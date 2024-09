Presidente da BlackRock tem bônus incomum e pode ganhar mais de US$ 20 milhões ao se aposentar

Nova York | Financial Times

O presidente da BlackRock, Rob Kapito, 67, acumulou um fundo de aposentadoria que está a caminho de atingir dezenas de milhões de dólares através de um plano de bônus incomum no estilo de private equity (mercado de participação no capital privado), vinculado ao negócio de fundos privados de US$ 10,6 trilhões do gestor de ativos.

Kapito, que tem sido o número dois da linha de comando do CEO Larry Fink, 71, desde 2007, é o único nomeado nos registros anuais da BlackRock que se beneficia do plano. Sua ligação com o desempenho individual dos fundos é incomum para um executivo de alto escalão em um banco tradicional ou gestor de ativos.

Rob Kapito durante evento global de líderes e investimentos em Hong Kong, na China - Peter Parks - 2.nov.2022/AFP

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Franklin Templeton e Invesco têm negócios substanciais de fundos privados, mas os principais executivos nomeados em seus registros de procuração não se beneficiam de planos semelhantes. Isso contrasta com empresas de private equity listadas, incluindo Blackstone e KKR, onde os principais executivos acumulam pacotes salariais muito maiores através da participação nos lucros de seus fundos.

Quando Kapito se aposentar, ele receberá uma porcentagem não divulgada dos lucros de alguns dos fundos da BlackRock, num arranjo conhecido como "pontos". O valor potencial do fundo dobrou de US$ 9,7 milhões no final de 2022 para US$ 20,3 milhões no final do ano passado, e não foi incluído no salário de US$ 20,2 milhões de Kapito para 2023, que foi divulgado em 2024.

Além de sua remuneração, ele possui 208,3 mil ações da BlackRock, que valem cerca de US$ 180 milhões.

A BlackRock disse que o plano de pagamento de Kapito era um dos vários destinados a alinhar a remuneração da liderança com o desempenho da empresa, particularmente em mercados privados, onde a empresa está tentando crescer. "Atrair e reter talentos seniores para apoiar a plataforma é crucial para alcançar esse objetivo", disse a empresa.

Os ativos privados sob gestão da empresa, que incluem os fundos que ancoram o pagamento de incentivos de Kapito, aumentaram para US$ 167 bilhões nos últimos cinco anos.

Muitas empresas financeiras pagam pontos a gestores de portfólio que administram seus fundos privados e aos executivos que os supervisionam. Mas a maioria dos bancos e gestores de ativos opta por pagar os principais executivos em dinheiro ou ações vinculadas ao desempenho corporativo geral.

As práticas de pagamento da BlackRock já foram criticadas por consultores de procuração e investidores.

Na reunião anual deste ano, quase 42% dos acionistas votaram contra o plano de pagamento executivo da companhia depois que a Institutional Shareholder Services e a Glass Lewis alertaram que o pagamento era mais alto do que o dos pares e não estava suficientemente vinculado ao desempenho. Nenhum dos dois mencionou o fundo de aposentadoria de Kapito.

Kapito co-fundou a BlackRock com Fink em 1988 e é amplamente considerado como a personificação da cultura da empresa. A BlackRock tem preparado um grupo de líderes da próxima geração em meio a especulações sobre quando Kapito e Fink podem se aposentar. Alguns acionistas e fontes da companhia levantaram preocupações sobre a duração do processo de sucessão.

O conselho da BlackRock iniciou o fundo de aposentadoria para Kapito em 2019 "para promover sua retenção a longo prazo e impulsionar o crescimento futuro", de acordo com sua declaração de procuração de 2020. Ele continuará a receber distribuições dos fundos por dez anos após sua aposentadoria.

Se Kapito tivesse se aposentado no final do ano passado, ele teria recebido apenas US$ 144,7 mil, de acordo com a procuração de 2024. Mas o valor será maior conforme os fundos amadurecem e começam a devolver dinheiro aos investidores. O valor potencial do fundo dobrou no ano passado porque alguns deles estão começando a mostrar lucros no papel sobre seus investimentos.

A procuração de 2024 estimou o valor final do fundo em US$ 20,3 milhões. Especialistas em pagamento executivo, no entanto, disseram que o método utilizado para o cálculo geralmente subestima o tamanho final.

"É do interesse dos acionistas da BlackRock que quem quer que esteja envolvido [em fundos privados] tenha seus incentivos alinhados", disse Kevin Murphy, especialista em remuneração executiva na escola de negócios Marshall da Universidade do Sul da Califórnia. Mas, ele acrescentou, "eles nunca nos dizem qual é a porcentagem dele. Parece que isso seria útil" para os acionistas. A BlackRock se recusou a especificar a porcentagem em resposta a perguntas do Financial Times.

Alguns gerentes seniores em bancos e outros gestores de ativos tradicionais participam dos fundos privados de seus grupos como investidores e os lucros que recebem são baseados na quantidade de capital que investem.

A ISS se recusou a comentar sobre o pagamento de retenção de Kapito, mas sua recomendação escrita aos investidores sobre o plano de pagamento executivo da BlackRock disse: "a procuração carece de várias divulgações importantes, incluindo metas de alvo quantificadas e pesos de métricas individuais, que são importantes para avaliar a ligação pagamento-desempenho."

A Glass Lewis disse que o potencial pagamento de US$ 20 milhões de Kapito não figurou em sua conclusão de que o plano de pagamento da BlackRock mostrou uma "desconexão entre pagamento e desempenho".