Bayer obtém vitória em disputa judicial nos EUA sobre uso de herbicida causar câncer

Nova York | Reuters

A Bayer obteve uma vitória judicial em disputa para limitar a responsabilidade de alegações de que seu herbicida Roundup causaria câncer, já que um tribunal de apelações dos EUA disse na quinta-feira (15) que a lei federal protege a empresa alemã de um processo movido por um paisagista da Pensilvânia.

O 3º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, na Filadélfia, rejeitou a alegação do autor David Schaffner de que a unidade Monsanto da Bayer violou a lei estadual ao não colocar um aviso de risco de câncer no rótulo do Roundup.

Juiz diz que rótulo do herbicida Roundup atende "padrão nacional" e não deveria constar aviso sobre câncer apenas em um estado - Benoit Tessier/REUTERS

Schaffner foi diagnosticado em 2006 com um tipo de câncer chamado linfoma não-Hodgkins, uma alegação comum para os demandantes relacionados ao uso do herbicida.

Ele e sua mulher Theresa processaram a Bayer em 2019, em parte sobre o fato de a doença ter afetado seu relacionamento.

O juiz-chefe Michael Chagares escreveu em um painel unânime de três juízes que a Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas exige uniformidade nacional nos rótulos de pesticidas, e impediu a Pensilvânia de adicionar um aviso de câncer.

A empresa alemã disse que a decisão entra em conflito com as decisões dos tribunais federais de apelação de San Francisco e Atlanta em casos semelhantes.

Isso pode aumentar a perspectiva de que a Suprema Corte dos EUA possa intervir para resolver a divisão e, potencialmente, reduzir as responsabilidades da Bayer.

As ações da Bayer, que vêm sendo prejudicadas há anos pelo risco de litígio, apresentavam alta de mais de 2,6% nesta sexta-feira.

Chip Becker, um advogado dos Schaffners, disse que estava desapontado com a decisão e que a lei federal não deveria impedir a reivindicação de falha de aviso de seus clientes. Ele disse que os Schaffners estão analisando suas opções legais.

A Bayer disse que estava satisfeita com a decisão, e que a Suprema Corte deveria "resolver essa importante questão de direito"

A companhia alemã afirmou que o Roundup e seu ingrediente ativo, o glifosato, são seguros e disse que "continua a apoiar totalmente" a marca.

A Bayer enfrentou um extenso litígio sobre o Roundup e viu o preço de suas ações cair mais de 73% desde que comprou a Monsanto por US$ 63 bilhões em junho de 2018.

A empresa resolveu grande parte do litígio do Roundup por US$ 10,9 bilhões em 2020, mas ainda enfrenta cerca de 58 mil reclamações. Outras 114 mil reivindicações foram liquidadas ou consideradas inelegíveis.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Embora a Bayer tenha vencido 14 dos 23 julgamentos do Roundup até 23 de julho, uma vitória foi anulada em recurso, e as perdas a sobrecarregaram com bilhões de dólares em indenizações.

Os Schaffners fizeram um acordo com a Bayer em setembro de 2022, condicionado ao fato de a Bayer não conseguir convencer os tribunais de que a lei federal impedia a Pensilvânia de exigir uma advertência contra o câncer.

Chagares disse que sim, e que essa abordagem "atinge melhor o objetivo declarado do Congresso de uniformidade na rotulagem de pesticidas".

O Roundup está entre os herbicidas mais usados nos Estados Unidos e diversos outros produtores de alimentos.

A Bayer encerrou as vendas do produto para uso doméstico no ano passado.