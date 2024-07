Promoção da Granado provoca fila de horas para comprar sabonete em site

São Paulo

A "Semana Granado", nome de um ciclo anual de promoções da tradicional perfumaria que é também dona da Phebo, começou nesta sexta-feira (5) com fila na porta –ou, ao menos, fila virtual.

Durante boa parte o dia, quem tentou acessar o site da Granado não conseguiu. A empresa lançou mão de uma fila virtual similar às usadas por portais que vendem ingressos para shows e outros espetáculos.

A companhia diz que a previsão é que o acesso ao site seja normalizado nos próximos dias. O plano de contingência foi colocado no ar quando a plataforma começou a ficar instável.

As vendas do primeiro dia surpreenderam a perfumaria. Foram superiores aos registrados no ano passado. A empresa ainda não sabe percentualmente quão maior foi a data em 2024.

Fila virtual no site da perfumaria Granado - Reprodução

Loja da Granado no shopping Pátio Paulista, em São Paulo, no primeiro dia de promoções que congestionou o site da perfumaria

É possível que o boom tenha nascido no TikTok, onde o vídeo que anunciava a semana de promoções viralizou e foi visto por mais de 60 mil pessoas. Influenciadores também começaram a publicar vídeos com recomendações do que comprar.

Em redes sociais como o X (ex-Twitter) e o TikTok, consumidores relatavam esperas de até seis horas para ter acesso ao site e dificuldades com os sistemas de pagamentos.

Segundo relatos de consumidores, lojas físicas da Granado estavam movimentadas, mas sem a espera de horas como no ecommerce.

A previsão inicial da Granado é seguir com a promoção até o dia 14 ou enquanto houver estoque.