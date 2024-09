Preocupação com custos de moradia atinge recorde em países ricos

Londres | Financial Times

Insatisfação com os custos de moradia atingiu um recorde em países ricos, superando outras preocupações como saúde e educação.

Metade dos entrevistados em nações da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) está insatisfeita com a disponibilidade de moradias acessíveis, de acordo com dados da Gallup Analytics, um aumento acentuado desde que os bancos centrais aumentaram as taxas de juros para lidar com a pior onda de inflação em uma geração.

Pedestres caminham em rua de Guernica, na Espanha - Vincent West/Reuters

Enquanto as taxas mais altas ajudaram a reduzir os preços das propriedades em vários países europeus, a moradia continua mais cara do que antes da pandemia —mesmo antes de considerar os custos mais altos de empréstimos.

Nos EUA, os preços das casas dispararam apesar dos aumentos nas taxas de juros. Quase 60% dos entrevistados na maior economia do mundo disseram estar insatisfeitos com o estoque de moradias acessíveis.

Enquanto isso, os aluguéis dispararam em um momento em que os preços mais altos de outros itens essenciais, como alimentos e combustível, têm reduzido a renda disponível.

Pesquisadores culpam em parte a falta de construção de novas casas pela crise de acessibilidade.

"Basicamente não construímos o suficiente", disse Willem Adema, economista sênior da divisão de políticas sociais da OCDE, acrescentando que os construtores muitas vezes visam os lares mais ricos, exacerbando a pressão sobre aqueles com rendas mais baixas.

Andrew Wishart, analista da Capital Economics, disse: "As tendências populacionais podem mudar muito mais rápido do que você pode mudar o fornecimento de moradias."

A insatisfação com a moradia está prevista para desempenhar um papel importante nas eleições deste ano, especialmente nos EUA, onde os eleitores vão às urnas em novembro.

O preço médio das casas agora está quase 38% mais alto do que quando o presidente dos EUA, Joe Biden, assumiu o cargo em janeiro de 2021, de acordo com o índice Case-Shiller.

Pesquisa do Joint Center for Housing Studies da Universidade de Harvard mostrou que o pagamento mensal de moradia em uma casa de preço mediano com um empréstimo de baixo depósito, como preferido pelos compradores de primeira viagem, agora é de US$ 3.096 (R$ 17,5 mil) — em comparação com cerca de US$ 2.000 em janeiro de 2021.

Enquanto isso, muitos proprietários existentes garantiram hipotecas de 30 anos a taxas ultrabaixas e, como um todo, estão pagando menos no serviço da dívida como porcentagem da renda do que em qualquer momento desde 1980, de acordo com Harvard.

Os dados da Gallup, com base em respostas de mais de 37 mil pessoas nos 37 países que compõem o clube de estados ricos da OCDE, mostram que a insatisfação com a acessibilidade da moradia é maior entre os menores de 30 anos e aqueles com idades entre 30 e 49 anos, muitos dos quais podem estar tentando adquirir uma propriedade. Cerca de 44% dos maiores de 50 anos estavam insatisfeitos com a habitação nos países da OCDE, mas a proporção subiu para 55% para os menores de 30 anos e 56% para aqueles com idades entre 30 e 49.

Na Inglaterra, os preços das casas agora são oito vezes o salário anual médio, de acordo com estatísticas oficiais. Isso é mais do que o dobro da proporção vista quando o último governo trabalhista assumiu o cargo em 1997. O número de domicílios vivendo em acomodações temporárias na Inglaterra também está em um nível recorde.

Aproximadamente 30% da população em países ricos estava insatisfeita com o sistema de saúde, educação e transporte público. A infelicidade com o padrão de vida aumentou em 2023, mas apenas ligeiramente, subindo de 24 para 25%.

A Pesquisa Mundial Gallup é compilada anualmente, com a pesquisa de 2023 baseada em respostas de 145.702 pessoas em 142 países e ponderada de acordo com a população. Os entrevistados são questionados sobre uma série de questões socioeconômicas e políticas.

Alguns países onde os dados de 2024 já estão disponíveis mostraram um aumento adicional na insatisfação com a habitação este ano. Na Alemanha, a parcela daqueles insatisfeitos com a disponibilidade de habitação acessível subiu para um novo recorde de 46%, acima dos 42% em 2023 e mais do que o dobro dos níveis até 2012. Na Espanha, a parcela daqueles insatisfeitos com a habitação subiu para 62% em 2024, o mais alto desde a crise financeira.