Fed corta juros nos EUA em 0,50 ponto, na primeira redução desde 2020

O Federal Reserve (banco central americano) cortou as taxas de juros nos Estados Unidos em meio ponto percentual, para a faixa entre 4,75% e 5,50%, nesta quarta-feira (18), iniciando o que se espera ser um ciclo de alívio constante da política monetária após crescentes temores sobre o desaquecimento do mercado de trabalho do país. Foi a primeira redução nas taxas desde 2020.

"O comitê ganhou maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a [meta de] 2% e julga que os riscos para alcançar suas metas de emprego e inflação estão aproximadamente equilibrados", disseram diretores do Fomc (comitê de política monetária dos EUA) em comunicado.

Na decisão, houve um voto de discordância, da diretora Michelle Bowman, que defendeu um corte menor, de 0,25 ponto percentual, nesta quarta.

Prédio do FED (Federal Reserve) em Washington - Joshua Roberts/3.abr.12/Reuters

Os diretores veem a taxa de referência do Fed caindo mais meio ponto percentual até o fim deste ano, mais um ponto percentual completo em 2025 e, finalmente, mais meio ponto percentual em 2026, terminando em uma faixa de 2,75% a 3%.

O ponto final reflete uma leve atualização, de 2,8% para 2,9%, na taxa dos fundos de longo prazo, considerada uma postura "neutra" que nem incentiva nem desencoraja a atividade econômica.

Embora a inflação "permaneça um pouco elevada", o comunicado do Fed disse que os diretores optaram por cortar a taxa overnight para a faixa de 4,75% a 5% "à luz do progresso na inflação e do equilíbrio dos riscos".

O Fed "estaria preparado para ajustar a postura da política monetária de forma apropriada se surgirem riscos que possam impedir a obtenção dos objetivos do comitê", com atenção "a ambos os lados de seu duplo mandato" de preços estáveis e máximo emprego.

O presidente do Fed, Jerome Powell, realizará nesta tarde uma coletiva de imprensa para discutir a decisão de política e as perspectivas econômicas. A reunião de política monetária do Fed desta semana foi a última antes de os eleitores irem às urnas em uma eleição presidencial dos EUA que deve ser acirrada, em 5 de novembro.

Após a divulgação da decisão, o dólar despencou no Brasil e passou a registrar queda de mais de 1%, cotado no patamar de R$ 5,41.

Atualmente, a inflação americana está cerca de meio ponto percentual acima da meta de 2% do Fed, e as novas projeções econômicas agora mostram a taxa anual caindo para 2,3% até o final deste ano e para 2,1% até o final de 2025.

Para a taxa de desemprego, a projeção para o final do ano é de 4,4%, acima dos atuais 4,2%, e permanecendo dessa forma até 2025. O crescimento econômico é projetado para 2,1% até 2024 e 2% no próximo ano, o mesmo que na última rodada de projeções emitidas em junho.

O Fed manteve sua taxa de política na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho de 2023, à medida que a inflação caiu de um pico de 40 anos para um nível que agora se aproxima da meta do banco central.