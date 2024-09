Do Bolsa Família às bets, cafezinho com ajuda da IA e o que importa no mercado

São Paulo

Do Bolsa Família às bets

Beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas online no mês de agosto, de acordo com uma análise do Banco Central.



O valor representa 20% do total repassado pelo programa social no mês. No mesmo período, as apostas de todos os brasileiros somaram R$ 21,1 bilhões.



↳ Dos 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família, 5 milhões apostaram.



↳ O valor gasto por pessoa foi de cerca de R$ 100.



Em alta. O Banco Central também detectou um aumento de 200% no valor médio das apostas este ano pelos brasileiros.



Em palestra nesta terça-feira (24), Roberto Campos Neto, presidente do BC, disse que o crescimento pode estar contribuindo para o endividamento da população de baixa renda.



Um levantamento da CNC (Confederação Nacional do Comércio) afirma que as apostas deixaram 1,3 milhão de brasileiros inadimplentes no primeiro semestre.



↳ Em Nova York, o presidente Lula criticou esse possível endividamento.



Dor de cabeça para o governo. As dívidas, o risco de vício em jogo patológico e as suspeitas de lavagem de dinheiro têm preocupado o Palácio do Planalto.



O secretário Dário Durigan, da equipe de Haddad, classificou esta semana o crescimento das apostas como uma "pandemia".



Força-tarefa. As novas regras para o mercado de apostas eram previstas para janeiro, mas foram antecipadas para outubro.



Somente casas de apostas autorizadas poderão participar do novo mercado. Elas deverão seguir uma série de exigências, como:

Ter representação ou sócio no Brasil.

Idoneidade dos responsáveis legais.

Transparência nas movimentações financeiras.

Na primeira fase de cadastramento, 113 empresas se inscreveram, incluindo casas de apostas a serem criadas por Globo, SBT e pela própria Caixa Econômica Federal.



↳ O governo estima que o potencial de arrecadação com impostos seja de R$ 12 bilhões por ano, valor que atualmente é perdido.



↳ A decisão de antecipar as regras também visa coibir crimes como lavagem de dinheiro.



↳ A influenciadora Deolane Bezerra e o cantor Gusttavo Lima são investigados por participar de crimes financeiros.



Sim para o tigrinho. O novo mercado regulado seria voltado para apostas de quota fixa, usadas principalmente em esportes. Ele foi expandido, porém, para as tipo cassino, como os populares "Jogos do Tigrinho". Nesse caso, porém, as regras são mais rígidas.



É suficiente? Especialistas em saúde pública têm pedido mais restrições no novo mercado regulado.



Entre elas o governo considera a imposição de limites de valores para as apostas e para a publicidade. Uma das ideias também é acelerar a proibição do uso do cartão de crédito.



↳ Nesta terça-feira, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), reuniu representantes de diversos ministérios para discutir mais controle.



Saúde pública. Reportagens da Folha mostraram casos de quem tem deixado de gastar com pizza e cinema para bancar o gasto com as apostas.



Há também relatos de casais que se divorciaram motivados pelo vício em bets.



O podcast Café da Manhã discutiu recentemente a dependência dos jogos e os impactos das bets na saúde dos brasileiros. Ouça aqui.

Dados do Banco Central mostram que os gastos com apostas aumentam conforme a faixa etária. Veja mais detalhes no gráfico abaixo.

Qual é o perfil de quem aposta no Brasil

Perfil de todos os apostadores no Brasil - /Folhapress

Dados divulgados pelo Banco Central sobre as apostas online mostram que a maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos. E o valor médio mensal gasto com bets aumenta conforme a idade.

↳ Enquanto os mais jovens gastam em torno de R$ 100 por mês, a cifra pode ultrapassar R$ 3.000 mensais entre os mais velhos (de mais de 60 anos).

Cerca de 24 milhões de pessoas físicas participaram de jogos de azar e apostas, realizando ao menos uma transferência via Pix para essas empresas em agosto.

Ao longo deste ano, os valores mensais de transferência bruta para bets variaram entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões.

Cafezinho produzido com ajuda da IA

Pequenos produtores de café de Minas Gerais, reunidos em cooperativas, fecharam um acordo com a startup ProfilePrint, de Singapura, para usar inteligência artificial na classificação dos grãos.



Por que importa: a categorização correta das sementes é um dos fatores que garante o faturamento dos fazendeiros.



Dependendo da qualidade, o preço do café verde pode variar em cerca de R$ 200 por saca de 60 kg.



