Produtora rural de SC sofre burnout e cria rede de apoio psicológico

São Paulo

"Tive um burnout morando no campo", afirma Thais Neres, 28, agricultora de Concórdia, no interior de Santa Catarina.

"Senti a pressão do clima, do dinheiro, da distância de tudo, por ser jovem, por ser mulher. Cheguei num esgotamento. As pessoas acham que no campo tudo é tranquilo, sem estresse, sem depressão, sem ansiedade. Mas acabei ficando doente."

A agricultora Thais Neres, que criou um projeto para promover a conscientização sobre saúde mental no campo - Arquivo Pessoal

Depois de procurar ajuda e tratamento, Neres percebeu uma demanda por serviços de saúde mental na sua região. Hoje, lidera um projeto de conscientização, levando atendimento psicológico a comunidades rurais do interior catarinense, principalmente entre jovens.

"Meu projeto faz parte da minha história. Um minuto de atenção pode mudar a vida de uma pessoa", diz.

Ela foi destaque entre as lideranças do agro que participaram do CNA Jovem (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) no ano passado, em Brasília. O foco do programa está no desenvolvimento de jovens capazes de mudar realidades locais.

Ítalo Torri, em parceria com a Unoesc, leva estudantes de psicologia para atender jovens produtoras rurais - Arquivo Pessoal

Ítalo Torri, 25, de Santa Catarina, também participou do programa. Em parceria com a Unoesc (Universidade do Oeste de Santa Catarina), a iniciativa leva estudantes de psicologia para atender jovens mulheres em comunidades rurais do estado.

"A sobrecarga de funções afeta principalmente as mulheres, que cuidam da casa, dos filhos e do trabalho na roça. Muitas desenvolvem problemas de saúde mental."

Outras duas iniciativas, voltadas ao protagonismo feminino no campo, surgiram do programa da confederação. Em Divinópolis (MG), Vitória Mesquita, 26, lidera uma delas. Ela capacita mulheres para trabalhar na pecuária.

"Tem poucas mulheres na área, uma não incentiva a outra. Falta apoio e oportunidade. Além disso, o meio é muito machista. Quero uni-las para mudar isso", afirma.

Realidade percebida também por Manoela Souza, 29, nos estados de Rondônia, onde trabalha, e do Acre, onde nasceu. Ela viu a dificuldade das mulheres em encontrar emprego no setor e trabalha para aumentar a contratação delas, com capacitação.

"O machismo é uma coisa escancarada nessa área. Quanto mais velha, mais difícil é ingressar no mercado. Então a ideia é desenvolver as habilidades dessa mulher para que depois seja absorvida pelo sistema."