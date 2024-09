Entenda por que fim da greve na Boeing não será fácil

The New York Times

Quando milhares de funcionários da Boeing rejeitaram um novo contrato de trabalho, levando à greve que começou na sexta-feira (13), eles estavam em desacordo não apenas com a administração, mas também com os líderes de seu sindicato, que apoiaram o acordo proposto.

Agora, qualquer tentativa de chegar a um acordo deve levar em conta as demandas da base do Sindicato Internacional dos Trabalhadores da Indústria Aeronáutica e Aeroespacial. O que eles querem —aumentos salariais significativamente maiores e benefícios de aposentadoria muito mais lucrativos do que seus líderes e a Boeing concordaram— pode ser demais para a administração. Mas especialistas em trabalho disseram que a força da votação da greve (96% a favor) deve ajudar o sindicato a obter um acordo melhor.

"Aqueles números esmagadores são meio constrangedores, certamente, do ponto de vista das relações públicas para o sindicato", disse Jake Rosenfeld, um sociólogo que estuda trabalho na Universidade de Washington em St. Louis. "Mas eles também apresentam simultaneamente ao sindicato uma alavanca quando retomarem as negociações."

Trabalhadoresda Boeing protestam em Renton, Washington, em frente a fábrica da companhia - David Ryder/REUTERS

E a Boeing está em uma situação difícil após uma desaceleração na produção de jatos comerciais —exigida por reguladores depois que um painel se soltou de um fuselagem de jato de passageiros em janeiro— ter levado a grandes perdas financeiras. Uma longa greve na principal base de produção da Boeing na área de Seattle aumentaria significativamente as perdas e possivelmente levaria sua classificação de crédito para o território "junk" (lixo, em inglês), um desenvolvimento preocupante para uma empresa com quase US$ 60 bilhões (quase R$ 340 bilhões) em dívidas.

O serviço federal de mediação disse na sexta-feira que o sindicato e a administração da Boeing retomariam as negociações nos próximos dias.

"Vamos voltar à mesa de negociações e negociar pelo que nossos membros merecem", disse Jon Holden, presidente do Distrito 751, a parte do sindicato dos mecânicos que representa a maioria dos trabalhadores em greve, em uma entrevista. "Vamos pressionar esta empresa mais do que eles jamais pensaram que iriam [ser pressionados]."

Questionado se a liderança sindical estava desalinhada com a base, Holden disse que a votação sobre o acordo permitiu que as opiniões dos membros fossem ouvidas. "Você nunca deve esquecer que o verdadeiro poder é de seus membros", disse ele.

Brian West, diretor financeiro da Boeing, falando em uma conferência de investidores na sexta-feira, disse que a greve "colocaria em risco nossa recuperação", mas também disse que a administração estava disposta a conversar para tentar fechar um acordo. "Queremos voltar à mesa e queremos chegar a um acordo que seja bom para nossas pessoas, suas famílias, nossa comunidade", disse ele.

Procurada pela reportagem, a Boeing disse considerar os comentários de West como resposta ao texto.

Chegar a um acordo não será fácil. Os salários são a principal razão.

Os trabalhadores de nível médio representados pelo sindicato dos mecânicos atualmente ganham um mínimo de US$ 20 (cerca de R$ 113) por hora, o que está em linha com os motoristas de entrega da Amazon, que não pertencem a sindicatos. E embora esses US$ 20 por hora sejam 25% mais altos do que os US$ 16 no início do contrato, em 2008, a inflação foi de 44% desde então.

"O custo de vida na área de Seattle é muito, muito alto", disse Andrew Hedden, diretor associado do Centro de Estudos Trabalhistas Harry Bridges da Universidade de Washington. "Houve todas essas pressões que a empresa não acompanhou."

A Boeing diz que ofereceu aumentar os salários em média em 25% para todos os empregos cobertos pelo contrato, com aumentos maiores para os trabalhadores menos remunerados. Os funcionários que estão na empresa há seis anos ou mais ganham significativamente mais do que aqueles que recebem o salário mínimo. Os 5.000 mecânicos que fazem a verificação final dos componentes e sistemas das aeronaves receberam salários anuais de US$ 130 mil (R$ 732,54 mil) no acordo no final do contrato de quatro anos, acima dos US$ 102 mil (R$ 574,8 mil), disse a Boeing.

E a empresa ofereceu permitir que os trabalhadores mantenham a taxa de salário mais alta ao mudarem de emprego dentro da empresa. O sindicato dos mecânicos disse que o arranjo atual desencorajava os trabalhadores de buscar outros tipos de trabalho na Boeing para desenvolver suas carreiras.

Apesar dessas ofertas, a base queria mais, um aumento salarial de 40%, em particular. "Estamos firmes nisso", disse Phet Bouapha, um mecânico que está na Boeing há nove anos e é delegado sindical.

O pagamento de aposentadoria também é uma questão-chave. Uma década atrás, a Boeing parou de oferecer um tipo de pensão que paga uma quantia previsível na aposentadoria. "Essa é uma ferida que talvez nunca cicatrize", disse Holden.

A última greve na Boeing, em 2008, durou quase dois meses, um longo período para os trabalhadores em greve ficarem sem salário. O pagamento de greve do sindicato é de apenas US$ 250 por semana, a partir da terceira semana. Ruben Tishchuk, um mecânico que está na Boeing há seis anos, disse que tinha economias suficientes para passar pelo menos duas semanas de greve. "Meu filho quer ser como o pai e construir aviões, mas como será o futuro dele se continuarem reduzindo nossos benefícios?" disse Tishchuk. "Vai além de mim —estou lutando pelo futuro dos meus filhos e netos."

Perguntado se seus membros poderiam suportar uma longa greve com pouco rendimento, Holden disse: "A batalha do tempo vai se desenrolar aqui."

A greve ocorre em um momento crítico para as finanças da Boeing e sua reputação com clientes e o público. A empresa teve que lidar com as consequências dos acidentes fatais, em 2018 e 2019, de seu avião 737 Max. A pandemia de Covid, que causou uma queda severa nas viagens aéreas globais e problemas na cadeia de suprimentos, afetou gravemente os negócios da Boeing. E este ano um painel da fuselagem se soltou de um avião em voo. Seu negócio de defesa está sobrecarregado por perdas em contratos de preço fixo.

Os líderes da Boeing esperavam que a produção de jatos comerciais aumentasse, permitindo reverter o escoamento de caixa de suas operações. No primeiro semestre deste ano, as operações da empresa tiveram uma saída de caixa de mais de US$ 7 bilhões. Uma greve por si só poderia causar uma saída de caixa de mais de US$ 1 bilhão por mês, disse a Jefferies, uma empresa de Wall Street, em uma nota de pesquisa na sexta-feira.

West, o executivo da Boeing, disse na sexta-feira que a empresa estaria "focada como um laser em ações para conservar caixa". A Moody's Investors Service disse na sexta-feira que estava considerando se rebaixaria a classificação de crédito da Boeing para grau de não investimento —status chamado de "lixo".