Popularidade dos iates de luxo cresce junto de seu enorme impacto climático

Bloomberg

Iates de luxo são o símbolo máximo de status para famílias reais, oligarcas e bilionários, de Jeff Bezos a Bernard Arnault. Os palácios flutuantes são fonte de fascínio e segredo —e emissões de gases de efeito estufa.

A poluição causada por embarcações de luxo que beneficiam apenas alguns levou o cientista social Gregory Salle a chamá-las de forma de "ecocídio" e "reclusão ostensiva" em seu novo livro, "Iates de Luxo: Luxo, Tranquilidade e Ecocídio".

Há quase 6.000 iates de luxo —ou seja, embarcações com mais de 30 metros— no mar, de acordo com um relatório da empresa de inteligência de mercado SuperYacht Times. O total quadruplicou nas últimas três décadas.

A concentração de riqueza não apenas levou à explosão de iates de luxo, mas também com os mais ricos vivendo estilos de vida com maior emissão de carbono. - Vaçery Hache/AFP

"É difícil pensar em um sinal de riqueza mais convincente do que possuir um iate de luxo", disse Salle, que é professor na Universidade de Lille, na França.

A concentração de riqueza não apenas levou à explosão de iates de luxo, mas também a uma divisão nas emissões per capita, com os mais ricos vivendo estilos de vida com maior emissão de carbono.

Os 10% mais ricos do mundo já respondem por metade das emissões de dióxido de carbono do planeta, de acordo com pesquisas da Oxfam. A organização sem fins lucrativos descobriu que levaria 1.500 anos para que alguém na camada 99% inferior emitisse tanto carbono quanto um dos principais bilionários do mundo.

As emissões dos ultra-ricos vêm de várias fontes, incluindo grandes residências e viagens frequentes de jato. Mas os iates de luxo são sua maior fonte única de emissões de gases de efeito estufa, de acordo com um estudo de 2021.

As emissões anuais de CO2 dos 300 principais iates de luxo são quase 285 mil toneladas, de acordo com o livro de Salle, uma quantidade maior do que a nação inteira de Tonga.

Os iates de luxo não são apenas poluidores climáticos. Efluentes, poluição sonora e luminosa, material particulado nos escapamentos e até mesmo onde as embarcações atracam podem ter um efeito adverso no meio ambiente local. Esses impactos significativos explicam por que Salle chamou as embarcações de forma de ecocídio.

O termo —que foi cunhado na década de 1970— refere-se à destruição deliberada da natureza e frequentemente foi usado para descrever as ações dos ricos, dada sua grande pegada de carbono. Em 2021, advogados propuseram codificar o ecocídio no direito penal internacional, colocando-o em pé de igualdade com o genocídio.

Parlamentares da União Europeia votaram para criminalizar danos ambientais "comparáveis ao ecocídio" no início deste ano. A questão de se a nova lei será usada para processar o uso de iates de luxo ainda está por ser vista.

Alguns proprietários estão cientes dos perigos que suas embarcações representam para o meio ambiente. O iate de luxo Koru de US$ 500 milhões (R$ 2,64 bilhões) de Jeff Bezos partiu em abril de 2023 com velas para ajudar a impulsionar sua viagem. No entanto, ainda possui motores a diesel.

A Oxfam estima que o iate de 127 metros emitiu 7.000 toneladas de dióxido de carbono no último ano, uma quantidade equivalente às emissões anuais de 445 americanos médios.

Essa estimativa provavelmente está no lado conservador, pois os cálculos consideram o iate em espera em vez de em trânsito. O número também não inclui o iate companheiro de Koru, Abeona, um iate de apoio a motor de 75 metros que funciona como uma garagem com heliponto e jet skis.

As velas no navio de Bezos são uma exceção: a grande maioria dos iates de luxo é movida apenas a motor. Apenas oito novas construções de veleiros foram concluídas em 2023, em comparação com os 195 novos iates a motor.

