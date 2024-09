Nações ocidentais unem forças para quebrar o domínio da China sobre minerais críticos

Houston (EUA) e Londres | Financial Times

Nações ocidentais estão direcionando suas agências de financiamento ao desenvolvimento e crédito à exportação para trabalhar com a indústria privada no apoio a projetos de minerais críticos, em um esforço para quebrar o domínio da China sobre um setor essencial para as indústrias de alta tecnologia.

A Parceria de Segurança de Minerais, uma coalizão de 14 nações e a Comissão Europeia, revelará uma nova rede de financiamento em um evento em Nova York nesta segunda-feira (23), enquanto tentam aumentar a colaboração internacional e prometem apoio financeiro para um grande projeto de níquel na Tanzânia, apoiado pela empresa de mineração BHP.

Uma planta de processamento de níquel em Sorowako, na Indonésia, onde o investimento chinês ajudou a nação do Sudeste Asiático a obter um monopólio efetivo no metal - Yusuf Ahmad/25.jul.12/Reuters

Uma declaração conjunta que será publicada à margem da Assembleia-Geral da ONU diz que a rede "fortalecerá a cooperação e promoverá a troca de informações e cofinanciamento". Ela lista dez projetos de minerais críticos que já atraíram apoio dos governos parceiros da MSP.

Representantes da BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto e Anglo American estão programados para participar da reunião, em meio a um esforço para atrair investidores privados e mineradoras a investir mais no setor.

Jose Fernandez, subsecretário de Estado dos EUA para crescimento econômico, disse que outros 30 projetos de mineração de minerais críticos estão sendo avaliados pela MSP, enquanto os governos ocidentais correm para garantir as matérias-primas necessárias para fabricar desde veículos elétricos até armas avançadas.

"O que a China está fazendo é seguir o manual do monopolista para eliminar a concorrência", disse Fernandez, que acusou Pequim de se envolver em "superprodução e preços predatórios" para manter seu domínio sobre o fornecimento global de minerais críticos.

"Percebemos que não podemos resolver esse problema com um único país, somos mais fortes juntos", disse ele em uma entrevista.

Os EUA e a China se envolveram em uma guerra comercial de retaliação mútua na qual Washington impôs restrições de exportação e outras limitações a semicondutores e outras tecnologias avançadas.

A China retaliou restringindo as exportações de alguns minerais, incluindo antimônio, um metal obscuro usado em munições perfurantes e óculos de visão noturna.

Empresas chinesas controlam 90% da capacidade mundial de processamento de terras raras e mais da metade da capacidade de processamento de cobalto, níquel e lítio, minerais usados para fabricar baterias para veículos elétricos.

"Eles eram a única opção disponível —estamos mudando isso", disse Abigail Hunter, diretora executiva do Safe Center for Critical Minerals Strategy, uma ONG que fez parceria com o Departamento de Estado dos EUA para promover investimentos na cadeia de suprimentos de minerais críticos.

Hunter disse que o objetivo era dar "aos países de baixa renda, em particular, uma alternativa à China quando se trata de financiamento".

A Corporação Financeira Internacional dos EUA publicará uma carta de interesse para fornecer financiamento de dívida a um projeto de mineração na Tanzânia que enfraqueceria o domínio da China e da Indonésia sobre os suprimentos de níquel, um ingrediente chave para baterias.

O projeto de níquel Kabanga está sendo desenvolvido pela Lifezone Metals, uma empresa baseada na Ilha de Man, que é 17% de propriedade da BHP.

O projeto é um desafio ao investimento apoiado pela China na Indonésia, que remodelou o mercado de níquel, transformando a nação do Sudeste Asiático em um monopólio efetivo com 55% da participação global de produção, ante 16% em 2017.

A DFC se recusou a dizer qual seria o tamanho do empréstimo que forneceria ao projeto.

"O que realmente estamos focados é garantir que o setor privado tenha uma chance justa e as ferramentas necessárias para fornecer o financiamento e o investimento para impulsionar o crescimento dessa indústria", disse Scott Nathan, CEO da DFC.

A China avançou à frente do Ocidente em projetos de minerais críticos, beneficiando-se de subsídios, acesso mais fácil a financiamento, tecnologia de processamento superior, custos mais baixos e tolerância a padrões ambientais mais frouxos.

"Os investidores não estariam olhando para essas coisas se não houvesse retornos potenciais, mas é difícil. E a questão é se podemos acertar na medida", disse Dominic Raab, ex-vice-primeiro-ministro do Reino Unido e chefe de assuntos globais da Appian Capital Advisory, um grande investidor em minerais críticos.

"Acho que começamos a montar a estrutura de um plano. Mas ainda não temos a escala disso. E temos que mostrar a capacidade de perseverar."

Os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Noruega, Suécia, Reino Unido e a UE são membros da MSP.