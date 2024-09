Caixa vai leiloar mais de 500 imóveis em 20 estados e no DF; saiba como participar

Rio de Janeiro | Agência Brasil

Mais de 500 imóveis, entre casas, apartamentos e terrenos serão leiloados pela Caixa Econômica Federal (CEF). Os lances podem ser feitos até o dia 30 deste mês.

Os bens estão localizados no Distrito Federal e em 20 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Caixa leiloará imóveis no Distrito Federal e em 20 estados - Rubens Cavallari/Folhapress

Alguns lotes permitem o uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e financiamento. O pregão é público e será realizado na modalidade eletrônica por meio do site do leiloeiro Helcio Kronberg (https://kronbergleiloes.com.br/).

Os imóveis que não forem arrematados até essa data, serão leiloados em segunda praça com encerramento no dia 3 de outubro.

O leiloeiro afirma que os interessados devem ficar atentos ao edital, pois nem sempre o segundo leilão tem um valor inferior ao primeiro leilão como acontece nos leilões judiciais.

"Nesse caso, a primeira praça é feita a partir do valor da avaliação do bem e a segunda é feita pelo valor da dívida. Portanto, se a dívida for maior do que o valor da avaliação, o segundo leilão será mais caro do que o primeiro", comentou Kronberg.

O leilão da Caixa é uma oportunidade para quem busca adquirir a casa própria ou para investidores. Os bens estão com descontos que chegam a até 40% do valor de avaliação. A lista completa dos imóveis e as condições de pagamento podem ser conferidas no edital.

Como participar do leilão?

O leilão será feito online no site do leiloeiro a partir das 10h (horário de Brasília) de 30 de setembro. O interessado deve ter cadastro no site, sendo preciso ter CPF, RG, comprovante de endereço e procuração (caso a proposta seja feita por um terceiro). No caso da pessoa jurídica, os documentos exigidos são CNPJ, ato constitutivo e CPF ou RG do representante.

O resultado será homologado no dia seguinte ao leilão, e o vencedor deverá pagar ao menos 5% do lance dado com recursos próprios. Cada imóvel tem uma especificação e eles podem ou não aceitar financiamento e uso do FGTS.