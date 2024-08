Nubank dobra lucro ajustado no 2° trimestre com maior base de clientes

São Paulo | Reuters

O banco digital Nubank mais que dobrou seu lucro líquido ajustado no segundo trimestre deste ano, conforme resultado divulgado nesta terça-feira (13), com a adição de mais de 5 milhões de novos clientes a sua base de usuários.

O Nubank apurou lucro líquido ajustado de US$ 563 milhões, acima do lucro de US$ 263 milhões registrado um ano antes e superando expectativa de analistas de US$ 472,5 milhões para o período, segundo dados compilados pela LSEG.

Empresa ampliou base de clientes no segundo trimestre de 2024 - Paulo Whitaker - 19.jun.2018/Reuters

As ações subiam cerca de 6% nas negociações pós-mercado após a divulgação dos resultados.

A empresa também viu sua receita líquida subir 65% ano a ano, para US$ 2,8 bilhões, abaixo da expectativa média de US$ 2,92 bilhões, segundo a LSEG.

O ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) da companhia no período de abril a junho ficou em 28%.

A plataforma financeira alcançou um total de 104,5 milhões de clientes no final do trimestre, a maior parte no Brasil. O Nubank também chegou a 7,8 milhões de clientes no México e 1,3 milhão na Colômbia.