Praticidade atrai jovens para poupança e renda fixa, diz levantamento

São Paulo

A analista de marketing Thálita Manso, 26, tem o dinheiro guardado na poupança. Ela escolheu a caderneta por segurança e comodidade. "Não conheço muito bem outros perfis de investimentos e tenho medo de arriscar e perder", diz.

Ela faz parte dos jovens brasileiros que investem e preferem ativos de renda fixa. Metade dos entrevistados em levantamento da Rico, plataforma do grupo XP Inc., tem investimentos na poupança, enquanto 41% preferem outras aplicações em renda fixa, os líderes do levantamento.

Foram entrevistadas 1.008 pessoas de 24 a 35 anos que já fizeram algum investimento, via painel online. Os resultados não podem ser generalizados para os brasileiros dessa faixa etária, mas dão indicativos dos motivos para jovens ainda aplicarem na caderneta.

Acessibilidade de investimento na poupança é um dos motivos apontados para a preferência dos jovens pela modalidade - Gabriel Cabral/Folhapress

No levantamento, outros investimentos que também se destacam entre jovens investidores são ações (37,2%), criptomoedas (34,6%) e fundos de investimento (33,1%).



Segundo Antônio Sanches, analista de pesquisa da Rico, um dos motivos pela preferência da poupança é a acessibilidade do investimento. "É um produto consolidado na vida do brasileiro há muito tempo e forte nos bancos, no qual o investidor precisa ter uma conta para movimentar dinheiro no dia a dia."

Além disso, ele diz que o ativo é, muitas vezes, escolhido no automático. "É possível atribuir a falta de conhecimento do investidor. Existem produtos financeiros que não agregam tanto risco à carteira e possibilitam os benefícios da poupança, mas com maior rentabilidade, como Tesouro Selic e CDB", diz.

Antônio Sanches, da Rico, diz que foi possível mapear que os investidores entre 24 e 35 anos participantes do levantamento estão iniciando a carreira, ganhando um pouco mais de dinheiro, que varia entre R$ 3.000 e R$ 7.000, e começam a ter mais de contato com o mundo dos investimentos.

"Eles estão em busca de novas conquistas profissionais, tomando decisões importantes, como comprar uma casa ou um carro, e sabem que é importante investir", afirma.

Jovens miram objetivos de longo prazo para investir

A assessora de imprensa Luana Lopes, 27, tem Tesouro Selic, FIIs (fundos imobiliários) e criptomoedas e considera ter um perfil conservador. Ela começou a investir durante a pandemia, por ter insegurança quanto ao mercado de trabalho.

"É muito importante ter a sensação de que está tudo bem e que, caso eu perca o emprego, tenho como sobreviver, ou se minha família precisar, tenho o que oferecer", diz.

Ela destaca que pensa em ter filhos no futuro e deseja ter tranquilidade financeira quando este momento chegar. "É algo a médio prazo, mas às vezes olho o preço da fralda no mercado e penso, ‘é muito caro ter filho’. Tenho esse sonho e invisto também pensando nisso", diz.

O analista financeiro Leandro Gomes, 28, começou a investir em 2023, para se livrar de dívidas e viajar para o exterior. Após realizar o sonho, continuou investindo e tem a ambição de, no futuro, viver apenas com os rendimentos. Em sua carteira, 75% dos investimentos vão para a renda fixa, e 25% para a renda variável.

Leandro Gomes investe em Tesouro Selic, Tesouro IPCA+ e Tesouro Prefixado. Em renda variável, aposta em ETFs no exterior (chamados de fundos de índices, atrelados a um índice de referência).

Para 66,1% dos entrevistados pela Rico, independência financeira é a maior meta a ser atingida com os ativos. Para 59,1% e 46,2% da amostra, respectivamente, os objetivos buscados são estabilidade e segurança para enfrentar crises econômicas.

Delivery e bets podem atrapalhar investimentos

Tanto Leandro quanto Luana afirmam ter abdicado de pedir comida em casa ou ir a restaurantes para economizar e investir. O levantamento da Rico aponta que 48% dos entrevistados afirmam que deixaram de sair aos finais de semana, 45% de comprar itens não essenciais e 37% de pedir comida por meio de aplicativos.

"Comecei a usar transporte público, cozinhar e levar marmita para o trabalho. Em dois meses, notei a diferença. Hoje já estou acostumado, mas no começo foi difícil", diz Leandro.

As bets também são um desafio do público jovem. Em janeiro de 2024, uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que 15% dos brasileiros dizem fazer ou já ter feito apostas esportivas online. Entre os brasileiros de 16 e 24 anos, o percentual é de 30%. Segundo estimativas do Itaú, divulgadas em agosto deste ano, o investidor brasileiro perdeu R$ 23,9 bilhões com apostas em 12 meses.

Antônio Sanches afirma que há uma percepção equivocada de que bets são investimentos. "É necessário que o investidor estude e conheça os produtos financeiros. É importante que ele saiba qual é a rentabilidade, a liquidez e o risco que o ativo oferece, algo que não existe no mercado de apostas."

Segundo ele, além desses três fatores, os investimentos exigem regularidade e permitem planejar a longo prazo. "O investidor, geralmente, vai seguir o ciclo de quitar suas dúvidas, organizar sua vida financeira, ter uma reserva e, por fim, buscar objetivos para o futuro", diz.