Guru de design da Apple agora constrói um império próprio

Cinco anos após deixar o cargo de designer principal do iPhone, Jony Ive se inclinou sobre um modelo imponente de um quarteirão de San Francisco. Os doze prédios, com cada tijolo esculpido em escala em madeira de Alder, se tornaram um protótipo para o seu futuro.

"Estamos aqui, exatamente neste momento", disse Ive, apontando com seus óculos de leitura preto da Maison Bonnet para um prédio de dois andares com 115 anos no Jackson Square, um bairro da era da corrida do ouro entre Chinatown e o distrito financeiro de San Francisco. "Compramos este prédio primeiro, mas depois percebemos que ele tinha acesso a esse grande volume no centro."

Jony Ive, o ex-chefe de design da Apple, em São Francisco, 28 de junho de 2024. Cinco anos após deixar a Apple, o designer do iPhone está construindo uma nova vida em São Francisco, um edifício imaginativo de cada vez. - CAROLYN FONG/NYT

O "grande volume" era um estacionamento. Cada vez que Ive, ex-chefe de design da Apple, olhava para o trecho vazio de asfalto, ele via algo mais: um jardim, um pavilhão, um lugar onde as pessoas poderiam socializar ao ar livre, como fazem em seu restaurante favorito em Londres, o River Cafe. Então ele comprou o prédio ao lado. E depois comprou outro e outro. Eventualmente, ele era dono de metade de um quarteirão da cidade, incluindo o asfalto vazio.

"Isso é algo muito estranho", disse Ive, olhando para o modelo em uma manhã de junho. "Por cinco anos, não falei com ninguém sobre o que estamos fazendo."

Ive, 57, saiu do palco mundial em 2019 no auge de sua profissão. Durante seus 27 anos na Apple, ele concebeu a estética minimalista dos produtos da Apple. Seus designs elegantes e embalagens influenciaram desde a aparência de televisões até a forma de garrafas de água. Ele se tornou um raro designer industrial transformado em celebridade, sendo co-presidente do Met Gala e ajudando J.J. Abrams, diretor de "Star Wars: O Despertar da Força", a criar um novo sabre de luz.

Mas depois de sair da Apple para iniciar sua própria empresa de design, que ele chamou de LoveFrom, Ive desapareceu em grande parte. O site da empresa exibia apenas seu nome em uma fonte serif feita por ele mesmo. Sua simplicidade levou as pessoas em todo o Vale do Silício a brincarem que Ive havia passado cinco anos projetando uma tipografia. Mas por trás das risadas havia a mesma curiosidade: o que Ive estava fazendo?

O modelo do quarteirão de Ive ofereceu parte da resposta. Nos últimos quatro anos, o designer britânico, cuja fortuna é estimada em centenas de milhões de dólares, acumulou silenciosamente quase US$ 90 milhões em imóveis em um único quarteirão da cidade. As compras começaram no início da pandemia, em um momento em que muitas personalidades da tecnologia estavam fugindo de San Francisco. Ive achou a saída nociva.

"Eu devo muito à cidade", disse Ive, que se mudou para San Francisco na década de 1990. "A área havia atraído tantas pessoas por causa de seu talento, mas assim que as coisas pararam de funcionar, as pessoas estavam indo embora."

Vestindo uma camiseta branca de mangas compridas com capuz, calças de pedra e sapatos Clarks Wallabee, Ive disse que queria atrair tipos criativos para a beira do centro da cidade. Ele tem transformado um de seus prédios em uma base para o trabalho de sua agência em produtos automotivos, de moda e de viagem. Outro é a sede de uma nova empresa de dispositivos de inteligência artificial que ele está desenvolvendo com a OpenAI.

"Não sei se foi imprudente", disse ele sobre suas aquisições de imóveis. "Certamente não foi arrogante. Foi bem-intencionado. Mas eu realmente senti que poderíamos ter uma contribuição."

Executivos de tecnologia gastando suas fortunas em imóveis ou em aventuras mais imaginativas são um pilar da cultura do Vale do Silício. Alguns compram ilhas, outros constroem iates mais longos que um campo de futebol ou financiam projetos quixotescos de carros voadores. A fixação de Ive em um único quarteirão da cidade, em comparação, parece modesta.

Mas para Ive, Jackson Square também representa uma reinvenção pessoal. Poucas pessoas abandonam o principal cargo de sua profissão. Ainda menos recomeçam. Auto-intitulado controlador, Ive decidiu que havia se preocupado o suficiente com a estreiteza de cada caixa de iPhone, o layout de cada componente do Apple Watch e a curva de cada canto do iPad. Ele queria algo novo.

Na LoveFrom, ele tentou confiar em seus instintos. Comprar um prédio levou à compra de outro. Uma discussão sobre um novo fio levou à sua primeira peça de vestuário de moda. Trabalhar com um cliente, Brian Chesky, CEO do Airbnb, levou a conhecer Sam Altman, CEO da OpenAI.

