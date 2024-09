Moeda comemorativa dos 30 anos do Plano Real entra em circulação; veja fotos

Brasília

A nova moeda de R$ 1 em comemoração aos 30 anos do Plano Real entrou em circulação no país, informou o Banco Central nesta terça-feira (24). Ao todo, 45 milhões de unidades serão distribuídas, aos poucos, por meio da rede bancária.

De acordo com a autoridade monetária, a nova moeda foi desenvolvida em conjunto com a Casa da Moeda do Brasil.

Moeda comemorativa dos 30 anos do Plano Real - Raphael Ribeiro/Divulgação/BC

Na frente da moeda, a efígie da República é acompanhada de linhas diagonais e do símbolo do padrão monetário (R$). Na borda dourada, constam as legendas "30 Anos do Real", "1994-2024" e "Brasil".

No verso, a moeda comemorativa é igual à peça de circulação comum, com a imagem de uma esfera sobreposta por faixa e a constelação do cruzeiro do sul fazendo alusão à bandeira nacional. O valor de face "1 real" e o ano "2024" completam a composição.

Moeda comemorativa dos 30 anos do Plano Real - Raphael Ribeiro/Divulgação/BC

Em julho, o CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou o lançamento da moeda comemorativa dos 30 anos do Plano Real. O colegiado é formado pelos ministros da Fazenda (Fernando Haddad) e do Planejamento e Orçamento (Simone Tebet) e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O lançamento da moeda atual, em 1º de julho de 1994, foi a terceira e última etapa de um plano de controle da inflação que começou em maio de 1993, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o comando do Ministério da Fazenda.

