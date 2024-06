O que as zebras podem ensinar sobre o comércio internacional

Financial Times

Não é sempre que é possível encaixar zebras em um texto sobre tarifas comerciais, mas diante de uma guerra comercial sobre carros elétricos, com as eleições nos EUA, a economia chinesa e o clima do planeta em jogo, vamos tentar.

O governo Biden impôs tarifas pesadas sobre produtos chineses, especialmente veículos elétricos. A médio prazo, o efeito será bloquear a entrada de veículos elétricos baratos no mercado dos EUA, o que é ruim para o planeta, ruim para os consumidores americanos e ótimo para qualquer pessoa que queira fabricá-los ou vendê-los nos EUA.

Mas e a longo prazo? O jogo é tentar mudar a estrutura da economia dos EUA em direção à fabricação de tecnologias verdes como painéis solares, baterias e carros elétricos. Isso pode funcionar? É aí que entram as zebras.

Pense em um modelo simplificado de uma savana. A grama cresce sob o sol. As zebras comem a grama. Os leões comem as zebras. E como um modelo não está completo sem termos técnicos, vamos introduzir um: o nível trófico.

O nível trófico do sol é 0. A grama tem um nível trófico de 1, as zebras, 2, e os leões têm um nível trófico de 3.

Claro que tudo fica mais complicado. Os javalis comem plantas, mas podem comer uma zebra morta ou até um leão morto. Então um javali pode ter um nível trófico de, digamos, 2,1.

Tudo isso é útil para pensar se você estiver modelando a ecologia da savana. Mas também útil se você estiver pensando na estrutura de uma economia.

Dois cientistas da complexidade, James McNerney e Doyne Farmer, sugeriram procurar analogias com níveis tróficos em economias. Não é que uma economia tenha uma cadeia alimentar ou um predador dominante, como tal. Mas as economias têm muitos setores interdependentes, e a matemática dos níveis tróficos oferece uma maneira promissora de analisá-los.

Em um cenário econômico, vamos definir o nível trófico 0 como sendo os indivíduos. Uma indústria de ferramentas que usa apenas mão de obra humana tem um nível trófico de 1. Uma indústria de engrenagens composta metade por trabalhadores e metade por ferramentas tem um nível trófico de 1,5, e assim por diante.

Quanto mais elos houver na cadeia de suprimentos de uma indústria, maior será seu nível trófico. Isso significa que setores com alto nível trófico são mais sofisticados? Não mais do que os leões são mais sofisticados do que as zebras. Mas o nível trófico importa.

McNerney, Farmer e coautores usaram dados do World Input-Output Database para calcular os níveis tróficos de diferentes setores nos EUA, China e outros países. Eles descobriram que a economia chinesa está cheia de setores com um nível trófico acima de 4, enquanto o nível trófico mais alto de um grande setor dos EUA é a fabricação de alimentos, um pouco acima de 3,5.

Muitas grandes setores dos EUA, incluindo saúde, varejo e defesa, têm um baixo nível trófico de cerca de 2.

Os níveis tróficos não são fixos. A agricultura nos EUA é altamente mecanizada e tem um nível trófico acima de 3, enquanto a agricultura chinesa é uma atividade intensiva em mão de obra com um nível trófico abaixo de 2,5.

Os legisladores nos EUA dizem que querem defender os empregos na indústria manufatureira dos EUA da concorrência chinesa. Existem algumas razões plausíveis de segurança e algumas implausíveis, mas isso também é uma tentativa de elevar o nível trófico da economia dos EUA.

Isso é desejável? Apesar dos baixos níveis tróficos, o cidadão típico dos EUA desfruta de um padrão de vida muito mais alto do que o da China.

Mas, como Farmer explica em seu livro recente "Making Sense of Chaos", há uma vantagem em setores de alto nível trófico. Elas tendem a se tornar mais eficientes mais rapidamente.

A razão é simples, quase mecânica: um setor sem fornecedores tem apenas uma possível fonte de melhoria tecnológica, ela mesma.

Um setor com uma cadeia de suprimentos profunda se beneficia quando qualquer empresa nessa cadeia melhora. McNerney descobriu que, para o setor típico, cerca de dois terços das melhorias tecnológicas vêm dos fornecedores e apenas um terço é feito internamente.

Essa teoria simples faz algumas suposições que podem estar erradas, mas quando McNerney, Farmer e coautores analisaram os dados, descobriram que a evidência estava de acordo com a teoria.

Economias com níveis tróficos mais altos são mais inovadoras e tendem a crescer mais rapidamente. A teoria também explica a crença vaga, mas amplamente aceita, de que há algo especial na manufatura.

O que é especial é que a manufatura frequentemente tem um alto nível trófico.

Muitos eleitores aplaudirão as novas tarifas dos EUA sobre a China. Deveriam? Farmer me diz que "uma política industrial que apoia setores com longas cadeias de suprimentos, elevando o nível trófico da economia, deve resultar em um crescimento mais rápido do PIB e aumentos mais fortes na produtividade".

Isso deixa em aberto a questão de se as tarifas são a maneira certa de nutrir tais setores.

Décadas de retórica sobre proteger "indústrias nascentes" tentaram obscurecer o fato de que as tarifas geralmente protegem indústrias antigas e em declínio, em vez daquelas jovens e em crescimento.

Essas novas tarifas, por outro lado, estão protegendo setores de mercado nascentes e em rápido crescimento. Então talvez desta vez as coisas sejam diferentes.

Eu gostaria muito de acreditar que as tarifas serão um trampolim para uma competição global saudável para criar tecnologias de emissão zero. Mas até mesmo os economistas às vezes são propensos a pensamentos ilusórios. Talvez eu tenha sido levado pelo romance da savana.