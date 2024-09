Milionários da poupança têm R$ 58 bilhões; veja vantagens e desvantagens

São Paulo

O Brasil tem 245,5 milhões de clientes da poupança, que somam um saldo de R$ 966 bilhões, segundo dados do FGC (Fundo Garantidor de Créditos). Do total, 26.544 clientes têm contas com mais de R$ 1 milhão investido.

Juntos, esses "milionários da poupança" têm quase R$ 58 bilhões na caderneta. Eles representam apenas 0,01% do total de poupadores, mas concentram 6% do total investido na poupança.

Apesar de a caderneta de poupança ser considerado um investimento seguro, sua baixa rentabilidade pode resultar em perdas reais do poder de compra, especialmente em períodos de inflação alta.

Isso ocorre porque seu rendimento nem sempre acompanha a inflação, trazendo um resultado real negativo em momentos de aumento de preços, desvalorizando o dinheiro investido.

Poupança é referência de segurança para investidores, mas baixa rentabilidade pode resultar em perdas reais de poder de compra - Gabriel Cabral/Folhapress

Embora seja importante ter uma reserva em opções seguras, como a caderneta, existem alternativas de baixo risco que oferecem rentabilidades muito superiores.

Ainda que a poupança continue sendo uma opção popular devido à sua simplicidade e segurança, e por não ter cobrança do Imposto de Renda, a diversificação e a busca por investimentos com melhor retorno podem garantir uma maior proteção contra a inflação e um crescimento mais robusto do patrimônio.

Títulos públicos, como Tesouro Prefixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA+, são opções seguras e rentáveis. Esses títulos são garantidos pelo governo federal e oferecem uma rentabilidade próxima à Selic, taxa básica de juros da economia.

Outras opções incluem CDBs (Certificados de Depósito Bancário) e LCIs (Letras de Crédito Imobiliário), que também oferecem maior rentabilidade e segurança, além de contarem com a garantia do FGC de até R$ 250 mil por pessoa em cada instituição.

Em 2023, a rentabilidade real da poupança (descontando a inflação do período) em 2023 foi de 3,43%, enquanto um título do Tesouro IPCA+ 2029 possui rentabilidade real de 6,43% ao ano, além de ser totalmente protegido contra uma disparada da inflação, algo que não ocorre com a poupança.

A comparação é ainda pior se analisado um período maior, visto que 2023 foi um ano em que o IPCA (inflação oficial) foi relativamente baixo. Nos últimos dez anos (entre 2014 e 2023), a poupança teve rentabilidade anual média de 1,19%, com rendimento real negativo em 2015 e 2021.

O rendimento da poupança varia conforme a Selic. Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR (Taxa Referencial), o que dá 6,17% ao ano mais TR.

Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic mais a TR. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade da poupança foi de 7,25%, com ganho real de 2,89%.

Enquanto R$ 1 milhão investido na poupança teria rendido R$ 72,5 mil no últimos 12 meses, a mesma quantia renderia R$ 118 mil caso aplicada por um ano em um título Tesouro Prefixado 2027, uma diferença de R$ 45,5 mil, que representa uma rentabilidade 62% maior.



Mesmo investidores com quantias menores podem se beneficiar de opções mais rentáveis. O investimento mínimo em títulos prefixados parte de R$ 30,81, e nos títulos IPCA+, de R$ 32,11. Já o Tesouro Selic sai a partir de R$ 153,56.