Entender as verdadeiras emissões de carbono de um iate de luxo é incrivelmente difícil devido à falta de dados coletados e à natureza inerentemente secreta do iatismo, de acordo com Malcolm Jacotine, fundador da empresa de consultoria de iates de luxo Three Sixty Marine.

Usando os dados da Organização Marítima Internacional, Jacotine estima que as emissões de iatismo atingirão 10 milhões de toneladas até 2030 se a indústria seguir uma abordagem "como de costume".

Para ajudar os proprietários a entender o impacto de seus barcos, ele desenvolveu dois calculadores de emissões de carbono. Eles têm limitações, no entanto, porque dependem de dados reportados voluntariamente e de toneladas estimadas de combustível diesel.

Os iates passam de 10% a 20% do ano navegando e dependendo da potência do motor. Os barcos atingem a velocidade máxima apenas 0,1% do ano, de acordo com Robert van Tol, diretor executivo da Water Revolution Foundation. O restante do ano, a embarcação é um hotel flutuante, dependendo de geradores que são necessários por um período mais longo e emitem mais CO2, de acordo com os cálculos de Jacotine.

Ainda assim, os dados de emissões são feitos caso a caso, e um iate pode viajar mais do que outro em um ano, tornando as emissões de viagem mais altas, de acordo com pesquisadores da Oxfam.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os iates estão isentos das regras de emissão da Organização Marítima Internacional, então as verdadeiras emissões de qualquer barco são difíceis de discernir. Isso reflete como os iates de luxo são ao mesmo tempo ostensivos e um tanto desconhecidos.

"Os iates de luxo são feitos para serem notados", disse Salle. "Mas [eles] também são veículos realmente secretos no sentido de que você não pode acessar o interior se não for convidado."As novas construções estão focando menos em motores que atingem altas velocidades e mais em economizar energia no modo hotel. Mas a sustentabilidade pode não estar na vanguarda das decisões de compra.

"Não é uma decisão totalmente racional comprar um iate", disse Ralph Dazert, chefe de inteligência na empresa de mídia e insights de mercado SuperYacht Times. "É algo bastante emocional porque custa uma fortuna absoluta."

Em 2023, o valor total dos iates vendidos totalizou 4,6 bilhões de euros (R$ 25,91 bilhões), de acordo com Dazert. Ele disse que o movimento em direção à sustentabilidade será em grande parte impulsionado por estaleiros e engenheiros adicionando recursos às novas construções, incluindo o uso de materiais reciclados. Novos tipos de combustível também poderiam reduzir as emissões.

Este ano, o estaleiro italiano Sanlorenzo testará o primeiro iate de aço de 50 metros movido por células de combustível de hidrogênio, e outro iate de 114 metros do fabricante alemão Lürssen com a mesma tecnologia está em produção para 2025 para o ex-desenvolvedor de relógios da Apple Inc., Marc Newson.

Mas quanto maior a construção, maior o tempo de espera. Isso significa que algumas dessas características levarão anos para aparecer nos mares, de acordo com Jacotine.

Na tentativa de limpar a imagem dos superiates, alguns proprietários estão disponibilizando os seus para pesquisa e exploração. Isso inclui um novo iate de 195 metros de propriedade do bilionário norueguês Kjell Inge Rokke, que está programado para ser lançado em 2026 com mais de 50 cientistas para estudar o oceano —também está disponível para cruzeiros personalizados.

Enquanto a pressão pública está aumentando, a indústria de superiates é impulsionada pelos clientes. E para a maioria dos compradores, o luxo ainda supera as preocupações climáticas.

Salle observou que, como muitos itens de luxo, os superiates não são apenas produtos. Eles representam um "estilo de vida", que atualmente está intimamente ligado a atividades intensivas em carbono.

"O ecocídio é algo que causa um grande dano, um dano que perdura ao longo do tempo", disse Salle. "Você poderia aplicar isso ao que [os superiates] estão fazendo, não apenas individualmente, mas globalmente."