Não está claro o que a farra de gastos com imóveis resultará, e, apesar de todo o sucesso de Ive, houve momentos em que seus instintos de design e gostos caros foram longe demais. Ele foi criticado por priorizar a forma em detrimento da função. Alguns MacBooks eram tão finos que os teclados falhavam. Alguns dos maiores fãs da Apple zombaram do relógio dourado personalizado que a empresa vendeu por US$ 17.000.

Mas ao longo de dois dias com ele no verão anterior, ficou evidente que ele se tornou mais relaxado, mesmo enquanto a gama de projetos que ele aborda explode.

"O que estou aprendendo é confiar, mais do que nunca, na minha intuição", disse Ive. "Isso é o que mais me anima."

UM LEGADO CRIATIVO

Ive tinha 21 anos quando visitou San Francisco pela primeira vez. Era o verão de 1989, e a Royal Society of Arts da Grã-Bretanha lhe concedeu uma bolsa de viagem por ter criado um telefone futurista chamado Orator. Ele o usou para visitar o Vale do Silício por causa de sua reputação na criação do produto mais importante da década: o computador pessoal.

Nessa visita, ele e sua futura esposa, Heather, se apaixonaram por Jackson Square. Muitos prédios no bairro haviam sobrevivido ao terremoto e incêndio de 1906 da cidade porque havia um armazém de uísque na área. Autoridades da cidade estavam preocupadas que o álcool pegasse fogo, então protegeram o bairro, mesmo enquanto o resto da cidade queimava.

Ive passou horas no bairro na loja William Stout Architectural Books, que tinha milhares de livros sobre design. Antes de deixar a cidade, ele sabia que queria voltar.

Quando a Apple lhe ofereceu um emprego em sua equipe de design em 1992, ele fez de San Francisco sua casa. Seus filhos gêmeos, Charlie e Harry, nasceram lá em 2004 e cresceram em uma mansão de US$ 17 milhões no bairro de Pacific Heights, com vistas panorâmicas da Ponte Golden Gate.

Quando chegou a hora de encontrar um espaço de escritório para a LoveFrom, Ive voltou para Jackson Square por causa de seu legado criativo. Ficava a apenas um quarteirão da City Lights Bookstore e do Vesuvio Cafe, onde Jack Kerouac, Allen Ginsberg e a Geração Beat costumavam frequentar. Também era lar de galerias e artistas.

"Uma das coisas das quais fui sortudo foi ver e entender o contexto de San Francisco pelos olhos de Steve Jobs", disse Ive. "Ele conhecia a City Lights e o Vesuvio. Devo tanto a Steve por como entendo a contribuição de San Francisco para a cultura."

Ive nomeou a empresa em homenagem a Jobs, que disse aos funcionários da Apple em 2007 que uma das maneiras de expressar apreço à humanidade é através "do ato de fazer algo com muito cuidado e amor".

No início de 2020, Ive estava procurando um escritório permanente quando soube de um prédio à venda na Montgomery Street em Jackson Square. Ele comprou por US$ 8,5 milhões e descobriu que sua porta dos fundos levava a um estacionamento cercado pelos prédios do quarteirão. Ele queria transformar o estacionamento em um espaço verde, mas descobriu que precisava possuir outro prédio no quarteirão para controlar o estacionamento. Então, um ano depois, comprou um prédio vizinho de 33.000 pés quadrados por US$ 17 milhões.

Quando Ive considerou sair da Apple pela primeira vez, ele procurou seu amigo Marc Newson para pedir conselhos. O designer industrial nascido na Austrália, que se juntou à Apple em 2014 para trabalhar no Apple Watch, havia passado sua carreira em uma firma de design independente com trabalhos que iam desde iates de luxo e pranchas de surfe até malas Louis Vuitton e vibradores. Newson sugeriu que eles começassem um coletivo criativo para trabalhar em projetos.

Recordando essas primeiras conversas, Newson disse que o objetivo era deixar para trás a rotina e a rigidez da Apple. "A liberdade era a ideia", disse Newson.

Ao longo de cinco anos, Ive e Newson contrataram arquitetos, designers gráficos, escritores e um desenvolvedor de efeitos especiais cinematográficos que trabalham em três áreas: trabalho por amor, que fazem sem remuneração; trabalho para clientes, que inclui Airbnb e Ferrari; e trabalho para eles mesmos, que inclui a renovação de edifícios.

O "livro de botões" de Ive é emblemático da abordagem da empresa. Durante uma conversa em 2019 com Remo Ruffini, CEO da Moncler, Ive descobriu que o fabricante de jaquetas estava incerto sobre como usar um novo fio feito de nylon reciclado. Ive propôs criar uma jaqueta cortada de uma única peça de tecido sem costuras.

A jaqueta resultante é um cobertor de penas de ganso que pode ser unido com zíper para criar duas mangas. Ela se encaixa dentro da capa de uma poncho, parka ou jaqueta de campo e é mantida no lugar por botões magnéticos personalizados que se encaixam com um clique como uma caixa de AirPods. Os botões são gravados com a mascote da LoveFrom: um urso marrom inspirado na bandeira do estado da Califórnia.

