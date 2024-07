Boeing se declara culpada de fraude em investigação sobre acidentes que mataram 346

Nova York e Washington | Reuters

A Boeing concordou em se declarar culpada de uma acusação de conspiração de fraude criminal e pagar uma multa de US$ 243,6 milhões (R$ 1,33 bilhão) para resolver uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre dois acidentes fatais com o 737 Max, que mataram 346 pessoas.

O acordo, anunciado pelo governo norte-americano em um documento judicial no domingo (7) e que requer a aprovação de um juiz, condenará a empresa por acidentes na Indonésia e na Etiópia dentro de um intervalo de cinco meses em 2018 e 2019.

A resolução atraiu críticas imediatas das famílias das vítimas, que desejavam que a Boeing enfrentasse um julgamento e sofresse consequências financeiras mais severas.

Destroços do voo 302 da Ethiopian Airlines, que caiu em 2019 e matou centenas de pessoas na Etiópia - Baz Ratner - 12.mar.2019/Reuters

A pressão do Departamento de Justiça para indiciar a Boeing aprofundou uma crise contínua que envolve a empresa desde que um outro incidente em janeiro deste ano, quando uma tampa de porta de avião se soltou durante um voo, expôs problemas contínuos de segurança e qualidade na fabricante de aviões.

Uma confissão de culpa pode ameaçar a capacidade da empresa de garantir contratos governamentais lucrativos com empresas como o Departamento de Defesa dos EUA e a Nasa, embora a empresa possa buscar isenções.

A Boeing ficou exposta a um processo criminal depois que o Departamento de Justiça descobriu, em maio, que a empresa violou um acordo de 2021 envolvendo os acidentes fatais.

Ainda assim, o acordo poupa a Boeing de um julgamento contencioso que poderia ter exposto as decisões da empresa antes dos acidentes fatais a um escrutínio público ainda maior. Isso também tornará mais fácil para a fabricante de aviões, que terá um novo presidente-executivo ainda neste ano, tentar seguir em frente enquanto busca aprovação para sua aquisição planejada da Spirit AeroSystems.

Um porta-voz da Boeing confirmou que a empresa "chegou a um acordo em princípio sobre os termos de uma resolução com o Departamento de Justiça."

Como parte do acordo, a fabricante de aviões concordou em gastar pelo menos US$ 455 milhões (R$ 2,49 bilhões) nos próximos três anos para melhorar seus programas de segurança e conformidade. A diretoria da Boeing terá que se reunir com os familiares dos mortos nos acidentes com o 737 Max, segundo o documento.

O acordo também impõe um monitor independente, que terá de apresentar publicamente relatórios anuais de progresso, para supervisionar a conformidade da empresa. A Boeing ficará em "liberdade condicional" durante os três anos de mandato do monitor.

Os advogados de algumas das famílias das vítimas disseram que planejavam pressionar o juiz Reed O'Connor, que está supervisionando o caso, a rejeitar o acordo.

Em um documento separado apresentado ao tribunal, eles citaram a declaração de O'Connor em uma decisão de fevereiro de 2023: "o crime da Boeing pode ser considerado o crime corporativo mais mortal da história dos Estados Unidos."