980", escreveram analistas do Morgan Stanley em uma nota no mês passado.

Eles afirmaram que executar aplicativos de IA em dispositivos seria mais barato e flexível do que na nuvem e também traria benefícios para a privacidade de dados. Os PCs de IA representarão cerca de 65% dos envios de PCs até 2028, acima dos 2% deste ano, previu o Morgan Stanley.