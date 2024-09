Morre empresário José Romão Sampere, fundador da Romão Calçados

São Paulo

Morreu nesta segunda-feira (23), aos 84 anos, o empresário José Romão Sampere, fundador da empresa Romão Calçados. A informação foi confirmada pela sobrinha dele nas redes sociais. Não foi divulgada a causa da morte.

Ainda jovem, em 1963, o empresário fundou a loja Romão Magazine, que ocupava um espaço na avenida Celso Garcia, na zona leste de São Paulo. Posteriormente a empresa assumiu o atual nome, Romão Calçados e, sem sair da sua região de origem, migrou para o Shopping Metrô Tatuapé, onde está localizada até hoje.

José Romão Sampere em frente à loja Romão Calçados com seus funcionários durante estreia do time do coração, o Corinthians, no campeonato mundial de 2012 - Julia Chequer - 8.dez.2012/Folhapress

O diferencial da loja é a venda de diferentes modelos de sapatos em tamanhos grandes. Para calçados femininos, numeração vai do 33 ao 44. Para os masculinos, do 37 ao 54.

Além da atuação no comércio, o empresário também era corintiano apaixonado e ocupava o cargo de conselheiro vitalício no conselho deliberativo do time desde 2006. Sócio do Corinthians desde 1952, em entrevista ao jornal Agora São Paulo, ele mostrou como a paixão pelo Timão se misturava com as atividades da empresa.

Na estreia do Corinthians no campeonato mundial de 2012 —ano em que o time foi campeão da competição—, ele e a equipe se mobilizaram para assistir ao jogo durante o expediente. "Não tem outra alternativa. Todo mundo vai vestir a camisa do Timão e assistir nas TVs aqui da loja", brincou à época.

O Corinthians, em seu site oficial, lamentou a morte do empresário e informou que o velório e o sepultamento ocorrerão nesta terça-feira (24), a partir das 12h, no cemitério Quarta Parada, na zona leste.