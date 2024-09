Entusiasta de Paulo Guedes, saiba quem é Maria Isabel Antonini, nova CEO da G4 Educação

São Paulo

Neste ano, a então diretora financeira da G4 Educação, Maria Isabel Antonini, dividiu palco com o ex-ministro da Economia Paulo Guedes em um evento da G4 Club, comunidade da empresa exclusiva para CEOs, donos e fundadores de companhias.

Em uma publicação sobre o encontro, Antonini se referiu a Guedes como um ídolo —pessoal e nacional—, e afirmou ser uma honra "beber da fonte de conhecimento de um dos maiores empresários do Brasil, referência em economia, e o melhor ministro da Economia que esse país já teve".

Maria Isabel Antonini, nova CEO da G4 Educação - Reprodução/Youtube

O ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL) é mentor de um curso da G4 Educação chamado "Expansão de Negócios", voltado para sócios, fundadores e diretores de empresas com faturamento acima de R$ 30 milhões.

Entusiasta de Paulo Guedes, Maria Isabel Antonini, conhecida carinhosamente por colegas do mercado como Misa, foi anunciada como nova presidente da G4 no último sábado (21) após a renúncia de Tallis Gomes do cargo de CEO e presidente do conselho da empresa.

Um dos fundadores da companhia de cursos de vendas e gestão comercial, Gomes deixou o cargo logo depois do anúncio de que foi expulso do conselho de outra empresa, a Hope Lingerie. A sucessão de acontecimentos veio após o empresário fazer um comentário machista nas redes sociais.

Em uma publicação no Instagram, o executivo soltou a frase "Deus me livre de mulher CEO" ao responder à pergunta "se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos?".

Na G4 desde novembro de 2022, Antonini é profissionalmente próxima de Gomes e o acompanha desde outros tempos.

Antes da G4 Educação, ela foi sócia de Gomes na startup de tecnologia voltada para serviços de beleza e bem-estar Singu. Ambos foram CEOs da companhia, que também foi fundada por Tallis Gomes. A plataforma Singu funciona como se fosse um Uber das manicures, cabeleireiras e outras profissionais da estética do corpo.

Foi Antonini quem liderou todo o processo que resultou na venda da plataforma para a Natura&Co, disse à Folha a assessoria de imprensa da G4 educação.

Ainda segundo a equipe de comunicação da companhia, a executiva foi contratada na G4 por Tallis Gomes, estando grávida de cinco meses, para ser diretora financeira e sócia da empresa. "Mãe de três filhos, foi escolhida para o segundo cargo executivo mais importante, como CFO, sendo sucessora imediata do CEO", disse a assessoria em nota.

Formada em engenharia industrial pela Universidade Federal de Minas Gerais, Antonini tem especializações em finanças e administração de empresas. Antes da G4 e da Singu, ela teve passagens pelo GPA (antigo Grupo Pão de Açúcar), pelo Grupo Casas Bahia, pelo Itaú Unibanco e pela Cemig, estatal de energia do estado de Minas Gerais.

A executiva também já foi analista de um fundo de investimentos em startups.

Diferentemente de seu antecessor, Antonini é mais discreta em suas aparições públicas e possui perfil fechado nas redes sociais. Mas em uma entrevista há três anos à Rede Luna, a executiva já deu pistas sobre como pensa em relação à pauta das mulheres.

Ao falar da Singu durante a entrevista, ela defendeu a independência financeira das mulheres, para que elas tenham "a rédea" de suas vidas e não dependam de seus maridos.

Antonini, porém, disse não se considerar feminista, argumentando que o termo ficou "vinculado a uma militância e, não só uma militância, mas uma ferramenta de coagir as pessoas". Procurando se afastar de pautas mais à esquerda, a executiva afirmou que não gosta de olhar as pessoas por classes e coletivismos.

"Não gosto de fazer aquela história do nós contra eles, mulheres contra homens, patrões contra empregados, eu não acho que isso agrega para ninguém, nem para a pessoa que você quer ajudar, porque você está desconsiderando a coisa mais importante que é a menor minoria, que é o indivíduo", disse à época.