Mesmo os grãos intermediários podem custar R$ 100 a mais por saca em comparação com os de qualidade inferior.



Suave ou intenso? A tecnologia já é utilizada por grandes empresas, como a Louis Dreyfus Company e a Olam Agrícola.



Além de identificar a qualidade, o sistema define o perfil de sabor do grão, pois consegue "ler" dados das moléculas.



A tecnologia determina, por exemplo, se a bebida será mais ou menos suave. Também consegue detectar defeitos não visíveis nos grãos, de acordo com a empresa.



O uso dessa tecnologia pelas cooperativas deve ajudar os produtores a negociar melhores preços.



IA chega ao campo. A digitalização tem crescido na agropecuária brasileira. Startups oferecem serviços de inteligência artificial para analisar dados da produção, estimar mudanças no tempo e ajustar as finanças para conseguir crédito.



Vale ouro. O preço dos principais tipos de café dispararam mundialmente nos últimos meses devido à perda na colheita de países como o Vietnã.



Embora o Brasil, maior produtor do planeta, mantenha a produção forte, o calor ameaça as plantas. Estima-se a perda de 4 milhões de sacas devido à seca recorde.



Em algumas regiões produtoras de Minas Gerais e São Paulo, não chove há cerca de 150 dias.



↳ Isso mantém os preços nas alturas no mundo. A saca de 60 kg chegou a US$ 265 (R$ 1.295) na última semana.



↳ A seca também prejudica o cultivo de laranjas, mandioca e cana-de-açúcar, impactando a inflação de alimentos no Brasil.



Peso no bolso. A alta dos preços já ultrapassou o mercado de commodities agrícolas e chegou aos supermercados.



↳ O pó de café no Brasil subiu 35% em apenas quatro meses.



Premium, e para todos os gostos. O mercado de cafés especiais tem crescido no Brasil, acompanhando uma tendência de "gourmetização" do consumo.



O Brasil está exportando mais grãos de café diferenciados. Entre eles, os chamados "premium" e os com certificação de práticas ambientais e de origem.



↳ Das 21 milhões de sacas enviadas para fora neste ano, 4 milhões são de grãos especiais, um volume 66% maior que o registrado em 2023.

Tarcísio vê Sabesp 'protegida'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a privatização da Sabesp foi uma forma de proteger a companhia de saneamento.



↳ Segundo o governador, a empresa não conseguiria vencer futuras licitações nos municípios cujos contratos estão para vencer.



↳ Isso poderia torná-la deficitária, já que a operação em algumas dessas cidades, como a capital e Osasco, é muito lucrativa.



Dinheiro no cofre. A privatização da companhia garantiu R$ 14,7 bilhões ao estado, que reduziu sua participação de 50% para 18% em julho. Parte do valor foi destinada à redução da tarifa social de água e esgoto.



Apesar do apoio das principais prefeituras, dos deputados e dos vereadores da capital, o processo recebeu críticas.



↳ A empresa vinha gerando lucro para o governo estadual, e a seleção do acionista de referência teve apenas um interessado, o grupo Equatorial. Conheça aqui.



↳ A atuação da presidente do conselho da companhia, Karla Bertocco, na Equatorial anteriormente também levantou questionamentos sobre conflitos de interesse.



Mais iniciativa privada. O governo de São Paulo revelou esta semana que trabalha junto a municípios não atendidos pela Sabesp para estruturar leilões de concessão do saneamento. Até o momento, 128 cidades entraram no programa.



Concessões, privatizações e outras parcerias público-privadas são parte das principais bandeiras do governador.



↳ Um projeto de lei recente aponta a existência de 31 projetos, entre eles os de entrega das linhas estaduais do metrô à iniciativa privada.



De olho na seca. O CEO da Equatorial, Augusto Miranda, afirmou nesta terça-feira (24) que os dados hídricos de São Paulo não indicam uma crise ou falta d'água.



A nova diretoria da Sabesp, com indicados pela Equatorial, deve assumir no início de outubro.



Segundo Miranda, a companhia fez um bom trabalho de adaptação durante a crise hídrica de 2014, e os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo estão com 50% da sua capacidade.



↳ A previsão de poucas chuvas nas próximas semanas, no entanto, é motivo de preocupação para especialistas. Esta é a seca mais severa já registada no Brasil.



Em entrevista à Folha, o diretor que comandou a estratégia na crise hídrica de 2014, Paulo Massato, afirmou que o momento é um "bom batismo" para a nova gestão.