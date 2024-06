Riscos na troca de comando do BC, quem é quem no tabuleiro da IA e o que importa no mercado

São Paulo

Os juros, de novo

Para Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central, o governo Lula pode cometer um "erro banal" e criar uma bola de neve.



Qual? Manter um discurso mais frouxo na política monetária, à medida que a troca no comando do Banco Central se aproxima.



↳ Política monetária frouxa é aquela com juros mais baixos.



Entenda. Para Fraga, a defesa incessante de juros mais baixos pelo presidente Lula e membros do governo gera desconfiança no ambiente econômico.

Em entrevista à Folha, o economista afirma haver pressões políticas explícitas sobre o BC, que sofre ataques. Ele vê hoje com pessimismo um governo que "comete velhos erros".



Fraga acrescenta à soma de problemas a ideia de parte do governo de que a responsabilidade com as contas públicas é uma "grande maldade".

O presidente do Banco Central (1999- 2002) na gestão FHC e economista, Arminio Fraga - Ricardo Borges - 17.set.2019/Folhapress

O custo. Essa desconfiança transparece nos juros futuros mais altos, definidos pelo mercado, que subiram em reação à divergência da última decisão do Comitê de Política Monetária. Membros indicados por Lula tiveram votos diferentes aos dos membros mais antigos.



↳ Os juros futuros do mercado são "livres" e consideram a perspectiva para o futuro da taxa básica Selic. Essa, sim, de curto prazo e definida pela caneta do Banco Central.

↳ Com o risco no radar, os contratos para o segundo semestre de 2025 preveem uma alta de 0,25 ponto percentual, o que levaria a Selic dos atuais 10,50% para 10,75%. Veja mais aqui.

Troca no comando. O mandato de Roberto Campos Neto, a quem Lula já chamou de "esse cidadão", à frente do Banco Central, vai até o fim do ano. Depois disso, o presidente indicará um nome que precisa do aval do Senado.

Para Fraga, o momento é delicado. "Se quem entrar se meter a besta, a inflação começar a subir e o mercado perder a confiança, vai ser um grande fiasco político, inclusive, e rápido."



↳ Desde os primeiros meses do seu terceiro mandato, Lula critica o presidente do BC, indicado por Jair Bolsonaro em 2019. Na última semana, pediu juros menores ao citar a necessidade de reconstrução do Rio Grande do Sul, atingido por chuvas.

Em 2022, o ex-presidente do BC foi um dos primeiros economistas de renome a declarar voto em Lula. Hoje, porém, ele diz que "adoraria" ver o surgimento de uma terceira via.



Reação. Líderes do PT reagiram à entrevista de Armínio em redes sociais. Gleisi Hoffmann, presidente do partido, diz haver uma campanha por descreditar o futuro nome a ser escolhido por Lula.

A economia —e os juros— devem voltar à pauta nesta terça-feira (4), quando o IBGE divulgará o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre.



Economistas ouvidos pela Folha apontam que o consumo das famílias foi forte nos primeiros meses do ano, conforme os juros mais baixos que no ano passado foram sentidos pela população. Veja o que esperar dos dados.

Na última decisão, porém, justamente em que houve divergência entre os membros, o Copom fez uma redução mais conservadora, de 0,25 ponto, e não fez qualquer indicação sobre os próximos movimentos.



Para aprofundar, dois textos de opinião:



Samuel Pessôa | Lula pode falar sobre juros?



Vinícius Torres Freire | O que Campos Neto e Haddad podem fazer para arrumar a bagunça

Quem é quem no tabuleiro da IA

É fácil se confundir em meio à oferta crescente de inteligência artificial, não é? Nas últimas semanas, atualizações foram anunciadas para o Gemini, do Google, e para o ChatGPT, da OpenAI.

A Folha explica como esse mercado funciona nesta reportagem. Faço um resumo:



Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em geral, o ecossistema tem modelos (conhecidos também como motores) disponíveis em aplicativos. E por trás deles estão as empresas (que nem sempre vão ser as mesmas).



O Gemini, o ChatGPT e o Claude, por exemplo, são nomes de aplicativos. Eles são produtos desenhados para a interação com os usuários. Mas seus modelos são outra coisa...

Eles são uma espécie de motor ou cérebro que faz os cálculos probabilísticos que entregam imagens, textos, vídeos ou áudios.

