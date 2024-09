Maiores bancos do mundo prometem apoio à energia nuclear

Financial Times

Quatorze dos maiores bancos e instituições financeiras do mundo estão se comprometendo a aumentar seu apoio à energia nuclear, uma medida que governos e a indústria esperam que desbloqueie financiamento para uma nova onda de usinas nucleares.

Em um evento nesta segunda-feira (23) em Nova York com o conselheiro de política climática da Casa Branca, John Podesta, instituições como Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Morgan Stanley e Goldman Sachs anunciarão que apoiam uma meta estabelecida nas negociações climáticas da COP28 no ano passado de triplicar a capacidade mundial de energia nuclear até 2050.

Área de construção da usina nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro - Vanderlei Almeida/24.abr.11/AFP

Eles não especificarão exatamente o que farão, mas especialistas nucleares disseram que a demonstração pública de apoio era um reconhecimento há muito esperado de que o setor tem um papel crítico a desempenhar na transição para uma energia de baixo carbono.

A dificuldade e o alto custo de financiar projetos nucleares têm sido um obstáculo para novas usinas e contribuíram para uma desaceleração significativa em países ocidentais desde que uma onda de reatores foi construída nas décadas de 1970 e 1980.

"Este evento vai ser um divisor de águas", disse George Borovas, chefe da prática nuclear no escritório de advocacia Hunton Andrews Kurth e membro do conselho da World Nuclear Association. Até agora, ele disse, os bancos achavam politicamente difícil apoiar novos projetos nucleares, que muitas vezes exigiam a aprovação do escritório do CEO.

"Os bancos em seu nível de gestão sênior simplesmente diziam: 'Não entendemos nada sobre nuclear. Só sabemos que é muito difícil, muito controverso'." Ele acrescentou que o apoio dos bancos ajudaria a normalizar a energia nuclear como "parte da solução para a mudança climática" em vez de "um mal necessário".

Os bancos poderiam apoiar novas usinas aumentando o empréstimo direto e o financiamento de projetos para empresas nucleares, organizando vendas de títulos ou apresentando empresas a fundos de private equity ou crédito.

As instituições financeiras há muito estão divididas sobre a energia nuclear, devido às complexidades do financiamento de projetos e ao alto nível de risco, mas também devido a questões sobre se ela cumpre os padrões ambientais, sociais e de governança organizacional. O Banco Mundial e outras instituições multilaterais não fornecem nenhum financiamento para projetos nucleares.

O BNP disse ao Financial Times que não havia "nenhum cenário" em que o mundo pudesse atingir a neutralidade de carbono até 2050 sem energia nuclear, citando o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. O Barclays disse que estava participando porque a energia nuclear poderia ser uma solução para a intermitência da energia eólica e solar.

A maioria das novas usinas nucleares recentes do mundo foi construída na Ásia e no Oriente Médio, lideradas pela China. Mas governos em países desenvolvidos começaram a argumentar que a energia nuclear pode ser uma solução para seus compromissos de zero emissões líquidas, e Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Suécia e Emirados Árabes estavam entre os que assinaram o compromisso da COP28 de triplicar a capacidade.

A energia nuclear também começou a ganhar apoio das grandes empresas de tecnologia, que a veem como uma solução de baixo carbono para alimentar centros de dados. Na sexta-feira (20), a Microsoft anunciou um acordo de 20 anos com a Constellation Energy para reiniciar um reator nuclear de 835 megawatts em Three Mile Island, na Pensilvânia, que estava em processo de descomissionamento. Larry Ellison, cofundador e diretor de tecnologia da Oracle, disse este mês que a empresa estava projetando um enorme centro de dados com "permissões para três pequenos reatores nucleares modulares".

"Assim que você vê essas empresas [de tecnologia] começarem a respaldar seu discurso investindo em energia nuclear por meio de contratos, é quando tudo isso começa a acontecer", disse James Schaefer, banqueiro de investimentos da Guggenheim Securities, que está assinando o compromisso.

"Estamos tendo conversas com eles. Você pergunta o que os bancos fazem, é conectar clientes e investidores com os produtores e proprietários dessa tecnologia. Wall Street vai conectar os pontos", acrescentou, dizendo que "este é o momento logo antes do amanhecer" para financiar uma nova onda de usinas nucleares.

No entanto, ainda há um alto grau de sensibilidade em torno do assunto dentro dos bancos.

Antes do evento, os bancos participantes enviaram compromissos não vinculativos sobre energia nuclear para parceiros do setor privado, de acordo com uma pessoa familiarizada com o anúncio. Mas vários bancos se recusaram a comentar antes do evento, apontando essa sensibilidade, mesmo quando a opinião pública sobre a energia nuclear nos EUA e na Europa se tornou mais favorável.

As outras instituições financeiras que expressaram apoio à energia nuclear são Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Brookfield, Crédit Agricole CIB, Guggenheim Securities, Rothschild & Co, Segra Capital Management e Société Générale.