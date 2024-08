Grupo Bimbo, dono da Pullman e Rap10, anuncia compra da rival Wickbold

São Paulo

O grupo Wickbold, que também detém a marca Seven Boys, será vendido para o concorrente mexicano Bimbo, em transação anunciada nesta sexta-feira (30). No Brasil, o grupo já possui as marcas Pullman, Rap10, Ana Maria, Nutrella e outros.

O valor da compra não foi divulgado mas, em comunicado, as empresas confirmaram que o acordo compreende toda a operação da companhia, incluindo as duas marcas —Wickbold e Seven Boys— e quatro fábricas localizadas nas regiões Sul e Sudeste.

No Brasil, Plusvita, Pullman, Rap10, Nutrella e outras marcas pertencem ao Grupo Bimbo - Divulgação

"A movimentação faz parte da estratégia da companhia, com foco em crescimento e expansão de presença no Brasil", diz parte do texto do Grupo Bimbo, que também destaca a aquisição como uma forma de reforçar a atuação da empresa na região Sul.



O grupo mexicano foi fundado em 1945 e possui mais de cem marcas. No segundo trimestre de 2024, o faturamento foi de 98 bilhões de pesos mexicanos (cerca de R$ 28 bilhões na cotação atual), com crescimento de 3,8% de vendas na América Latina, com destaque para o mercado brasileiro.

A companhia brasileira, agora pertencente ao grupo, foi fundada alguns anos antes, em 1938, em São Paulo. "O Grupo Bimbo compartilha do compromisso da Wickbold com o bem-estar dos brasileiros e reafirma a importância de um impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente", diz o comunicado da empresa.

Ambas afirmaram que "o processo ainda está sujeito às correspondentes autorizações regulatórias".