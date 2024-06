Previdência e Receita adiam prazos de processos no Rio Grande do Sul; veja novas datas

São Paulo

A Receita Federal e o Ministério da Previdência Social prorrogaram os prazos de processos administrativos e de documentos de pessoas que moram em cidades em estado de calamidade pública ou em situação de emergência no Rio Grande do Sul.

A Receita ampliou para até 30 de agosto a suspensão da contagem do prazo de atos processuais relacionados a ações administrativas ligadas a contribuintes gaúchos.

Moradora caminha em meio aos destroços em Passo de Estrela (RS) - Silvio Avila/AFP

A suspensão até o fim de agosto também será aplicada para atos de rescisão em acordos de parcelamento tributário.

Logo após as enchentes, no final de abril, o órgão havia anunciado que as medidas teriam validade até o último dia útil de maio.

O Ministério da Previdência também prorrogou o prazo para renovação do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) do estado e dos municípios no Rio Grande do Sul.

Com isso, o CRP que venceria em até 240 dias a partir de 8 de maio será renovado automaticamente por mais 90 dias. O CRP é o documento que comprova que o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) está em condição legal para pagar aposentadoria e pensão por morte de servidores.