Advogados de mulheres que acusam Al Fayed de estupro dizem ter recebido 150 novas solicitações

Londres | AFP

Os advogados das mulheres que acusam Mohamed Al Fayed de estupro e agressão sexual receberam "mais de 150 novas solicitações" de possíveis acusadores ou pessoas com provas contra o falecido magnata egípcio, informaram neste sábado (21).

Os advogados denunciaram em uma coletiva de imprensa "um quarto de século de agressões sexuais".

Pelo menos 37 mulheres acusam Mohamed Al Fayed —pai de Dodi, ex-namorado da princesa Diana, e ex-proprietário da icônica loja de departamentos britânica Harrods— de agressão sexual. O bilionário morreu no ano passado aos 94 anos de idade. Pelo menos cinco das vítimas alegam ter sido estupradas.

Mohamed Al Fayed é acusado por 37 mulheres de assédio ou estupro - Luke MacGregor - 03.ago.2010/Reuters

A equipe de advogados que representa as vítimas recebeu "mais de 150 novas solicitações" de informações desde que uma reportagem da BBC foi transmitida na noite de quinta-feira (19) com as denúncias.

São pedidos de "sobreviventes e pessoas que têm provas" sobre Al Fayed, disseram os advogados.

O site da Harrods também disponibilizou um formulário para ser preenchido pelas vítimas.

Os advogados denunciaram um "sistema" de predação comparado ao de Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein, nos Estados Unidos.

Um ex-funcionário do time de futebol Fulham afirmou neste sábado que já haviam sido tomadas medidas para proteger as jogadoras da equipe de possível assédio de Al Fayed, proprietário do time entre 1997 e 2013.

"Li toda a imprensa ontem e, para ser honesto, isso não me surpreende", disse à BBC Gaute Haugenes, que foi responsável pelo time feminino do Fulham entre 2001 e 2003.

"Sabíamos que ele gostava de garotas loiras. Portanto, estávamos atentos para garantir que essas situações não acontecessem. Protegemos nossas jogadoras", acrescentou.