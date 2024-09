Financial Times

Os carros fazem pouco quando estacionados na garagem. Mas e se eles também puderem ser um quarto extra? Uma minivan elétrica que também funcione como um quarto sobre rodas —uma sala de estar com home theater ou um escritório para reuniões no Zoom— poderia fazer melhor uso da vaga de estacionamento.

Para o grupo japonês de eletrônicos Sharp e sua matriz taiwanesa Foxconn, este veículo quadrado é uma tentativa de encontrar novas fontes de crescimento. O protótipo da minivan elétrica, chamado LDK+, usa uma plataforma desenvolvida pela Foxconn.

Protótipo de minivan elétrica LDK+, projetado para funcionar também como quarto ou sala de estar - Divulgaçao/Sharp

Ele é projetado para operar como uma extensão da casa para aqueles com espaço limitado, com um interior semelhante a uma sala de estar, assentos giratórios, um display LCD da Sharp, ar condicionado e iluminação controlada por IA (inteligência artificial).

O carro também tem usos práticos. A eletricidade armazenada na bateria, através de painéis solares, pode ser usada tanto para o carro quanto para a casa, útil em áreas propensas a quedas de energia.

Encontrar uma nova fonte de demanda para os eletrônicos da Sharp é necessário, especialmente TVs e pequenos eletrodomésticos. A empresa tem lutado com perdas em seu negócio de TVs de display de cristal líquido, devido aos crescentes custos de reestruturação e à queda nos preços dos painéis.

Este ano, a empresa está interrompendo a produção de grandes painéis LCD em sua fábrica em Osaka —a última no Japão com capacidade para produzir esse tipo de painel para televisores.

A Foxconn, mais conhecida por montar iPhones, tem ainda mais em jogo com o LDK+. Ela fabrica cerca de 70% dos iPhones do mundo. No início dos anos 2000, isso era um negócio lucrativo. Mas, à medida que as vendas globais de smartphones desaceleraram, e com rivais de Taiwan e China corroendo seu negócio de fabricação por contrato, ela precisa urgentemente de novas opções de crescimento.

Como resultado, apostou fortemente em se tornar a fabricante por contrato preferida das montadoras globais. O LDK+ usaria a plataforma de veículos elétricos da empresa, que fornece componentes incluindo baterias e rodas. O design incomum pode levantar preocupações de que terceirizar a produção para um fabricante resultará em carros indistinguíveis e entediantes.

Um carro elétrico de sucesso da Foxconn daria a empresa uma chance de conquistar montadoras e recuperar o custo de aumentar sua capacidade de fabricação. A crescente competição de preços dos fabricantes chineses no ano passado indica que empresas globais que desejam lançar um veículo elétrico rapidamente poderiam se beneficiar do uso de produção terceirizada, reduzindo os custos da cadeia de suprimentos.

A Foxconn opera com margens extremamente reduzidas: as operacionais estão abaixo de 3%. Tem investido pesadamente em uma ampla gama de negócios, incluindo servidores de IA, chips automotivos e satélites, para diversificar seu negócio de fabricação por contrato além dos eletrônicos de consumo.

Os investidores estão céticos. As ações da Foxconn subiram cerca de um quarto este ano, mas ainda negociam com desconto em relação aos rivais chineses, como a Luxshare, com um múltiplo de 13 vezes os lucros futuros.

As ações da Sharp têm enfrentado dificuldades, dado o fraco panorama para seu negócio de LCD. Apesar do ar condicionado e da iluminação por IA, as apostas no LDK+ podem não proporcionar uma "viagem confortável".