Finanças públicas do Reino Unido estão no pior estado desde a 2ª Guerra Mundial, diz ministra

Rachel Reeves, nova ministra das Finanças do Reino Unido, a primeira mulher a comandar a economia da região, instruiu o Tesouro a examinar os gastos do Estado sob o governo conservador anterior, alertando que a nova administração da Grã-Bretanha havia herdado "o pior conjunto de circunstâncias desde a Segunda Guerra Mundial".

A chanceler do Reino Unido preparou o terreno para escolhas difíceis sobre as finanças públicas este ano, prometendo priorizar o crescimento e revelando planos para desbloquear desenvolvimentos habitacionais e parques eólicos em terra.

"Enfrentamos um legado de 14 anos de caos e irresponsabilidade econômica", disse Reeves nesta segunda-feira (8). "Por isso, durante o fim de semana, instruí os funcionários do Tesouro a fornecer uma avaliação do estado da nossa herança de gastos para que eu possa entender a escala completa do desafio".

Nova ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, durante discurso no Tesouro em Londres, Inglaterra - Jonathan Brady/via Reuters

A análise do Tesouro sobre a herança fiscal do governo conservador de Rishi Sunak deve ser publicada antes do recesso de verão ainda neste mês.

Em uma aparente referência a controles de gastos ou aumentos de impostos, ela acrescentou que a revisão abriria caminho para "escolhas difíceis" em um Orçamento de outono, cuja data também será anunciada antes de os parlamentares saírem para o recesso de verão.

Reeves disse que o que ela "viu nas últimas 72 horas" apenas confirmou seus avisos anteriores "de que quem vencesse as eleições gerais herdaria o pior conjunto de circunstâncias desde a Segunda Guerra Mundial".

Em seu primeiro discurso importante desde sua nomeação por Keir Starmer após a vitória esmagadora do Partido Trabalhista na semana passada, a chanceler declarou que o Reino Unido agora tem um "governo estável", que trabalhará com as empresas e se comprometeu a tornar o país um "porto seguro" para investimentos.

Seu esforço para impulsionar o crescimento implicaria reformar o sistema de planejamento do Reino Unido, disse Reeves, acrescentando que seu partido foi "eleito com um mandato para fazer as coisas acontecerem e fazer a reconstrução da Grã-Bretanha".

Ela reiterou a meta do Partido Trabalhista de construir 1,5 milhão de novas casas nos próximos cinco anos, preparando medidas, incluindo a reforma do National Planning Policy Framework (Quadro Nacional de Política de Planejamento) até o final do mês.

Metas obrigatórias de habitação serão restauradas e a proibição de fato de parques eólicos em terra na Inglaterra foi encerrada, disse Reeves.

Entre as medidas estabelecidas pela chanceler está uma tentativa de desbloquear "espaços parados" de grandes projetos habitacionais travados. O governo já havia decidido intervir em dois recursos de planejamento para centros de dados em Buckinghamshire e em Hertfordshire, disse ela.

O governo também iniciará revisões dos limites dos cinturões verdes que cercam grandes cidades, buscando permitir mais construções em terrenos marrons e "cinturão cinza". Reeves prometeu acabar com a procrastinação nas decisões de planejamento, dizendo: "Não cederemos a um status quo que responde à existência de compensações sempre dizendo não".

Neil Jefferson, diretor executivo da Federação de Construtores de Casas, saudou o retorno das metas de habitação para os governos locais. "Só podemos construir se planejarmos efetivamente e se os conselhos assumirem a responsabilidade pelas necessidades habitacionais de suas comunidades", disse ele.

Mas Jefferson afirmou que o governo também precisava desbloquear 160 mil casas retidas por regulamentações ambientais e apoiar compradores de novas casas para incentivar mais construções.

Reeves acrescentou que recebeu um relatório do ex-presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, sobre como implementar os planos do Partido Trabalhista para um novo fundo nacional de riqueza de £7,3 bilhões (R$ 51, 2 bilhões) para injetar dinheiro em indústrias em crescimento, e que os próximos passos serão anunciados em breve.

Questionada sobre formas de reduzir os encargos nas finanças públicas, Reeves disse que não tinha "intenção" de mudar a forma como o Banco da Inglaterra paga juros sobre as reservas dos bancos comerciais. Houve sugestões de que as taxas de juros poderiam ser reduzidas em camadas das reservas para liberar mais dinheiro para gastos públicos.

Por Sam Fleming, George Parker, Jim Pickard e Joshua Oliver