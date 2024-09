99 lança nova categoria para carros eletrificados nesta terça (24)

São Paulo

A 99 lança nesta terça-feira (24) uma nova categoria de carros compartilhados em seu aplicativo que permitirá ao usuário optar por viajar em carros elétricos e híbridos.

Chamada de 99electric-Pro, a novidade estará disponível somente em dez bairros da zona oeste e sul de São Paulo: Perdizes, Higienópolis, Sumaré, Pinheiros, Jardins, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Vila Mariana, Brooklin e Campo Belo. A nova categoria também vai funcionar no Aeroporto de Congonhas.

"Esta é uma categoria premium com propósito: queremos oferecer uma experiência inovadora e sustentável para passageiros, enquanto impulsionamos São Paulo a ser uma cidade mais limpa, verde e inteligente", afirma Thiago Hipolito, diretor sênior de Inovação na 99.

Empresa de transporte por aplicativo 99 lança em 24 de setembro de 2024 a categoria de veículos eletrificados - Divulgação/99

Segundo a empresa, a inspiração veio do trabalho da plataforma DiDi, na China, que tem mais de 3,5 milhões de veículos elétricos. A 99 projeta a expansão dessa categoria para outras cidades brasileiras a partir do próximo ano.

"Nosso pioneirismo está em linha com estudos que indicam que, até 2040, 85% da frota de veículos por aplicativo será eletrificada, e a 99 lidera essa transformação no Brasil", diz Hipolito.

Para incentivar os motoristas parceiros a experimentarem a 99electric-Pro, a empresa vai oferecer 10% de taxa de serviço garantida durante seis meses, além de descontos em carregamento e preferência de corridas em bairros selecionados.

"A nova modalidade também promove a economia de até R$ 3.000, equivalente a um custo abaixo de 80% no abastecimento em comparação com veículos a combustão. Além disso, os ganhos para os motoristas parceiros são em média 60% maiores do que dirigindo pelo 99Pop", diz a empresa de transporte por aplicativo.

Os modelos híbridos e elétricos também oferecem baixo custo de manutenção, possibilidade de redução no IPVA nos primeiros anos e isenção de rodízio.

A 99 começou a estabelecer sua base de carros eletrificados em 2022 e hoje tem quase 6.000 veículos registrados na plataforma.

A empresa afirma que investiu mais de R$ 250 milhões em eletromobilidade, incluindo parcerias com a BYD e Dahruj Rent a Car com parte do valor do aluguel do carro subsidiado pela própria plataforma. A estimativa da 99 é chegar a 20 mil modelos elétricos e híbridos cadastrados no aplicativo.

Em 31 de julho, a Uber, concorrente direta da empresa, também anunciou parceria global com a montadora chinesa envolvendo 100 mil carros elétricos para a plataforma de transporte por aplicativo na Europa e América Latina.