Big techs não conseguem convencer mercado de que IA dá retorno retorno

Amazon, Microsoft e Alphabet, dona do Google, tinham uma missão ao entrar nesta temporada de resultados: mostrar que os bilhões de dólares que cada uma investiu na infraestrutura impulsionando o boom da IA (inteligência artificial) estão se traduzindo em vendas reais.

Aos olhos de Wall Street, elas decepcionaram. As ações da proprietária do Google caíram 7,4% desde que reportou os resultados na semana passada. O preço das ações da Microsoft caiu nos três dias desde os resultados da empresa. As ações da Amazon—a última a divulgar seus ganhos na quinta-feira (1º)—despencaram no maior declínio desde outubro de 2022 na sexta-feira.

O Vale do Silício saudou 2024 como o ano em que as empresas começariam a implementar a IA generativa, o tipo de tecnologia que pode criar texto, imagens e vídeos a partir de simples instruções. Essa adoção em massa tem como objetivo finalmente trazer lucros significativos de produtos como o Gemini, do Google, e o Copilot, da Microsoft. O fato de esses retornos ainda não terem se materializado de forma significativa está alimentando preocupações mais amplas sobre o quão valiosa a IA realmente será.

A tecnologia representa uma enorme oportunidade—e essa oportunidade continua crescendo, disse Daniel Morgan, gestor de portfólio sênior da Synovus Trust. "Mas infelizmente, o investimento inicial também cresce." Os investidores ficam se perguntando, disse ele: "Esses hiperescaladores podem capturar um aumento incremental suficiente no crescimento dos lucros de seus investimentos?"

Um produto vencedor também resolveria o problema, acrescentou.

Crescimento na nuvem

Não foi tudo ruim. Os três gigantes da tecnologia relataram um ritmo saudável de crescimento em suas divisões de computação em nuvem, o negócio mais óbvio a se beneficiar da IA generativa, já que a tecnologia requer grandes quantidades de recursos computacionais para funcionar. No entanto, esses ganhos não foram suficientes para aplacar os investidores, que estão cada vez mais impacientes para ver retornos de trimestre após trimestre de gastos pesados em data centers e outras infraestruturas de IA.

A Amazon projetou um lucro operacional no terceiro trimestre aquém das estimativas dos analistas na quinta-feira. O CEO Andy Jassy tem liderado uma campanha de corte de custos para liberar recursos para investir em IA.

"É realmente um indicador positivo quando aumentamos os gastos de capital", disse o diretor financeiro da Amazon, Brian Olsavsky, enquanto trabalhava para tranquilizar investidores e analistas em uma ligação na quinta-feira.

Os gastos de capital da empresa totalizaram US$ 30,5 bilhões, principalmente em sua unidade de nuvem AWS, no primeiro semestre do ano. Jassy disse que a empresa desenvolveu algoritmos sofisticados para orientar suas decisões de investimento, de modo que construa capacidade suficiente para atender à demanda sem prejudicar os lucros. Ele prometeu que os investimentos valerão a pena para apoiar o que ele e sua equipe chamaram de um negócio com uma receita de vários bilhões de dólares.

A perspectiva da Alphabet para o crescimento da IA que os investidores devem esperar foi escassa em detalhes. A diretora de investimentos, Ruth Porat, disse em uma ligação com analistas que a empresa "viu o benefício de nossa força em IA, infraestrutura de IA, bem como soluções de IA generativa para clientes de nuvem", sem detalhar quanto do crescimento da unidade de nuvem poderia ser atribuído ao investimento na tecnologia.

As preocupações de Wall Street sobre os gastos de capital, que totalizaram US$ 13,2 bilhões no trimestre, ofuscaram as vendas melhores do que o esperado. As ações caíram 5% no dia seguinte aos resultados.

A Microsoft também decepcionou. O crescimento das vendas do Azure, o serviço de computação em nuvem da empresa, desacelerou em relação ao período anterior. A Microsoft disse que a IA impulsionou 8 pontos percentuais do crescimento do Azure no trimestre, em comparação com 7 pontos percentuais no período anterior.

Analistas pressionaram executivos da Microsoft durante uma ligação para explicar se o crescimento das vendas justificaria gastos tão pesados. O CEO Satya Nadella enfatizou que os investimentos foram impulsionados pela demanda dos clientes.

Uma empresa que contrariou a tendência é a Meta, controladora do Facebook. A empresa inesperadamente elevou sua previsão de gastos de capital, citando investimentos em IA, mas sua receita do segundo trimestre também superou as expectativas. O CEO Mark Zuckerberg creditou os gastos com IA por impulsionar melhorias no direcionamento de anúncios e recomendações de conteúdo.

Zuckerberg apresentou os altos gastos da Meta em IA como um sacrifício de curto prazo para ganhos de longo prazo.

Na quinta-feira, a Apple também disse que novos recursos de IA impulsionarão as atualizações do iPhone nos próximos meses, ajudando a empresa a se recuperar de uma desaceleração nas vendas que atingiu especialmente seu negócio na China.

Fabricantes de chips em queda

A reação aos gastos também levantou temores para as empresas de tecnologia que, sem dúvida, se beneficiaram mais da incursão na IA: fabricantes de chips. As ações da Nvidia caíram 6,7% na quinta-feira e estenderam as quedas na sexta-feira. A SK Hynix, principal fornecedora de chips de memória para IA, caiu 10% na negociação em Seul, como parte de uma queda mais ampla nas ações relacionadas a semicondutores na Ásia, que também incluiu a Taiwan Semiconductor Manufacturing e a Samsung.

As empresas que produzem equipamentos para fabricação de chips, incluindo a ASML Holding NV e a Tokyo Electron, também caíram.

A Intel estava a caminho de sua pior queda de ações em mais de 40 anos após perder participação de mercado para líderes em IA como a Nvidia. As ações caíram 28,1% na sexta-feira depois que a fabricante de chips relatou uma perspectiva sombria de vendas e delineou planos para cortar empregos.

Para justificar o que poderia totalizar US$ 1 trilhão de investimento em infraestrutura de IA ao longo dos próximos anos, as empresas precisam mostrar que a tecnologia é capaz de resolver tarefas cada vez mais complicadas. Deve ir além das melhorias incrementais que as ferramentas têm proporcionado a profissões como programação e publicidade, disse Jim Covello, chefe de pesquisa de ações do Goldman Sachs, em julho.

Covello, que emergiu como líder de uma pequena, mas crescente, coorte que lança dúvidas sobre o rali da IA, previu que a maré se voltará contra a tecnologia no próximo ano e meio se não começarem a surgir casos de uso mais significativos para a tecnologia.

Em uma entrevista em meados de julho, Zuckerberg trabalhou para justificar os gastos de sua indústria e encorajou o mercado a olhar para o futuro.

"Na verdade, acho que todas as empresas que estão investindo estão tomando uma decisão racional", disse na época. "O lado negativo de ficar para trás é que você está fora de posição para, tipo, a tecnologia mais importante para os próximos 10 a 15 anos."