Veja o exemplo:

Aplicativo: ChatGPT

Empresa: OpenAI

Modelos: GPT 3.5, GPT 4, GPT 4o…

↳ No caso do ChatGPT, o que move os pistões é o GPT-3.5, na versão gratuita, e o GPT-4, mais potente e dedicado à versão paga. Em breve, todos os usuários terão acesso ao novo GPT-4o, capaz de conversar por voz e vídeo em tempo real.

Corrida. A OpenAI saiu na frente e deu início à corrida pela liderança da IA a partir de um investimento feito pela Microsoft, acionista da empresa, de US$ 1 bilhão (R$ 5,25 bilhões), em 2019. No fim de 2022, seu modelo de número 4 surpreendeu pela precisão e naturalidade.



O Google corre para alcançar a OpenAI. Os modelos por trás do Gemini foram integrados ao buscador e têm gerado debates sobre o futuro da navegação na web. Entenda mais aqui.

A Meta e a xAI, de Elon Musk, apostam na construção de modelos com código aberto.



Qual a diferença? Códigos abertos estão disponíveis para outros desenvolvedores usarem como base em suas próprias empreitadas.

↳ A decisão da Meta tem ajudado, inclusive, na recuperação da imagem do CEO Mark Zuckerberg. Veja por que aqui.



Chips e servidores. Na ponta inicial do ecossistema da IA, estão os fornecedores de infraestrutura para esses modelos funcionarem nas nossas telas.

São empresas como a Amazon Web Services, na oferta da computação em nuvem, e a Nvidia, na oferta dos chips e processadores.

E a Apple? Enquanto a Samsung já oferece funções de IA integradas aos celulares da linha Galaxy, a Apple anunciará mudanças em seus sistemas operacionais apenas para este segundo semestre de 2024. Saiba o que esperar dos próximos lançamentos da empresa.

Islândia dividida

O apoio —ou não— à criação de salmão em cativeiro divide a população da Islândia.

Com 25% do PIB (Produto Interno Bruto) impactado pelo setor de pesca, o país tenta se equilibrar entre as necessidades econômicas e a pauta ambiental.



Dilemas. O medo de autoridades locais é que ocorra uma espécie de efeito em cadeia: a imagem da Islândia como um lugar de natureza preservada pode ser afetada por uma indústria vista como predatória.

O perfil da produção, voltado às exportações, também abre margem para críticas. Isso porque a qualidade do pescado disponível no mercado interno é vista como mais baixa.



↳ Apesar das críticas de ambientalistas, a produção legal de pescado foi apontada pela ONU como crucial para garantir a segurança alimentar no mundo.

A Folha conversou com professores da Universidade da Islândia, que explicam mais sobre a divisão social pela qual o país passa.



Entre os principais críticos à criação de salmão em cativeiro, numa espécie de jaula submersa, está a cantora Björk, uma das principais "caras" do país.

Ela critica os riscos à população selvagem de peixes e os pequenos espaços em que os animais passam sua vida.

Chega no Brasil. O pescado é, inclusive, o principal produto exportado pela Islândia ao Brasil, na categoria "Produtos alimentícios e animais vivos", segundo dados da plataforma Fazcomex. Em 2023, foram US$ 4,1 milhões (R$ 21,5 milhões).



A Islândia não faz parte da União Europeia, mas sim de um bloco econômico paralelo e menor, ao lado da Noruega, Suíça e Liechtenstein, batizado de Efta.



Os países discutem um acordo comercial com o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, enquanto as negociações com a UE seguem emperradas. Entenda aqui.

Startup da semana: Accountify

O quadro traz às segundas o raio-x de uma startup que anunciou uma captação recentemente.

A startup: fundada em 2018, a Accountify oferece serviços de gestão financeira para empresas, com foco em tesouraria e auditoria. O software oferecido automatiza a maioria das funções. Na semana passada, a empresa iniciou uma captação Series B para expandir as operações e oferecer novos serviços.



Quem investiu: antigos investidores da startup são a Redpoint e HDI Seguros, que já aportaram US$ 6,5 milhões (R$ 34,1 milhões) no caixa.



Em números: a nova captação planeja alcançar US$ 15 milhões (R$ 78,6 milhões).



Que problema resolve: acaba com a fragmentação de informações financeiras entre os diversos setores de uma empresa, fornecendo um espaço só para a gestão de planilhas, garantindo mais governança.



Por que é destaque: a empresa tem 350 companhias na lista de clientes, dos mais variados setores, como Avenue, Dotz, Grupo GSH e SMZTO. O principal diferencial da plataforma é o custo em relação a estruturas tradicionais de Tesouraria, com grande pessoal.