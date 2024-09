BC decide subir juros no Brasil, Tupperware entra em recuperação judicial e o que importa no mercado

São Paulo

Só se fala em juros

Os juros no Brasil subiram, como esperado pela maioria dos economistas e agentes do mercado financeiro.



Nesta quarta-feira (18), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a taxa Selic de 10,50% para 10,75% ao ano.



De volta ao aperto. O movimento acontece apenas quatro meses depois de os juros terem caído no mesmo intervalo, de 10,75% para 10,50%. A reunião de maio foi a última do ciclo de cortes iniciado em 2023.



Este é o primeiro aperto monetário desde 2022, quando a taxa chegou a 13,75% para combater a inflação registrada no pós-pandemia.



Sentido contrário. Enquanto isso, os Estados Unidos tiveram o aguardado corte nas suas taxas. Esse desencontro é visto como um ponto de atenção por parte dos economistas brasileiros.



Em tese, o banco central americano tende a influenciar o mundo na mesma direção, de alta ou baixa.



Ao fazer um movimento oposto, a diferença entre os juros do Brasil e dos Estados Unidos fica maior do que a registrada até agora. Entenda.



↳ Uma das reações é a provável queda do dólar.



O motivo. No comunicado da decisão, diretores do Banco Central afirmam que as expectativas para a inflação de 2025 e 2026 estão acima do ideal, que é a meta de 3%.



O dólar, a economia aquecida e as incertezas com as contas públicas são os principais riscos para alcançar a meta.



E eu com isso? Os juros básicos funcionam como um piso para todas as taxas. Eles combatem a inflação quando sobem porque esfriam o consumo, podem baixar o dólar e compensam os gastos altos do governo. O ponto negativo é que dificultam o acesso a empréstimos e esfriam a economia.



Eles também influenciam financiamentos, empréstimos, investimentos de renda fixa... Desde a tradicional poupança até os mais sofisticados.



Para quem tem investimentos pós-fixados baseados na Selic, como muitos CDBs e até contas que rendem automaticamente, o aumento garantirá um retorno melhor.



↳ A Folha explica nesta reportagem como o novo patamar impacta os investimentos.



A repercussão. A decisão era amplamente esperada. Economistas afirmam que este novo ciclo de alta deve levar a Selic para acima de 11% em 2025. Ela deve se manter nesse patamar por alguns meses.



O voto de Galípolo. Este foi o primeiro encontro do Copom desde que Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária, foi indicado à presidência do BC.



Ele votou com Roberto Campos Neto, atual presidente, assim como todos os outros diretores.



Galípolo será sabatinado no Senado em 8 de outubro. Se aprovado, fará a transição de comando neste cenário de elevação de juros.



↳ Até o fim do ano, quando termina o mandato de Campos Neto, o Copom tem reuniões em novembro e dezembro.



↳ No ano que vem, sete dos nove membros da cúpula do BC terão sido nomeados por Lula, que já fez críticas à independência da instituição.

O desafio da Tupperware

A americana Tupperware, que fabrica os clássicos potes de plástico, tenta lidar há anos com as vendas fracas e as finanças em crise.



A saída encontrada foi pedir recuperação judicial nos Estados Unidos, um processo conhecido por lá pela expressão "Chapter 11".



↳ Se aceita pela Justiça, a recuperação suspenderá a cobrança de dívidas da empresa, ajudando numa ampla reestruturação do negócio.



↳ A Gol, companhia brasileira com operação internacional, conseguiu suporte da Justiça americana e passa por esse processo.



Onda do passado? A Tupperware popularizou os potes para alimentos em todo o mundo a partir dos anos 1950. A boa qualidade, como a vedação e a resistência do material, foi o diferencial.



O design, com aposta nas cores, também era utilizado para atrair o público-alvo feminino, e os itens se tornaram colecionáveis.



A dinâmica de venda direta, com as tradicionais vendedoras porta a porta, também ajudou a alavancar a marca, proporcionando renda às participantes.



Sim, mas… Nos últimos anos, a fabricação de potes com plásticos mais baratos e descartáveis tomou mercado da Tupperware.



Até pedir a recuperação judicial, a companhia tentava negociar as dívidas com fornecedores. Os últimos dados financeiros divulgados mostram os desafios.



↳ Em junho deste ano, a empresa cogitou fechar sua única fábrica nos EUA e demitir quase 150 funcionários.

De janeiro a setembro de 2023, as vendas globais somaram US$ 828 milhões (R$ 4,55 bilhões), abaixo dos US$ 990 milhões (R$ 5,45 bilhões) no mesmo período do ano anterior.

Nos nove meses, houve prejuízo de US$ 125,1 milhões (R$ 688 milhões). Em 2022, o lucro havia sido de US$ 12,2 milhões (R$ 67 milhões) nesse intervalo de tempo.

