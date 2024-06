Saque-aniversário do FGTS poderá ser usado em compra de passagem da Azul

São Paulo | Reuters

A Azul anunciou que seus clientes poderão usar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para comprar passagens aéreas no aplicativo da companhia, em uma estratégia que tem a parceria do Banco Digio, o banco digital do Bradesco.

A empresa divulgou nesta quinta-feira (6) que, para utilizar essa forma de pagamento, o cliente precisa aderir à modalidade saque-aniversário no aplicativo do FGTS provido pela Caixa Econômica Federal e autorizar o Banco Digio, intermediário financeiro da parceria, a acessar as informações de saldo do FGTS.

Passagens da Gol poderão ser adquiridas com dinheiro sacado do FGTS - Bruno Santos/Folhapress

A solicitação de pagamento será avaliada e, posteriormente, autorizada pela Caixa após consulta.

Após a solicitação de pagamento com FGTS, o processo de análise pode levar até 24 horas para ser concluído pela Caixa. O cliente será informado por email sobre o status da análise, e poderá consultar o andamento do processo na seção "Minhas Viagens" do aplicativo da Azul.

A opção de pagamento estará disponível exclusivamente pelo aplicativo da Azul e a implementação dessa nova funcionalidade funcionará para todos os clientes usuários dos sistemas operacionais iOS e Android.