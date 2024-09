HP mantém processo de indenização de US$ 4 bi contra bilionário morto em iate

São Paulo | Reuters

A HP (Hewlett Packard) afirmou nesta segunda-feira (2) que continuará com os procedimentos legais para buscar até US$ 4 bilhões em danos junto ao patrimônio do bilionário britânico Mike Lynch no Reino Unido.

A empresa norte-americana busca indenização da aquisição da empresa britânica de tecnologia Autonomy em meio a alegações de fraude planejada por seu cofundador Mike Lynch para inflar o valor da companhia.

O bilionário britânico Mike Lynch morreu em 19 de agosto, no naufrágio de seu superiate. - Henry Nicholls/REUTERS

Lynch, que morreu em agosto quando seu iate afundou na costa da Sicília, negou qualquer irregularidade.

"É intenção da HPE acompanhar os procedimentos até sua conclusão", disse a empresa em uma declaração enviada por email à agência de notícias Reuters.

A HP comprou a Autonomy por US$ 11,1 bilhões em 2011, em um dos maiores negócios já realizados no setor de tecnologia do Reino Unido. Mas no final de 2012, a HP disse que descobriu um enorme escândalo contábil na empresa de tecnologia britânica.

Em 2022, a HP ganhou um processo civil contra Lynch, mas um juiz britânico disse que qualquer indenização seria menor do que os US$ 5 bilhões cobrados pela companhia.

A HP abriu o processo contra Lynch e o ex-diretor financeiro da Autonomy, Sushovan Hussain.