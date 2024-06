Financial Times

A First Solar desafia a tendência do setor de tecnologia limpa com aumento do preço de suas ações "Quem está ganhando dinheiro com energia renovável?" Foi uma pergunta feita a um grupo que incluía executivos-chefes, investidores e o correspondente do Moral Money, do Financial Times.

É uma pergunta justa. O investimento sustentável está estagnado, em grande parte devido ao fraco desempenho das empresas de energia renovável. No início deste ano, a Ørsted foi forçada a suspender seu dividendo, cortar empregos e planos de desenvolvimento. Empresas menores de energia renovável estão lutando para levantar dinheiro através de fundos de capital privado, estes que estão cautelosos com os riscos.

Mas os executivos da First Solar estão nadando em dinheiro. As ações da fabricante de painéis solares subiram 60% até agora em 2024 e fecharam em US$ 273 (R$ 1.441,19) nesta quinta-feira (6). O executivo-chefe da empresa Mark Widmar embolsou US$ 10 milhões (R$ 52,7 milhões) à medida que o preço das ações disparou mais de 40% no último mês.

Mesmo com fraco desempenho das empresas de energia renovável, a First Solar vem lucrando muito, com valor de suas ações subindo 60% em 2024. - Caludia Greco/Reuters

É uma das maiores vendas de ações em um único dia por um executivo-chefe dos Estados Unidos nos últimos seis meses, de acordo com a VerityData. O diretor financeiro da empresa, Alex Bradley, embolsou US$ 4,4 milhões (R$ 23 milhões) no final de maio, a 10ª maior venda do ano para um diretor financeiro dos EUA.

A First Solar se beneficiou dos anúncios de tarifas da China feita pela administração de Joe Biden. Mas também foi envolvida no fenômeno das "ações meme" (ações que ganham valor de mercado através de "especulação" via memes ou postagens em redes sociais).

Essa onda de negociação varejista impulsionou as ações de algumas empresas —principalmente a GameStop— graças às menções no tópico WallStreetBets do Reddit.

Na quinta, as ações da GameStop subiram quase 50% depois que Keith Gill, o investidor de "ações meme" conhecido como Roaring Kitty, agendou uma transmissão ao vivo no YouTube marcada para às 13h (horário de Brasília) desta sexta (7).

A First Solar é uma das poucas outras ações frequentemente discutidas no WallStreetBets.

"A magnitude do movimento recente é difícil de justificar e aponta para um possível benefício do WallStreetBets", disse o analista da Morningstar Brett Castelli ao colunista do Financial Times.

As ações meme são extremamente voláteis e a chance de compra pode desaparecer rapidamente. A empresa de energia renovável Plug Power teve sua própria montanha-russa em maio, de acordo com a Morningstar. Mas as ações da empresa vem caindo nos últimos dias.

Por enquanto, os executivos da First Solar estão definitivamente ganhando dinheiro com energia renovável —mesmo que venha a ser uma miragem feita de memes.