Economia brasileira vai crescer acima de 3,5% neste ano, diz Lula

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (18) que o PIB (Produto Interno Bruto) vai crescer mais que 3,5% neste ano.

O índice supera a expectativa do ministro Fernando Haddad (Fazenda), que afirmou recentemente esperar que a economia cresça acima de 3%. Também está acima da projeção oficial, que foi revisada para 3,2% pela Secretaria de Política Econômica.

"Outra vez este ano o tal do mercado começou a falar: 'ah, a economia não vai crescer, porque as coisas estão ruins, porque está tudo errado'. A economia vai crescer, presta atenção no que vou falar, acima de 3%, vamos chegar acima de 3,5%", afirmou o presidente.

O presidente Lula durante evento no Palácio do Itamaraty

A economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano, ante os três meses iniciais. O desempenho surpreendeu e superou a expectativa de analistas.

Na sexta-feira (13), a Secretaria de Política Econômica elevou de 2,5% para 3,2% a projeção de crescimento do PIB para 2024 e também revisou para cima a projeção de inflação para este ano –salto de 3,9% para 4,25%.

Para 2025, a projeção de avanço da economia caiu de 2,6% para 2,5%, e a previsão de inflação foi revisada de 3,3% para 3,4%.

A declaração do presidente foi dada durante cerimônia de sanção da Lei Geral do Turismo, no Palácio do Planalto. Além de Lula, participaram o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e os ministros Celso Sabino (Turismo) e Silvio Costa Fiho (Portos e Aeroportos).

A Lei Geral do Turismo foi aprovada pela Câmara dos Deputados no fim de agosto, concluindo assim a sua tramitação no Congresso Nacional. Ela abre a possibilidade de até R$ 5 bilhões em financiamentos anuais para as companhias aéreas.

Essa possibilidade está prevista em um dos pontos da nova lei, que permite o uso do Fnac (Fundo Nacional de Aviação Civil) para empréstimos para as companhias aéreas. "Com isso, as companhias aéreas poderão renovar as suas frotas e contemplar mais destinos brasileiros", informou o governo, em nota.

O fundo ainda pode ser usado para a aquisição de querosene de aviação em aeroportos da Amazônia Legal. Segundo o governo, a medida terá impacto na atração de mais voos e na conectividade para a região amazônica.

O texto também prevê, por exemplo, a permissão de hospedagem de crianças e adolescentes em hotéis com qualquer parente adulto.

Durante a sua fala, o presidente defendeu que o Brasil melhore a sua estrutura de turismo para receber mais visitantes. Nesse momento, o mandatário afirmou que "ninguém quer fazer turismo para coisa ruim".

"Ninguém quer fazer turismo para coisa ruim. Ninguém quer fazer visita de turismo em cemitério, em cidade com muita pobreza, em campo de concentração, em lugar de refugiado. A gente precisa fazer turismo em coisas que são atrativas, praias que são limpas. Ninguém quer fazer turismo em uma praia que você tem esgoto a céu aberto"

Na sequência, o presidente ainda brincou que apenas assistente social e políticos em época de eleição visitam lugares pobres.

"Ninguém vai fazer turismo numa cidade que é muito pobre, que tem muita gente passando fome. Ninguém, a não ser assistente social, cara do IBGE, agentes de saúde ou políticos em época de eleição. A gente não vai em lugar de banqueiro [em época de eleição], mas de pobre a gente vai muito", completou.