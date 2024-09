Juros caem, mas os bancos centrais não estão mais em sincronia

Londres e Nova York | The New York Times

Há dois anos, os bancos centrais ao redor do mundo estavam engajados em uma batalha contra a alta inflação que resultou em um salto agressivo e sincronizado nas taxas de juros. Agora, muitos formuladores de políticas estão revertendo o curso —mas de forma menos coordenada, à medida que os aumentos de preços desaceleram em diferentes ritmos em vários países.

Bancos centrais de alguns mercados emergentes começaram a cortar as taxas no ano passado. Autoridades europeias começaram uma redução lenta e cautelosa das taxas de juros há apenas alguns meses. O maior destaque havia sido o Federal Reserve, que manteve as taxas altas por mais de um ano e durante todo o verão. Na quarta-feira (18) ele se juntou à multidão e cortou as taxas —de forma significativa— pela primeira vez desde o início da pandemia.

O presidente do Fed, Jerome Powell, discursa após a decisão monetária de cortar juros. - Andrew Kelly/REUTERS

"Há alguns meses, ainda estávamos no espaço do excepcionalismo americano", disse Katharine Neiss, economista da PGIM Fixed Income, uma gestora de ativos. Havia a expectativa de que a resiliência da economia dos EUA levaria a taxas mais altas por mais tempo, disse ela. "Isso estava criando muitas tensões e pressões para o resto do mundo", acrescentou.

Se o corte de juros do Fed na quarta puder garantir um chamado pouso suave para a economia dos EUA, no qual a inflação é reduzida sem uma recessão severa, então isso é "realmente uma boa notícia para o resto do mundo", disse Neiss. Também alivia as condições financeiras globais e reduz a pressão sobre as moedas que estavam sendo afetadas pela força do dólar.

Agora, o tema dominante ao redor do mundo é os bancos centrais reduzindo as taxas de juros à medida que a inflação desacelera, caindo à vista de suas metas, e o crescimento econômico enfraquece. Ainda assim, os formuladores de políticas têm sido cautelosos em relação a se moverem muito rapidamente e reacenderem as pressões inflacionárias.

O Banco do Canadá cortou as taxas três vezes desde junho. Na semana passada, o Banco Central Europeu cortou as taxas de juros pela segunda vez em três meses. O Banco da Inglaterra manteve as taxas estáveis na quinta-feira após cortar apenas uma vez no mês passado.

Bancos centrais na Noruega e na Suécia também devem manter as taxas em suas reuniões mais adiante em setembro, enfatizando sua abordagem gradual. Entre os mercados emergentes, o banco central da África do Sul cortou as taxas pela primeira vez em quatro anos na quinta-feira (19).

Ainda assim, existem exceções globais. O Japão respondeu tardiamente à alta inflação elevando as taxas em julho. Investidores sugerem que o Banco do Japão é mais propenso a aumentar as taxas novamente em um futuro próximo. A Nigéria tem aumentado as taxas este ano à medida que a inflação aumentou e, na quarta-feira à noite, o banco central do Brasil aumentou as taxas diante de preocupações de que um crescimento econômico mais rápido poderia ser inflacionário.