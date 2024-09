Endividamento de mais pobres com bets é problema que governo precisa regular, diz Lula

Nova York

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (24) que o endividamento dos mais pobres com apostas online é um problema que deve ser regulado pelo governo federal.

A declaração foi feita durante o evento "Em defesa da democracia, combatendo os extremismos", na ONU, em Nova York. O encontro foi promovido pelo Brasil e pela Espanha.

"Brasil sempre foi contra cassino, qualquer tipo de jogo de azar. Hoje, através de um celular, o jogo está dentro da casa da família, da sala", disse Lula.

"Estamos percebendo no Brasil o endividamento das pessoas mais pobres tentando ganhar dinheiro, fazendo aposta. É um problema que vamos ter que regular, senão daqui a pouco vamos ter cassino funcionando dentro da cozinha de cada casa", afirmou.

O presidente Lula (PT) discursa durante abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. - Angela Weiss-24.9.2024/AFP/AFP

Em agosto, os beneficiários do Bolsa Família que fazem apostas esportivas online gastaram R$ 3 bilhões em bets via Pix, segundo uma análise técnica feita pelo Banco Central. O montante destinado às empresas de apostas corresponde a 20% do valor total repassado pelo programa no mês.

Dos 20 milhões de beneficiários, 5 milhões fizeram apostas no mês passado. Na mediana, o valor gasto por pessoa foi de R$ 100. Desse total de apostadores, 70% são chefes de família, ou seja, quem de fato recebe o dinheiro transferido pelo governo. O grupo enviou R$ 2 bilhões por meio do Pix às bets em agosto.

Os dados consideram apenas os recursos pagos pelos apostadores utilizando o sistema de pagamentos instantâneos do BC e não contabilizam desembolsos realizados por outros meios, como cartões de débito ou crédito. Isso significa que as cifras podem ser ainda mais elevadas.

A nota técnica do BC também não contabiliza eventuais prêmios sacados pelos apostadores, mas especialistas alertam que as apostas podem resultar em perdas frequentes, comprometendo o orçamento familiar, especialmente das famílias de baixa renda.