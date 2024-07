Por que a indústria global da bicicleta ainda luta para recuperar a velocidade

Frankfurt | Financial Times

A indústria global da bicicleta está se preparando para mais um "ano perdido", com fabricantes e varejistas desacelerando após um surto inesperado de entusiasmo durante a pandemia, quando as pessoas se voltaram ao esporte para se locomover e exercitar.

Na maior feira de ciclismo do mundo, a Eurobike em Frankfurt, que vai até domingo (7) e espera atrair até 70 mil visitantes, "todos estão falando sobre a desaceleração", disse Manuel Marsilio, diretor-geral da Conebi (sigla em inglês para Confederação da Indústria Europeia de Bicicletas).

As marcas exibem inovações como peças totalmente automatizadas, cadeados com sensores de impressão digital e capacetes com luzes de freio embutidas enquanto a primeira semana da corrida de bicicleta mais famosa do mundo, o Tour de France, chega ao fim.

Ciclista Tadej Pogacar durante prova da 111ª edição do Tour de France - Marco Bertorello/AFP

No entanto, o ciclismo sem dúvida enfra um obstáculo à medida que as pessoas passaram a praticar outras atividades após o isolamento social e se tornaram mais cautelosas com os gastos devido ao aumento do custo de vida.

As vendas de bicicletas e e-bikes caíram 8,9% na Europa no ano passado e a produção e exportação de bicicletas na região caíram quase 20%, de acordo com a Conebi.

Seus dados mostram que a crise também eliminou 5,5% dos empregos na indústria europeia da bicicleta no ano passado. O número de expositores na Eurobike, que abriu suas portas na quarta-feira (3), caiu cerca de 5%, para 1.800.

"Todos concordam que 2024, infelizmente, é outro ano perdido para a indústria", disse Tjeerd Jegen, presidente-executivo de um dos maiores negócios de ciclismo da Europa, o Accell Group, dono de marcas como Raleigh, Koga, Batavus e Ghost. "Ainda estamos com muito estoque."

A queda na demanda foi agravada pelo fato de os fabricantes terem corrido para aumentar a produção durante o boom da pandemia.

Esse estoque adicional chegou ao mercado com um atraso, justamente quando o interesse começou a diminuir, sobrecarregando a indústria com um excesso de bicicletas e equipamentos não vendidos, pouco dinheiro e sem outra opção senão oferecer descontos.

"O dinheiro está amarrado em depósitos e você vê muitas marcas oferecendo grandes descontos enquanto tentam transformar o estoque em dinheiro", disse Joshua Hon, fundador da fabricante de bicicletas dobráveis Tern Bicycles.

No início deste ano, a marca americana Specialized estava vendendo mountain bikes de alta qualidade com descontos de até 50%.

No maior mercado de ciclismo da Europa, a Alemanha, a indústria está com 1,45 milhão de bicicletas não vendidas —mais de um terço das vendas anuais e o dobro do nível normal de estoque, disse Burkhard Stork, chefe da associação da indústria de ciclismo da Alemanha, ZVI.

O boom da pandemia atraiu investidores para o setor. A Bike24, uma varejista online de bicicletas alemã, foi avaliada em 1,2 bilhão de euros após sua IPO em Frankfurt em 2021. Suas ações caíram 95% desde então e, para o primeiro trimestre de 2024, relatou um prejuízo operacional de 7 milhões de euros.

No final de 2020, o grupo de investimento belga Groupe Bruxelles Lambert comprou uma participação majoritária na fabricante alemã Canyon, avaliando o grupo em 800 milhões de euros, incluindo dívidas.

A Canyon, que vende diretamente aos consumidores pela internet, sobreviveu à crise relativamente ilesa em comparação com outros. Suas vendas cresceram 22% em 2023, mas seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização caiu 9%.

A incursão no setor pelo grupo KKR foi menos bem-sucedida. No início de 2022, adquiriu a Accell em um negócio que avaliou a empresa em 1,6 bilhão de euros, que então teve que lidar com um aumento significativo no estoque desde o final de 2022 e um recall custoso das bicicletas de carga Babboe com defeito.

As vendas caíram 10% no ano passado e as receitas brutas, que foram de 140 milhões de euros em 2022, caíram mais de 90%.

A produção na Alemanha e nos Países Baixos está sendo reduzida, juntamente com 150 empregos, e a Accell está em negociações com credores para reestruturar sua dívida de 1,2 bilhão de euros. A KKR se recusou a comentar.

Jegen está confiante de que "a situação de excesso de estoque será normalizada na maioria de nossos mercados até o final de 2024".

Em seu mercado doméstico holandês, uma recuperação já é evidente, disse ele. A Accell vendeu 11% mais bicicletas lá nos primeiros cinco meses do ano em comparação com o mesmo período de 2023, acrescentou Jegen, enquanto as vendas em todo o país caíram 4%.

Apesar do cenário atual, o setor está firme em afirmar que não chegou ao fim do túnel, enfatizando que, apesar dos contratempos, as vendas em muitos países estão bem acima dos níveis pré-pandemia e que há fortes motivos para acreditar que as pessoas continuarão interessadas no ciclismo devido aos benefícios para a saúde e aos tempos de deslocamento muitas vezes mais curtos para distâncias mais curtas.

"As pessoas estão fazendo muitas viagens de carro com menos de 5 km. Vamos transformá-las em viagens de bicicleta", disse Hon.

"Sabemos que a demanda do consumidor está lá, que os produtos são ótimos e que muitos fabricantes estão bem posicionados para o futuro", disse Gunnar Fehlau, especialista do setor e autor de vários livros sobre ciclismo.

"Na Canyon, as categorias de estrada e gravel ainda estão crescendo e vemos um enorme potencial no segmento de e-bikes", disse o presidente-executivo da Canyon, Nicolas de Ros Wallace, acrescentando que acredita que "a indústria, como um todo, sairá mais forte e bem posicionada" da recente crise.

Kevin Mayne, o diretor da Cycling Industries Europe, uma associação do setor, disse que a atual crise foi exacerbada por uma fraqueza estrutural no setor.

"Não temos dados em tempo real [sobre oferta e demanda] como outras indústrias têm e que podem impedir compras e vendas de pânico", disse ele em Frankfurt.

A maioria das bicicletas é vendida por pequenas lojas de bicicletas independentes que não necessariamente divulgam os níveis de estoque para seus fornecedores. Portanto, os fabricantes tinham pouca informação sobre se o aumento nas encomendas durante a pandemia era uma mudança estrutural ou pontual.

"Esse foi o maior erro que toda a indústria cometeu", disse Jegen.

Segundo Fehlau, essa falta de dados pode causar problemas novamente. "Os varejistas estão atualmente extremamente cuidadosos em relação aos seus pedidos, e os fabricantes só podem tentar adivinhar o que o mercado quer", disse ele, acrescentando que muitos estavam mantendo a produção para 2025 em níveis baixos para preservar o caixa.

Se a demanda se recuperar mais rápido do que o esperado, haverá novamente gargalos de fornecimento. "Se o pior acontecer, isso pode se arrastar até a temporada de 2025", disse ele.