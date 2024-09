Feira em SP tem iate de R$ 20 mi e miniatura de modelo de Cristiano Ronaldo; veja vídeo

São Paulo

Os corredores da São Paulo Expo, na capital paulista, foram ocupados por visitantes que tentavam olhar de perto, nesta quinta-feira (19), modelos de iates, lanchas e outros barcos expostos no São Paulo Boat Show, feira anual do setor náutico. Entre as atrações, lançamentos de fabricantes como a italiana Azimut e a brasileira Intermarine chamavam atenção do público.

A Azimut Yachts expôs pela primeira vez o seu modelo de 56 pés, que é lançamento mundial. Vendido por um preço de aproximadamente R$ 15 milhões, o iate Fly 56 já foi comprado por cinco clientes brasileiros em uma pré-venda exclusiva. A fila de espera para adquirir o modelo chega a oito meses, segundo o CEO da companhia, Francesco Caputo.

Vista da lateral do iate Azimut 56, exposto no São Paulo Boat Show, em SP - Eduardo Knapp/Folhapress

O Brasil representa 12% das vendas da companhia. Segundo Caputo, para outros modelos de iates, a fila de espera passa dos doze meses.

Protegido por uma redoma de vidro, a Azimut também apresentou uma miniatura do 27 Metri, modelo conhecido por ter sido adquirido pelo jogador português Cristiano Ronaldo e que custa a partir de R$ 55 milhões.

A Intermarine também lançou uma nova versão do iate de 60 pés da marca, com janelas mais amplas e integração do salão com a praça de popa (parte traseira do barco). O preço não foi revelado pela fabricante.

Do outro lado da feira, entre modelos menores, a fabricante Fishing exibia um dos barcos mais rápidos do país, o 41 Super Sport, cuja velocidade máxima chega a 70 milhas náuticas por hora (cerca de 130 km/h). Para comparação, o iate Azimut 56 chega a pouco menos de 60 km/h.

"O dono deste tem uma Azimut 83 [modelo de R$ 38,9 milhões]. Este aqui é o barco de brinquedo dele", disse Fernando Assinato, dono da Fishing, apontando para o modelo 41 Super Sport exposto no evento. O preço de entrada é de R$ 3 milhões.

Maquete do iate igual ao original do jogador Cristiano Ronaldo em exposição na feira - Eduardo Knapp/Folhapress

O maior modelo exposto, porém, pertencia à empresa brasileira Intermarine. O iate de 70 pés, batizado de Intermarine 70, tem quatro cabines, área gourmet no flybridge (parte superior do barco) e salão. O barco custa mais de R$ 20 milhões, segundo Antonio Marchese, diretor de marketing da fabricante.

Com o barco, é possível ir de Miami a Nassau, em Bahamas, em 30 minutos, afirma Assinato. Em bom momento de vendas, a empresa acabou de abrir uma filial nos Estados Unidos.

Entre os estandes menores, a Jetsurf expõem na feira uma moto aquática (jet) que vira prancha, com guidão removível. O modelo pesa quase 25 kg e custa US$ 27,8 mil (cerca de R$ 151 mil). Lançado a pouco mais de um ano e meio na Europa, o jet é feito com fibra de carbono e possui motor com 17 cavalos.

A empresa canadense Ventura trouxe para o São Paulo Boat Show sua moto aquática elétrica. Com durabilidade que vai de 50 minutos a três horas, o modelo é vendido por R$ 150 mil. A estimativa da companhia é de que, ao considerar manutenção e revisão, o cliente deve economizar cerca de R$ 40 mil por ano com o modelo elétrico na comparação com o jet a combustão.

Assim como na última edição, a Solara Yatchs expôs uma casa flutuante com sala de estar e jantar, cozinha, quartos e varanda. O modelo é avaliado em R$ 1 milhão.

O Grupo Náutica, empresa de soluções em infraestrutura do setor e também organizador da feira, projeta registrar quase 40 mil visitantes até a próxima terça (24), último dia do evento. De acordo com a companhia, a 27ª edição do São Paulo Boat Show deve gerar cerca de R$ 500 milhões em negócios.

Cerca de 170 barcos estão expostos na feira –desse montante, há 36 lançamentos.

Além de São Paulo, o Boat Show também passa por Itajaí (SC), Salvador, Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu (PR).

São Paulo Boat Show

Local: São Paulo Expo (rodovia dos Imigrantes, Vila Água Funda, São Paulo)

Data: 19 a 24 de setembro

Horário: 13h às 22h (evento termina às 21h no último dia)

Preço: R$ 100 + taxas (ingresso comum)