O resultado consolidado do ano passado está atrasado.

Embalagens fabricadas pela Tupperware para conservação de alimentos - Scott Olson/Getty Images via AFP

Refazendo o negócio. O processo de recuperação judicial não significa que a empresa está a caminho da falência. Ele pode ser utilizado para reerguer os negócios.



Em comunicado ao mercado, a Tupperware afirmou que aproveitará o processo para focar em transformação digital e se manter relevante.



↳ A empresa revelou que seu ativo (bens e direitos) soma até US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões), mas que os passivos (despesas e obrigações) podem chegar a US$ 10 bilhões (R$ 55 bilhões).



Por aqui. No Brasil, onde está há 47 anos, relatos de vendedores ouvidos pela Folha indicam que a empresa ainda mantém um mercado forte.



A filial brasileira realizou uma reunião extraordinária na tarde desta quarta-feira (18), após o anúncio, na qual a presidente da companhia, Paola Kiwi, afirmou que as operações seguem normais.



O hábito do brasileiro de comprar potes tipo Tupperware está associado ao costume de cozinhar além do necessário para apenas uma refeição.

Quem quer horário de verão

A volta do horário de verão vai garantir alguma economia de energia? Essa dúvida deve ser respondida nesta quinta-feira (19) por estudos encomendados pelo governo federal.



O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reúne para discutir o cenário brasileiro, em que as usinas hidrelétricas estão com pouco volume de água.



↳ O Brasil passa por uma seca recorde, que vem desde 2023. Para manter a oferta de energia, as térmicas foram ligadas.



↳ Além de mais caras, elas são poluentes. O acréscimo na tarifa é de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts consumidos.



Os dados serão apresentados pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), que coordena a distribuição de energia no Brasil.



Pouco impacto. Especialistas do setor avaliam que o horário de verão pode até diminuir a pressão de demanda durante o período da noite, mas que o benefício deve ser pequeno.



Ele também não garantiria a redução do preço da energia, afetado pela bandeira vermelha.



Entenda: o horário de verão gerava bons resultados na economia de energia quando o principal uso de eletricidade era para iluminação, já que garante mais uma hora de sol.



Isso permitia reduzir a pressão de demanda sobre o pico de consumo, que ocorre entre 18h e 20h.



Nos últimos anos, porém, o uso de ar-condicionado fez com que esse pico migrasse para o meio da tarde, devido ao funcionamento de escritórios.



↳ A medida foi encerrada no governo Jair Bolsonaro, em 2019.



Quem ganha... Setores como o de hotéis, bares e restaurantes são defensores de adiantar os relógios. Cidades dependentes do turismo também apoiam a medida.



A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) pediu oficialmente a volta do horário ao governo federal.



↳ A entidade estima uma alta de 10% a 15% no faturamento mensal dos comerciantes.



… e quem perde. Por outro lado, a mudança afetaria toda a programação atual de voos das companhias aéreas, sobretudo para o exterior.



↳ Seriam necessários ajustes nos horários de partida e chegada e nas conexões, com custos adicionais para realocar equipes e tripulantes.



A medida também costuma ser criticada por quem trabalha nos turnos da manhã.

Startup da semana: Mevo

A startup: criada em 2017, a healthtech brasileira desenvolveu uma plataforma para prescrições médicas digitais.



Ela permite que médicos, pacientes e farmacêuticos enviem receitas de medicamentos, atestados e solicitações de exames entre si.



Em números: foram captados R$ 110 milhões em rodada Series B (entenda aqui) nesta semana. Entre 2019 e 2022, a rodada Series A levantou aproximadamente R$ 100 milhões.



↳ Entre janeiro e agosto deste ano, a receita da Mevo registrou alta de 133%.



↳ A startup está próxima de alcançar 10 milhões de pessoas atendidas.



Quem investiu: o aporte teve como principal investidor o fundo Matrix, tradicional venture capital de São Francisco, Califórnia, que já investiu em empresas como a Apple.



Também contou com a participação da Jefferson River Capital, family office de Hamilton E. James, ex-CEO da Blackstone e atual presidente do conselho da Costco.



Que problema resolve: elimina os riscos inerentes às receitas e prescrições em papel, como falsificações, erros nos dados e perdas.



A tecnologia também permite a gestão dos documentos compartilhados entre médicos e farmacêuticos.



Por que é destaque: a empresa tem expandido sua atuação como plataforma de saúde. Os clientes podem, por exemplo, pesquisar preços de medicamentos e verificar farmácias com entrega disponível.



A ideia da Mevo é usar o valor do aporte para alcançar médicos, clínicas e farmácias que ainda não têm um alto nível de digitalização.