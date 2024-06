Países ricos planejam comprar mais ouro mesmo com preço recorde

Londres | Financial Times

Bancos centrais de economias avançadas esperam que a participação do ouro nas reservas globais aumente em detrimento do dólar e planejam seguir o exemplo de mercados emergentes na compra do metal.

Quase 60% dos bancos centrais de países ricos acreditam que a participação do ouro nas reservas globais aumentará nos próximos cinco anos, em comparação com 38% dos entrevistados no ano passado, de acordo com uma pesquisa anual realizada pelo World Gold Council, um grupo de promoção do setor.

Aproximadamente 13% das economias avançadas planejam aumentar suas reservas de ouro no próximo ano, em comparação com cerca de 8% no ano passado. É o nível mais alto desde o início da pesquisa.

Ouro em loja em Singapura - Edgar Su/Edgar Su/Reuters

O comportamento segue o exemplo dos bancos centrais de mercados emergentes, que têm sido os principais compradores de ouro desde a crise financeira global de 2008.

Enquanto isso, uma proporção crescente de economias avançadas — 56%, em comparação com 46% no ano passado— também acredita que a participação do dólar nas reservas globais diminuirá nos próximos cinco anos. Entre os bancos centrais dos mercados emergentes, 64% compartilham dessa visão.

A demanda por ouro, que ocorre apesar de um forte aumento no preço do metal amarelo este ano, destaca como as alocações para o dólar vêm diminuindo à medida que os bancos centrais buscam diversificar suas reservas por meio de moedas e ativos alternativos, especialmente depois que os EUA utilizaram sua moeda em sanções contra a Rússia.

"Este ano vimos uma convergência muito mais forte. Mais países avançados estão dizendo que o ouro ocupará mais das reservas globais, e o dólar, menos", disse Shaokai Fan, chefe global de bancos centrais do WGC.

A pesquisa — uma das poucas visões sobre o pensamento dos gestores de reservas, que geralmente evitam exposições— descobriu que uma parcela recorde de bancos centrais desde o início da pesquisa, há cinco anos, pretende aumentar suas reservas de ouro nos próximos 12 meses, com 29% dos entrevistados. Dos entrevistados dos mercados emergentes, quase 40% planejam aumentar suas reservas.

Os principais motivos citados pelos bancos centrais para deter ouro são seu valor a longo prazo, seu desempenho durante uma crise e seu papel como um diversificador eficaz.

Os bancos centrais adicionaram mais de 1.000 toneladas de ouro às suas reservas em 2022 e em 2023, de acordo com o WGC. As sanções dos EUA aos ativos denominados em dólares da Rússia provocaram uma corrida entre as instituições financeiras oficiais não ocidentais por ouro —cujo valor não depende de nenhum governo ou banco, ao contrário das moedas fiduciárias.

Os anos consecutivos de compras recordes, cujo ritmo continuou neste ano, têm sido um fator determinante por trás da alta do ouro para quase US$ 2.450 por onça troy no mês passado. Isso representa um aumento de 42% desde o início do conflito entre Israel e o Hamas em outubro.

A participação do dólar nas reservas globais de câmbio —excluindo o ouro— caiu de mais de 70% em 2000 para cerca de 55% no ano passado, desconsiderando o efeito da valorização do dólar dos EUA, de acordo com pesquisas do FMI neste mês. Incluindo o ouro, a participação do dólar caiu abaixo da metade, segundo o WGC.

Embora o renminbi chinês tenha feito alguns avanços como moeda de reserva, a incerteza sobre a economia do país fez com que a porcentagem de bancos centrais que esperam que ele aumente sua participação nas reservas globais caísse de 79% no ano passado para 59% este ano.