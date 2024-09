Compra de títulos do Tesouro ficará suspensa nesta terça (24); entenda

São Paulo

A venda de títulos do Tesouro Direto ficará suspensa nesta terça-feira (24), informou a Secretaria do Tesouro Nacional nesta segunda-feira (23), devido à greve dos servidores da instituição.

A interrupção se dará em todo o sistema financeiro, e nenhuma instituição ou banco vai poder vender títulos aos investidores amanhã, informa o órgão.

Site do Tesouro Nacional. Compra de títulos estará suspensa nesta terça (24)

Segundo o Tesouro, devido às "restrições operacionais", os agendamentos de compra de títulos serão cancelados, recomendando que sejam programadas novas datas por parte dos investidores.

"Vale ressaltar, no entanto, que as operações de resgate antecipado e agendamentos serão realizadas normalmente no dia 24/09/2024, ou seja, os investidores poderão resgatar seus investimentos normalmente no Programa, caso desejem", afirmou o Tesouro.

A greve dos servidores do Tesouro foi deflagrada no início do mês passado para reivindicar um reajuste salarial maior, com interrupções em algumas das suas atividades da instituição desde então.

No final de agosto, a secretária chegou a adiar em uma semana as coletivas do Relatório Mensal da Dívida e do Resultado do Tesouro Nacional em função da mobilização dos funcionários.

