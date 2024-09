Anatel proíbe ligações de múltiplos números de uma mesma empresa

São Paulo

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) proibiu a realização de ligações de múltiplos números aleatórios para chamadas da mesma origem. O procedimento, muito comum entre operadoras de telesserviços, dificulta a identificação de quem está realizando a ligação e o bloqueio de chamadas indesejadas pelo consumidor.

As prestadoras também deverão realizar novas etapas de verificação das chamadas —com foco na regularidade da numeração e na identificação de seu originador.

O pacote de medidas que prestadoras de serviços de comunicação devem seguir para combater o uso de ligações na aplicação de golpes e fraudes foi anunciado nesta segunda-feira (23) pela agência reguladora.

De acordo com a Anatel, as novas regras são uma resposta à atualização de métodos feita por aqueles que praticam golpes e fraudes. - Zanone Fraissat - 25.out.2023/Folhapress

A agência também determinou a criação de um canal para centralizar o recebimento de denúncias de instituições financeiras sobre números utilizados para aplicar golpes e fraudes.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Após a denúncia, as operadoras deverão utilizar as informações recebidas para identificar o usuário e a prestadora de origem das chamadas, bloquear o acesso às redes de telefonia e acionar as autoridades de segurança pública.

As prestadoras que não cumprirem as medidas poderão receber multas de até R$ 50 milhões, podendo perder a autorização para prestação de serviço —caso sejam consideradas coniventes com as práticas criminosas.