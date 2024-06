Salários mais altos, menos empregos: a mudança do setor manufatureiro da China

Caixin

O setor manufatureiro da China está mostrando sinais de recuperação após a pandemia de Covid, mas não de forma uniforme, de acordo com um índice de atividades manufatureiras divulgado pela Universidade Jiao Tong de Xangai.

O setor, que liderou o mundo por 14 anos e representa 30% do mercado global, enfrenta novas tendências, como um crescimento fraco na contratação e um aumento de trabalhadores na gig economy (economia de bicos).

A recuperação se reflete principalmente nos salários, mas o número de trabalhadores não mostrou uma tendência estável de crescimento, disse Xiang Kuanhu, decano do Instituto Lingpeng de Indústria e Inovação, em um fórum em Pequim no domingo.

O Limp (índice líder de prosperidade manufatureira), que inclui índices de salários e de trabalho, sugere um aumento nos salários, mas não na contratação, indicando mudanças estruturais no mercado de trabalho.

Zhang Dandan, vice-presidente do Instituto de Desenvolvimento Nacional da Universidade de Pequim, destacou a instabilidade no emprego manufatureiro com um aumento nos empregos gig.

Investigações de campo revelaram que em polos manufatureiros como o Delta do Rio Yangtze e o Delta do Rio das Pérolas, a proporção de trabalhadores gig pode chegar a dois terços dos empregados durante as temporadas de pico.

Essa tendência apresenta desafios para o sistema de seguridade social e a produtividade do trabalho, disseram os especialistas.

Apesar de um crescimento de 7,6% nas exportações em maio, a contratação permanece historicamente baixa no setor manufatureiro.

O relatório do índice Limp de maio mostra uma queda na contratação pelas empresas de eletrônicos no Delta do Rio Yangtze.

A contratação total nos primeiros cinco meses de 2024 é menor do que nos mesmos períodos dos últimos quatro anos, indicando uma possível queda estrutural nos empregos manufatureiros.

Grandes empresas também reduziram as contratações. Durante as temporadas de produção de pico, a contratação mensal dos cinco principais fabricantes representou cerca de 55% das contratações totais do setor em 2023, uma queda de 7 pontos percentuais em relação a 2022, de acordo com um gráfico exibido por Xiang no fórum.

A queda na contratação também é impulsionada pela transferência da produção para o exterior. A Guolian Securities relatou um número recorde de fábricas no exterior sendo construídas por fabricantes chineses em 2023.

O fato de os trabalhadores migrantes preferirem empregos mais próximos de suas casas afeta ainda mais o fornecimento de mão de obra, apontou Xiang, confirmado por um relatório do Instituto Nacional de Estatística (NBS).

Mais trabalhadores rurais estão buscando empregos no setor de serviços, já que a queda no mercado imobiliário da China reduziu o número de empregos na construção disponíveis.

Os empregos gig, caracterizados pela baixa estabilidade e alta rotatividade, estão se tornando mais comuns.

A pesquisa de Zhang, com base em dados de plataformas de busca de emprego e pesquisas de campo, mostra uma alta proporção de trabalhadores gig na manufatura, muitos dos quais são jovens e com educação formal.

Cerca de 33,4% dos trabalhadores da manufatura são contratados, chegando a dois terços da força de trabalho durante as temporadas de pico de produção.

Os trabalhadores gig são predominantemente jovens, com uma idade média de 26 anos, e uma parcela significativa deles tem ensino médio ou superior. Cerca de 15% dos trabalhadores gig registrados em uma plataforma de busca de emprego flexível são graduados.

No entanto, muitos dos empregos oferecidos são de baixa qualificação, levando a um descompasso entre o capital humano e desafios para os sistemas de educação. "Será que precisamos de tantas pessoas qualificadas para empregos manufatureiros de baixo nível?", questionou Zhang.

Zhang pediu uma análise da educação vocacional e do treinamento de habilidades para melhor se alinhar com as necessidades de emprego.

Enquanto o setor manufatureiro da China navega por essas mudanças, equilibrar a demanda e a oferta de trabalho e abordar as mudanças estruturais será crucial para um crescimento e estabilidade sustentados, disse Zhang.

