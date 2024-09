Brasil produz o equivalente a 283 ovos de galinha por ano por habitante

Rio de Janeiro

A produção nacional de ovos de galinha seguiu em crescimento em 2023 e renovou o recorde de uma série histórica iniciada em 1974, apontam dados divulgados nesta quinta-feira (19) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O órgão contabilizou quase 5 bilhões de dúzias no ano passado. O resultado significa um avanço de 2,9% ante 2022 (4,9 bilhões).

Trabalhador carrega caixa com ovos em cooperativa de Santa Maria de Jetibá (ES), município que lidera produção no Brasil - Eduardo Anizelli - 7.dez.23/Folhapress

A produção brasileira, estima o IBGE, cresce de forma ininterrupta desde 1999. Os dados integram a PPM (Pesquisa da Pecuária Municipal).

As quase 5 bilhões de dúzias registradas no ano passado equivalem a 59,9 bilhões de ovos. Se essa quantia fosse dividida pela população estimada do Brasil em 2023 (211,7 milhões), cada habitante ficaria com cerca de 283 ovos.

Segundo Mariana Oliveira, analista da PPM, o registro de casos de gripe aviária no exterior aqueceu a demanda por carne de frango do Brasil em 2023. Como consequência, o quadro teria incentivado a procura por ovos de galinha para incubação.

"Pode ter sido um dos motivos do aumento da produção de ovos de galinha para abastecer o mercado de frango de corte", afirmou a pesquisadora.

Ela também chamou atenção para o consumo interno do produto, que costuma ser visto como substituto da carne.

"O ovo, em si, é um bem de consumo básico. Então, a demanda dele sempre existe. Tanto é que foi mais um recorde de produção", declarou.

O estado de São Paulo lidera a atividade no Brasil. A produção local somou 1,2 bilhão de dúzias em 2023. O número equivale a 23,8% do total no Brasil.

O ranking dos municípios foi puxado mais uma vez por Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo (a 85 km de Vitória). A cidade capixaba contabilizou 317,1 milhões de dúzias, seguida por Bastos (242,9 milhões de dúzias), em São Paulo.

Além dos ovos de galinha, outros itens investigados na PPM também bateram recorde de produção em 2023. Foram os casos do leite (35,4 bilhões de litros) e do mel (64,2 mil toneladas).