A jaqueta será lançada neste outono como um item de edição especial. Custará mais de US$ 2.000.

O projeto da Moncler foi algo em que Ive colaborou porque queria projetar sua primeira peça de vestuário. Isso se encaixava em sua crença de que a empresa deveria fazer alguns trabalhos que ele diz serem "por amor aos outros" e alguns que são "por amor a nós".

O maior projeto "por nós" da empresa é a reurbanização da Jackson Square. Em uma TV de 114 polegadas perto da entrada do estúdio, Ive mostrou uma representação artística do estacionamento como um jardim. Caminhos de cascalho cortavam a grama verde. Sebes criavam um perímetro de vegetação ao longo das paredes dos prédios circundantes e árvores forneciam sombra para cadeiras ao ar livre. Um pavilhão ficava no centro para reuniões e eventos.

O estúdio da empresa ocupará dois prédios entre o pátio e a rua. Devido a um requisito de zoneamento, um dos prédios terá uma loja LoveFrom onde a empresa venderá produtos como seus cadernos personalizados e jaquetas Moncler.

Ele e Newson esperam que a renovação, prevista para ser concluída no final de 2025, atraia outras pessoas para a área. Várias empresas já seguiram, incluindo a Emerson Collective, fundada por Laurene Powell Jobs, e a Thrive Capital, a empresa de capital de risco com laços com a OpenAI.

"Há uma oportunidade contra intuitiva de provar que as pessoas estão erradas" sobre San Francisco, disse Newson.

CLIENTES INTRIGANTES

Enquanto subia uma escada de madeira para o segundo andar do estúdio naquela manhã, Ive falou sobre os clientes da LoveFrom, que pagam à empresa até US$ 200 milhões anualmente. As duas dezenas de designers no andar de cima estavam trabalhando em uma variedade de projetos, incluindo um estande de leilão da Christie's, gráficos do Airbnb e um interior da Ferrari.

John Elkann, CEO da Exor e membro da família Agnelli, que é dona da Ferrari, foi um dos primeiros clientes da LoveFrom. Elkann escolheu a empresa porque admirava como o Apple Watch de Ive transformou um dispositivo analógico em um produto digital. Ele queria o mesmo toque no primeiro veículo elétrico da Ferrari.

Chesky, CEO do Airbnb, foi outro cliente inicial. A LoveFrom ajudou a redesenhar o sistema de avaliação da empresa de viagens, introduzir ícones 3D em seu aplicativo e desenvolver um conceito, chamado "cartões-postais de viagem", que levou à introdução da empresa de Ícones, propriedades de destino, incluindo uma réplica da mansão dos X-Men que as pessoas podem alugar.

Chesky é um amigo próximo de Altman, cuja empresa OpenAI tem estado na vanguarda da construção de inteligência artificial generativa. No ano passado, Chesky organizou um jantar para Ive e Altman se encontrarem.Em um restaurante com estrela Michelin, Spruce, a algumas milhas da Jackson Square, Altman e Ive conversaram sobre como a IA generativa tornou possível criar um novo dispositivo de computação, pois a tecnologia poderia fazer mais pelos usuários do que o software tradicional, uma vez que poderia resumir e priorizar mensagens, identificar e nomear objetos como plantas e eventualmente atender a pedidos complexos como reservas de viagens.

Ive e Altman se encontraram para jantar várias vezes antes de concordarem em construir um produto, com a LoveFrom liderando o design. Eles levantaram dinheiro de forma privada, com Ive e a Emerson Collective, empresa de Powell Jobs, contribuindo, e poderiam levantar até US$ 1 bilhão em financiamento inicial até o final do ano de investidores de tecnologia.

Em fevereiro, Ive encontrou um espaço de escritório para a empresa. Eles gastaram US$ 60 milhões em um prédio de 32.000 pés quadrados chamado Little Fox Theater, que faz fronteira com o pátio da LoveFrom. Ele contratou cerca de 10 funcionários, incluindo Tang Tan, que supervisionou o desenvolvimento do produto iPhone, e Evans Hankey, que sucedeu Ive na liderança do design na Apple.

Embora Ive esteja otimista em relação ao trabalho deles e entusiasmado com a possibilidade de tornar seus investimentos na Jackson Square valiosos, ele está inquieto em relação ao futuro. É natural para ele ter medo de ter gasto muito dinheiro em propriedades ou se preocupar que sua startup possa falhar.

Mas sentado em um sofá de creme macio perto do modelo da Jackson Square da LoveFrom, ele disse que sua filosofia não era deixar o sucesso ser determinado por um número. Julgar uma compra imobiliária ou um novo dispositivo pelo retorno do investimento seria perder o ponto. As decisões mais importantes da vida exigem saltos para o desconhecido.

"De alguma forma, você tem que fazer as pazes com a incerteza", disse ele. Era uma visão muito diferente da Apple sobre o mundo.